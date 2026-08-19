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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: लखनऊ में महिलाओं का अनोखा दंगल, पुरुषों की एंट्री बैन

Viral Video: लखनऊ में महिलाओं का अनोखा दंगल, पुरुषों की एंट्री बैन

लखनऊ के अहमामऊ गांव में हर साल नागपंचमी के दूसरे दिन इस अनोखी परंपरा का आयोजन किया जाता है. सुबह से ही महिलाएं एकत्र होती हैं, देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना करती हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 19 Aug 2026 06:53 AM (IST)
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लखनऊ में एक ऐसी परंपरा आज भी जिंदा है, जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. यहां नागपंचमी के दूसरे दिन महिलाओं का एक अनोखा दंगल सजता है, जहां न तो पुरुष पहलवान नजर आते हैं और न ही दर्शक दीर्घा में पुरुषों को जगह मिलती है. अखाड़े में सिर्फ महिलाएं उतरती हैं, एक-दूसरे को ललकारती हैं और फिर दांव-पेंच दिखाते हुए मुकाबला करती हैं. इस खास आयोजन को स्थानीय भाषा में ‘हापा’ कहा जाता है, जो अब इलाके की पहचान बन चुका है.

देवी पूजन से होती है शुरुआत, फिर सजता है अखाड़ा

लखनऊ के अहमामऊ गांव में हर साल नागपंचमी के दूसरे दिन इस अनोखी परंपरा का आयोजन किया जाता है. सुबह से ही महिलाएं एकत्र होती हैं, देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना करती हैं और पारंपरिक गीत गाती हैं. धार्मिक रस्मों के बाद माहौल बदल जाता है और गांव का अखाड़ा महिलाओं के जोश और उत्साह से भर उठता है.

महिलाएं देती हैं चुनौती, फिर शुरू होता है मुकाबला

हापा की शुरुआत किसी औपचारिक घोषणा से नहीं, बल्कि महिलाओं की आपसी चुनौती से होती है. एक महिला दूसरी को मुकाबले के लिए ललकारती है और फिर दोनों अखाड़े में उतरकर अपनी ताकत और फुर्ती का प्रदर्शन करती हैं. आसपास बैठी महिलाएं तालियों और उत्साहवर्धन के साथ पहलवानों का हौसला बढ़ाती हैं.

पुरुषों के लिए नो एंट्री

इस आयोजन की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहां पुरुषों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहता है. सिर्फ छोटे बच्चों को महिलाओं के साथ आने की अनुमति होती है. गांव की परंपरा के अनुसार न केवल आयोजन स्थल पर, बल्कि आसपास भी पुरुषों की मौजूदगी पसंद नहीं की जाती. यहां तक कि अगर कोई पुरुष घर की छत से आयोजन देखने की कोशिश करे, तो उसे भी वहां से हटने के लिए कहा जाता है.

नवाबों के दौर से जुड़ी है कहानी

अहमामऊ का यह आयोजन कोई नई परंपरा नहीं है. स्थानीय लोगों के मुताबिक इसकी जड़ें नवाबों के दौर तक जाती हैं। उस समय नवाबी परिवार की महिलाएं यहां आकर समय बिताती थीं. नाच-गाना, मेल-मिलाप और पारंपरिक कार्यक्रम इस आयोजन का हिस्सा हुआ करते थे. समय के साथ यह परंपरा बदलती गई और पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं की कुश्ती ने इसकी पहचान को एक नया रूप दे दिया.

परंपरा, ताकत और आत्मविश्वास का संगम

हापा सिर्फ कुश्ती का आयोजन नहीं है, बल्कि महिलाओं की भागीदारी, आत्मविश्वास और सामाजिक एकजुटता का भी प्रतीक माना जाता है. गांव की महिलाएं आज भी पूरे उत्साह के साथ इस परंपरा को निभाती हैं और नई पीढ़ी को इससे जोड़ने का काम कर रही हैं.

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विजेताओं का होता है सम्मान

मुकाबलों के अंत में जीत हासिल करने वाली महिलाओं को परंपरा के अनुसार सम्मानित किया जाता है. हालांकि यहां जीत से ज्यादा अहम हिस्सा लेना और परंपरा को आगे बढ़ाना माना जाता है. एक ऐसे दौर में जब महिलाओं के खेल और उनकी उपलब्धियों की चर्चा देशभर में हो रही है, लखनऊ का यह अनोखा ‘हापा’ दिखाता है कि ग्रामीण भारत में भी महिलाओं की ताकत, आत्मविश्वास और परंपरा का संगम किस तरह आज भी जीवंत है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 19 Aug 2026 06:53 AM (IST)
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