दशहरे की छुट्टियों में करें काशी-अयोध्या दर्शन, IRCTC लाया खास टूर पैकेज, जानें खर्च

IRCTC Dussehra Special Tour: अगर आप भी दशहरे की छुट्टियों में अपने परिवार के साथ धार्मिक यात्रा के बारे में सोच रहे हैं, तो IRCTC का यह स्पेशल टूर पैकेज आपके बेहद काम आ सकता है. इस टूर पैकेज जरिए आप एक ही यात्रा के दौरान वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या के प्रमुख धार्मिक स्थलों का दर्शन कर सकते हैं. इस पैकेज सबसे खास बात यह है कि आप सफर फ्लाइट से करेंगे और इसमें होटल, खाना, स्थानीय यात्रा और इंश्योरेंस जैसी कई सुविधाएं भी शामिल होगी.

दशहरा स्पेशल टूर में क्या-क्या रहेगा शामिल?

गुजरात से यात्रा करने वाले लोगों के लिए IRCTC ने यह खास पैकेज तैयार किया है जिसका नाम 'दशहरा स्पेशल काशी-प्रयागराज एंड अयोध्या दर्शन' रखा गया है. इस यात्रा की शुरुआत 22 अक्टूबर 2026 को अहमदाबाद से होगी. हालांकि, यह पूरा टूर 4 रात और 5 दिन का रहेगा. ऐसे में अगर आप काशी विश्वनाथ के दर्शन, गंगा आरती और अयोध्या में रामलला के दर्शन करना चाहते हैं, तो इस पैकेज के बारे में पहले जान लें.

अहमदाबाद से वाराणसी और अयोध्या से अहमदाबाद तक हवाई यात्रा होगी.

वाराणसी और अयोध्या में होटल में ठहरने का इंतजाम किया जाएगा.

इस पैकेज में नाश्ता और डिनर दोनों शामिल रहेगा.

एयरपोर्ट से होटल और अलग-अलग जगहों पर आने-जाने की सुविधा दी जाएगी.

पैकेज में इंश्योरेंस भी शामिल है.

इस टूर के लिए कुल 20 सीटें उपलब्ध हैं.

Seek blessings at Kashi Vishwanath, the sacred Triveni Sangam, and Shri Ram Janmabhoomi during the auspicious festive season with IRCTC Tourism's Dussehra special Kashi-Prayagraj & Ayodhya Darshan Tour. The package starts at just ₹35,000/- pp*.



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काशी और अयोध्या में मिलेगा धार्मिक अनुभव

इस यात्रा के दौरान आपको वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या की धार्मिक यात्रा कराई जाएगी. साथ ही वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और गंगा घाटों को देखने का मौका मिलेगा. वहीं शाम के समय दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती भी इस यात्रा को खास बना सकता है. वहीं अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर समेत अन्य धार्मिक स्थलों का भी दर्शन कराया जाएगा.

क्या है फ्लाइट का शेड्यूल?

22 अक्टूबर 2026 को फ्लाइट नंबर 6E 6805 अहमदाबाद से सुबह 11:20 बजे उड़ान भरकर दोपहर 1:10 बजे वाराणसी पहुंचेगी.

वापसी में 26 अक्टूबर 2026 को फ्लाइट नंबर 6E 6109 अयोध्या से सुबह 11:55 बजे रवाना होकर दोपहर 2:10 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी.

हालांकि, IRCTC के मुताबिक फ्लाइट का यह शेड्यूल एयरलाइन की परिचालन जरूरतों के हिसाब से बदला भी जा सकता है.

कितना है IRCTC टूर का किराया?

इस टूर पैकेज की शुरुआती कीमत 35,000 रुपये प्रति व्यक्ति रखी गई है. हालांकि, किराया अलग-अलग ऑक्यूपेंसी के हिसाब से अलग हो सकता है.

सिंगल ऑक्यूपेंसी: 43,500 प्रति व्यक्ति

डबल ऑक्यूपेंसी: 36,000 प्रति व्यक्ति

ट्रिपल ऑक्यूपेंसी: 35,000 प्रति व्यक्ति

5 से 11 साल के बच्चे, बेड के साथ: 33,200

5 से 11 साल के बच्चे, बिना बेड: 31,000

2 से 4 साल के बच्चे, बिना बेड: 25,800

0 से 2 साल तक के बच्चों की बुकिंग के लिए IRCTC ऑफिस से संपर्क करना होगा.

पैकेज में क्या-क्या मिलेगा?

एयर टिकट

एयरपोर्ट से होटल तक आने-जाने की सुविधा

स्थानीय परिवहन के लिए बस

होटल में ठहरने की व्यवस्था

नाश्ता और डिनर

यात्रा इंश्योरेंस

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