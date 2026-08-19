Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाDelhi Revises Class 9 Exam Rules : दिल्ली में 9वीं के एग्जाम नियम बदले, जानें अब कौन-से विषय होंगे जरूरी?

Delhi Revises Class 9 Exam Rules : दिल्ली में 9वीं के एग्जाम नियम बदले, जानें अब कौन-से विषय होंगे जरूरी?

Delhi Revises Class 9 Exam Rules : नए नियमों के तहत अब 9वीं कक्षा में कुछ विषयों को जरूरी किया गया है, वहीं छात्रों को अपनी समझ और स्किल को परखने के लिए कुछ अतिरिक्त ऑप्शन भी मिलेंगे.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 19 Aug 2026 06:55 AM (IST)
Preferred Sources

Delhi Revises Class 9 Exam Rules : दिल्ली में कक्षा 9 के छात्रों के लिए पढ़ाई और परीक्षा से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है. नए नियमों के तहत अब 9वीं कक्षा में कुछ विषयों को जरूरी किया गया है, वहीं छात्रों को अपनी समझ और स्किल को परखने के लिए कुछ अतिरिक्त ऑप्शन भी मिलेंगे. नए फ्रेमवर्क में परीक्षा के साथ-साथ प्रमोशन के नियमों में भी बदलाव किया गया है.  अब वोकेशनल एजुकेशन और तीसरी भाषा कक्षा 9 के छात्रों के लिए जरूरी होगी. इसके अलावा मैथ्स और साइंस में एडवांस लेवल का आकलन देने का ऑप्शन भी मिलेगा. इससे पढ़ाई को ज्यादा स्किल आधारित और समझ पर केंद्रित बनाने की कोशिश की गई है. तो आइए जानते हैं कि दिल्ली में 9वीं के एग्जाम बदले नियम के बाद अब कौन-से विषय जरूरी होंगे. 

9वीं में अब कौन-से विषय जरूरी होंगे?

नए नियमों के अनुसार कक्षा 9 में प्रमोशन के लिए छात्रों के 6 मुख्य विषय होंगे. इनमें भाषा-1, भाषा-2, मैथ्स, साइंस, सामाजिक विज्ञान और वोकेशनल एजुकेशन शामिल है.वोकेशनल एजुकेशन को जरूरी करने का उद्देश्य छात्रों को शुरुआती स्तर पर ही व्यावहारिक और स्किल आधारित शिक्षा से जोड़ना है. इससे छात्रों को रोजगार से जुड़े स्किल और यूजफुल क्षमताओं को समझने का अवसर मिलेगा. 

तीसरी भाषा भी होगी जरूरी

कक्षा 9 के छात्रों को तीसरी भाषा भी पढ़नी होगी. इसमें कक्षा 8 में चल रही तीन भाषाओं की व्यवस्था को आगे जारी रखा जाएगा और एक भाषा को तीसरी भाषा यानी R3 माना जाएगा. तीसरी भाषा का मूल्यांकन स्कूल स्तर पर किया जाएगा. इसमें छात्र को Qualified या Not Qualified घोषित किया जाएगा. अगर छात्र प्रमोशन की बाकी शर्तें पूरी करता है तो वह 10वीं कक्षा में जा सकता है, लेकिन 10वीं की बोर्ड परीक्षा में बैठने से पहले कक्षा 9 की तीसरी भाषा का मूल्यांकन पास करना जरूरी होगा. 

मैथ्स और साइंस में एडवांस टेस्ट का ऑप्शन

नए सिस्टम में छात्रों को Mathematics Advanced और Science Advanced की परीक्षा देने का ऑप्शन भी मिलेगा. छात्र इनमें से कोई एक या दोनों आकलन चुन सकते हैं, हालांकि सभी छात्रों की सामान्य मैथ्स और साइंस की परीक्षा तय सिलेबस के आधार पर होगी. एडवांस आकलन 25 नंबरों का और एक घंटे का होगा. इसमें ज्यादा सोचने और विषय को गहराई से समझने की क्षमता पर ध्यान दिया जाएगा. इसके नंबर प्रमोशन या कुल नंबरों को प्रभावित नहीं करेंगे, लेकिन 50 फीसदी या उससे ज्यादा नंबर हासिल करने वाले छात्रों की उपलब्धि मार्कशीट में दर्ज की जाएगी.

2026-27 से मैथ्स के पुराने ऑप्शन खत्म

2026-27 के शैक्षणिक सत्र से कक्षा 9 में Mathematics Basic और Mathematics Standard की मौजूदा व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी, हालांकि इसी सत्र में कक्षा 10 के छात्रों के लिए यह व्यवस्था जारी रहेगी. 

यह भी पढ़ें - झारखंड में CGL समेत कई परीक्षाएं रद्द, जानिए अब री-एग्जाम और नौकरी का क्या होगा?

प्रमोशन के लिए कितने नंबर जरूरी?

छात्रों को 6 मुख्य विषयों में आंतरिक या प्रैक्टिकल और बाहरी परीक्षा में अलग-अलग कम से कम 33 फीसदी नंबर हासिल करने होंगे. इसके अलावा वार्षिक परीक्षा में कम से कम 25 फीसदी नंबर जरूरी होंगे. अगर कोई छात्र अधिकतम तीन विषयों में फेल होता है, तो उसे कंपार्टमेंट परीक्षा देने का मौका मिलेगा. प्रमोशन या कंपार्टमेंट की शर्तें पूरी नहीं करने वाले छात्रों को कक्षा 9 दोबारा पढ़नी होगी.

आर्ट, फिजिकल एजुकेशन और AI भी होंगे जरूरी

नए सिलेबस में आर्ट एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन एंड वेल-बीइंग और समाज में व्यक्ति को भी जरूरी विषयों में शामिल किया गया है. इसके साथ ही 2026-27 में स्कूलों में Computational Thinking और Artificial Intelligence के मॉड्यूल शुरू किए जाएंगे. 2027-28 से इन्हें जरूरी विषय बनाया जाएगा. 

यह भी पढ़ें - DUSU Election Rules: DUSU चुनाव, इन 5 गलतियों पर रद्द हो सकता है नामांकन

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 19 Aug 2026 06:55 AM (IST)
Tags :
Education Delhi School Delhi Revises Class 9 Rules Class 9 Exam Rules Delhi 9th New Syllabus
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
Delhi Revises Class 9 Exam Rules : दिल्ली में 9वीं के एग्जाम नियम बदले, जानें अब कौन-से विषय होंगे जरूरी?
दिल्ली में 9वीं के एग्जाम नियम बदले, जानें अब कौन-से विषय होंगे जरूरी?
शिक्षा
IPS Prahlad Meena Success Story : रेलवे का गैंगमैन बना IPS, पढ़ें राजस्थान के प्रहलाद मीणा की कहानी
रेलवे का गैंगमैन बना IPS, पढ़ें राजस्थान के प्रहलाद मीणा की कहानी
शिक्षा
CSBC सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, ऐसे करें चेक
CSBC सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, ऐसे करें चेक
शिक्षा
झारखंड में CGL समेत कई परीक्षाएं रद्द, जानिए अब री-एग्जाम और नौकरी का क्या होगा?
झारखंड में CGL समेत कई परीक्षाएं रद्द, जानिए अब री-एग्जाम और नौकरी का क्या होगा?
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: अपराध और हिंसा के बीच गुड्डू और स्वीटी का अनोखा रोमांस बना हाइलाइट (18.08.26)
Mahadev & Sons: 😱Rajji-Mogra में खूनी जंग! ऐन वक्त पर हीरो स्टाइल में पहुंचे Dheeraj #sbs
Pakistan News: नकलची पाकिस्तान का फ्लॉप शो देखिए! ABPLIVE
Prashant Kishor Oath Ceremony: प्रशांत किशोर ने ली शपथ! विधायक बनते ही किए 4 बड़े ऐलान |ABPLIVE
ChatGPT Viral Video: AI का कमाल! भीड़ में खोई चप्पल, ChatGPT ने ऐसे ढूंढ निकाली, वीडियो चौंका देगा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'तीसरा बच्चा होने पर सालभर की मैटरनिटी लीव', CM विजय का बड़ा फैसला
'तीसरा बच्चा होने पर सालभर की मैटरनिटी लीव', CM विजय का बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस की मदद के बिना अखिलेश CM नहीं बन सकते, पार्टी नेता का दावा
कांग्रेस की मदद के बिना अखिलेश CM नहीं बन सकते, पार्टी नेता का दावा
क्रिकेट
पहले टेस्ट में श्रीलंकाई गेंदबाज ने दिए 175 रन, नाम हुआ यह शर्मनाक रिकॉर्ड
पहले टेस्ट में श्रीलंकाई गेंदबाज ने दिए 175 रन, नाम हुआ यह शर्मनाक रिकॉर्ड
बॉलीवुड
सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी के बाद 'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
इंडिया
PM केयर्स फंड में गिरावट, ऑडिट रिपोर्ट्स से सामने आयी जानकारी
PM केयर्स फंड में गिरावट, ऑडिट रिपोर्ट्स से सामने आयी जानकारी
इंडिया
भारत में बनेंगे फाइटर जेट-रडार जैसे रक्षा उपकरण, 3070 करोड़ होंगे खर्च
भारत में बनेंगे फाइटर जेट-रडार जैसे रक्षा उपकरण, 3070 करोड़ होंगे खर्च
ट्रेंडिंग
Video: एटिकेट्स कोट ने कांटे और चम्मच से खाया डोसा, इंटरनेट पर छिड़ गई बहस
एटिकेट्स कोट ने कांटे और चम्मच से खाया डोसा, इंटरनेट पर छिड़ गई बहस
टेक्नोलॉजी
Home Theatre Buying Guide : होम थिएटर खरीद रहे हैं? पहले करें इन 5 चीजों की जांच
होम थिएटर खरीद रहे हैं? पहले करें इन 5 चीजों की जांच
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: बीच सड़क युवक ने महिला पर बरसाईं लात और थप्पड़!
VIRAL VIDEO: बीच सड़क युवक ने महिला पर बरसाईं लात और थप्पड़!
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में बड़े वंदे मातरम् की जगह एल्बम का ‘वंदे मातरम्’!
VIRAL VIDEO: एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में बड़े वंदे मातरम् की जगह एल्बम का ‘वंदे मातरम्’!
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: अलकनंदा का बढ़ रहा जलस्तर, क्या धारी देवी के ब्रिज को छुएगा?
VIRAL VIDEO: अलकनंदा का बढ़ रहा जलस्तर, क्या धारी देवी के ब्रिज को छुएगा?
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: बीच सड़क महिला को गिरा-गिराकर क्यों मार रहा युवक?
VIRAL VIDEO: बीच सड़क महिला को गिरा-गिराकर क्यों मार रहा युवक?
ABP NEWS
Asaduddin Owaisi Tweet Viral: सुरक्षा परीक्षण वाले वीडियो पर ओवैसी का तंज
Asaduddin Owaisi Tweet Viral: सुरक्षा परीक्षण वाले वीडियो पर ओवैसी का तंज
Embed widget