50 की उम्र में 1.5 लाख की सैलरी पर होना है रिटायर? तो करें ये काम

Retirement Plan: आमतैर पर रिटायरमेंट की उम्र 60 साल होती है. सरकारी नौकरियों में 62 साल की उम्र पर लोग रिटायर होते हैं. लेकिन आजकल लोग चाहते हैं कि वो 60- 62 साल की बजाय 50 साल की उम्र में ही रिटायरमेंट ले लें, ऐसा संभव भी है. रिटायरमेंट से पहले यदि आपकी मंथली सैलरी 1.5 लाख रुपए है, तो ये संभव हो सकता है, लेकिन क्या रिटायरमेंट वाली लाइफ जीने के लिए केवल अच्छी सैलरी ही जरूरी है? तो फिर कैसे होगा ये बड़ा सवाल है, तो आइये बताते हैं कि ये कैसे संभव है.

खर्च है सबसे जरूरी

असल बात ये है कि आपकी कमाई से ज्यादा ये बात मायने रखती है कि आप खर्च कितना करते हैं और कितना निवेश करते हैं. अगर आप अपनी 1.5 लाख रुपए की सैलरी में से 1.2 लाख रुपए हर महीने EMI, किराया और दूसरे खर्चों में खर्च कर देते हैं, तो 50 साल में रिटायर होने के लिए आपको करीब 5 करोड़ रुपए का रिटायरमेंट फंड चाहिए होगा. तो वहीं अगर आपके मंथली खर्च करीब 50 हजार रुपए हैं और बाकी रकम का नियमित रूप से निवेश करते हैं, तो करीब 2 करोड़ रुपए का फंड भी आपके लिए काफी होगा.

ये भी पढ़ें: Train News: रेलवे स्टेशनों पर पानी को लेकर बड़ा एक्शन, कड़े नियम लागू



कितना खर्च करें और कितना बचाएं?

भारत में महंगाई लगातार बढ़ती ही जा रही है. खासतौर से हेल्थ और लाइफस्टाइल से जुड़े खर्च साधारण महंगाई से भी तेज बढ़ते हैं. इसलिए जल्दी रिटायर होने वालों को अपनी जमा पूंजी का हर साल केवल 3% से 3.5% ही खर्च करना चाहिए और बाकी पैसा बचाना चाहिए, ताकि पैसा लंबे समय तक चलता रहे और रिटायरमेंट के बाद भी आम जिंदगी वैसे ही चलती रहे.

सबसे ज्यादा खर्च वाली उम्र

40 साल से 50 साल के बीच उम्र में आमतौर पर सबसे ज्यादा खर्च होते हैं. बच्चों की पढ़ाई, शादी और माता-पिता की देखभाल जैसी जिम्मेदारियां इसी समय आती हैं. ऐसे में अगर आपको इन जरूरतों के लिए अपने निवेश से पैसा निकालना पड़ जाए, तो जल्दी रिटायर होने का लक्ष्य पीछे खिसक सकता है.

ये भी पढ़ें: दशहरे की छुट्टियों में करें काशी-अयोध्या दर्शन, IRCTC लाया खास टूर पैकेज, जानें खर्च

हेल्थ के लिए पैसे अलग से निकालें

रिटायरमेंट के बाद स्वास्थ्य खर्च भी बड़ा बोझ बन सकता है. नौकरी छोड़ने के बाद कंपनी की हेल्थ इंश्योरेंस सुविधा भी खत्म हो सकती है. इसलिए परिवार के लिए अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस, गंभीर बीमारियों का कवर और मेडिकल इमरजेंसी के लिए अलग फंड जरूर होना चाहिए. साथ ही, कम से कम 1 से 3 साल के खर्च के बराबर राशि सुरक्षित निवेश में रखना बेहतर माना जाता है.

जमा पूंजी पर ना रहें निर्भर

इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद सिर्फ जमा पूंजी पर निर्भर रहना बेवकूफी हो सकती है. इसलिए ऐसे समय के लिए किराए की आय, डिविडेंड, म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड इनकम निवेश, फ्रीलांसिंग, कंसल्टिंग या छोटा बिजनेस जैसी कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोचेंगे तो फयदेमंद रहेगा.