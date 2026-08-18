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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीRetirement Plan: 50 की उम्र में 1.5 लाख की सैलरी पर होना है रिटायर? तो करें ये काम

Retirement Plan: 50 की उम्र में 1.5 लाख की सैलरी पर होना है रिटायर? तो करें ये काम

Retirement Plan: क्या आप भी 50 की उम्र में डेढ़ लाख की सैलेरी पर रिटायर होना चाहते हैं? तो उसके लिए केवल सैलरी ही कम नहीं है बल्कि कुछ और भी काम करना चाहिए. आइये बताते हैं.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 18 Aug 2026 10:39 PM (IST)
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Retirement Plan: आमतैर पर रिटायरमेंट की उम्र 60 साल होती है. सरकारी नौकरियों में 62 साल की उम्र पर लोग रिटायर होते हैं. लेकिन आजकल लोग चाहते हैं कि वो 60- 62 साल की बजाय 50 साल की उम्र में ही रिटायरमेंट ले लें, ऐसा संभव भी है. रिटायरमेंट से पहले यदि आपकी मंथली सैलरी 1.5 लाख रुपए है, तो ये संभव हो सकता है, लेकिन क्या रिटायरमेंट वाली लाइफ जीने के लिए केवल अच्छी सैलरी ही जरूरी है? तो फिर कैसे होगा ये बड़ा सवाल है, तो आइये बताते हैं कि ये कैसे संभव है.

खर्च है सबसे जरूरी
असल बात ये है कि आपकी कमाई से ज्यादा ये बात मायने रखती है कि आप खर्च कितना करते हैं और कितना निवेश करते हैं. अगर आप अपनी 1.5 लाख रुपए की सैलरी में से 1.2 लाख रुपए हर महीने EMI, किराया और दूसरे खर्चों में खर्च कर देते हैं, तो 50 साल में रिटायर होने के लिए आपको करीब 5 करोड़ रुपए का रिटायरमेंट फंड चाहिए होगा. तो वहीं अगर आपके मंथली खर्च करीब 50 हजार रुपए हैं और बाकी रकम का नियमित रूप से निवेश करते हैं, तो करीब 2 करोड़ रुपए का फंड भी आपके लिए काफी होगा.

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कितना खर्च करें और कितना बचाएं?
भारत में महंगाई लगातार बढ़ती ही जा रही है. खासतौर से हेल्थ और लाइफस्टाइल से जुड़े खर्च साधारण महंगाई से भी तेज बढ़ते हैं. इसलिए जल्दी रिटायर होने वालों को अपनी जमा पूंजी का हर साल केवल 3% से 3.5% ही खर्च करना चाहिए और बाकी पैसा बचाना चाहिए, ताकि पैसा लंबे समय तक चलता रहे और रिटायरमेंट के बाद भी आम जिंदगी वैसे ही चलती रहे.

सबसे ज्यादा खर्च वाली उम्र
40 साल से 50 साल के बीच उम्र में आमतौर पर सबसे ज्यादा खर्च होते हैं. बच्चों की पढ़ाई, शादी और माता-पिता की देखभाल जैसी जिम्मेदारियां इसी समय आती हैं. ऐसे में अगर आपको इन जरूरतों के लिए अपने निवेश से पैसा निकालना पड़ जाए, तो जल्दी रिटायर होने का लक्ष्य पीछे खिसक सकता है.

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हेल्थ के लिए पैसे अलग से निकालें
रिटायरमेंट के बाद स्वास्थ्य खर्च भी बड़ा बोझ बन सकता है. नौकरी छोड़ने के बाद कंपनी की हेल्थ इंश्योरेंस सुविधा भी खत्म हो सकती है. इसलिए परिवार के लिए अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस, गंभीर बीमारियों का कवर और मेडिकल इमरजेंसी के लिए अलग फंड जरूर होना चाहिए. साथ ही, कम से कम 1 से 3 साल के खर्च के बराबर राशि सुरक्षित निवेश में रखना बेहतर माना जाता है.

जमा पूंजी पर ना रहें निर्भर
इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद सिर्फ जमा पूंजी पर निर्भर रहना बेवकूफी हो सकती है. इसलिए ऐसे समय के लिए किराए की आय, डिविडेंड, म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड इनकम निवेश, फ्रीलांसिंग, कंसल्टिंग या छोटा बिजनेस जैसी कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोचेंगे तो फयदेमंद रहेगा.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 18 Aug 2026 10:36 PM (IST)
Tags :
Salary Retirement Plan
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