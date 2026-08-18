Train News: रेलवे स्टेशनों पर पानी को लेकर बड़ा एक्शन, कड़े नियम लागू
Railway Water Quality: ट्रेन से यात्रा करते है और स्टेशन का पानी पीते हैं तो ये खबर आपके काम की है. रेलवे स्टेशनों के पानी की जांच में कई कमियां सामने आई है. जानिए.
- रेलवे ने देशभर में पानी आपूर्ति सुधारने के निर्देश दिए।
Indian Railway Water Quality Report: अक्सर लोग ट्रेन से सफर करने के दौरान रेलवे स्टेशन पर लगी पानी की मशीन से पानी पीते हैं या उसे बोतल में भरकर अपने साथ ले जाते हैं, ताकि सफर के दौरान प्यास लगने पर काम आ सके. कई बार रेलवे स्टेशनों पर पानी की क्वालिटी को लेकर सवाल उठे है. खराब पानी पीने से यात्रियों की सेहत पर भी असर पड़ सकता है.
इसी ध्यान में रखते हुए रेलवे स्टेशनों पर मिलने वाले पीने के पानी की क्वालिटी की जांच की गई, जिसमें कई कमियां सामने आने के बाद रेलवे ने पानी की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जरूरी कदम उठाने का फैसला किया है.
कितने स्टेशनों पर की गई जांच?
दरअसल, CAG यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने देश के 512 नॉन-सबअर्बन रेलवे स्टेशनों की स्थिति का निरीक्षण किया. इसका मकसद ये देखना था कि रेलवे स्टेशनों पर पानी की क्वालिटी कैसी है साथ ही साफ-सफाई का भी पूरा ध्यान दिया गया है या नहीं.
जांच में क्या आया सामने?
जांच में पानी की क्वालिटी ठीक नहीं मिली और साथ ही स्टेशन पर जरूरी सुविधाओं का भी सही से ध्यान नहीं दिया गया. हैरानी की बात तो ये है कि कई स्टेशनों से पानी का सैंपल लिया गया, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ.
CAG ने नियमों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी
- जांच के बाद CAG ने रेलवे को पानी की सप्लाई और जांच से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी है.
- साथ ही पानी की समय-समय पर जांच करने को भी कहा है.
- इसके अलावा टैंकों की भी सफाई की जाएगी.
- पानी की क्वालिटी की भी जांच की जाएगी.
किन स्टेशनों पर की गई जांच
जांच के दौरान इन स्टेशनों के वॉटर कूलर से पानी का सैंपल लिए गए थे. इनमें शामिल है...
- लोनावाला
- कोयंबटूर
- भिवंडी रोड
- हैदराबाद
- कल्याण
- पलक्कड़ जंक्शन
- मधुपुर स्टेशन
- छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस
इनमें से E.coli बैक्टीरिया पाया गया. प्लेटफॉर्म के नलों से भी कुछ सैंपल लिए गए थे, जिनमें कोलीफॉर्म बैक्टीरिया मिला.
पानी से जुड़ी समस्या को सुधारने के दिए निर्देश
बता दें कि CAG की रिपोर्ट आने के बाद रेलवे ने तुरंत कुछ जरूरी निर्देश दिए. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लगभग 20 हजार जगहों पर टैंक से नल तक की पानी की सप्लाई को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं.
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पानी के अलावा भी मिली कमियां
जांच के दौरान केवल पानी से जुड़ी कमियां ही नहीं मिली, बल्कि काफी कमियां सामने आई है जैसे...
- सबसे पहले 403 स्टेशन में यूरिनल की कमियां सामने आई.
- इसके अलावा 201 स्टेशनों पर वॉशरूम की कमी मिली.
- साथ ही 2035 स्टेशनों पर पीने के पानी के नलों में कमियां सामने आई.
स्टेशन पर पानी खराब मिले तो तुरंत करें शिकायत
- स्टेशन पर खराब पानी मिलने पर तुरंत रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल कर सकते हैं.
- साथ ही आप RailMadad पोर्टल पर जाकर स्टेशन पर इसकी शिकायत कर सकते हैं.
- इसके अलावा स्टेशन मास्टर कार्यालय में जाकर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं.
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