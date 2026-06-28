आधार कार्ड वालों के लिए खुशखबरी, 1 जुलाई से फ्री में कर सकेंगे ये काम, UIDAI का नया सर्कुलर जारी

UIDAI Update: आज के समय में किसी भी व्यक्ति के लिए आधार कार्ड हर जरूरी काम की एक पहचान बन चुका है. सरकारी योजनाओं से लेकर बैंकिंग और अन्य सभी सेवाओं के लिए हमें आधार की जरूरत पड़ती है. ऐसे में आधार से जुड़ी किसी भी सुविधा या अपडेट का सीधा असर आम लोगों पर ज्यादा पड़ता है.

इसी बीच आधार कार्डधारकों के लिए एक नई खुशखबरी सामने आई है, जिससे लाखों लोगों को राहत मिलने वाली है. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार से जुड़ी एक खास सेवा को आगले कुछ महीनों के लिए मुफ्त करने का फैसला लिया है. इस योजना के तहत अब आपको जरूरी अपडेट के लिए पैसे खर्च नहीं करने होंगे.

क्या है UIDAI का नया बदलाव?

UIDAI के मुताबिक, अब आधार कार्ड में ईमेल आईडी अपडेट करने की सुविधा को सीमित समय के लिए बिल्कुल मुफ्त कर दी गई है. यानी अब आप अपने आधार कार्ड में ईमेल आईडी बिना किसी शुल्क के अपडेट कर सकते हैं. यह सुविधा 1 जुलाई से अगले 6 महीनों तक लागू रहेगी और इस दौरान आप इसका फायदा उठा सकते हैं.

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पहले कितना देना पड़ता था शुल्क?

अब तक आधार में किसी भी तरह का अपडेट करने के लिए हमें शुल्क देना पड़ता था. पहले हमें ईमेल आईडी अपडेट करवाने के लिए करीब 75 रुपये (GST सहित) शुल्क देना पड़ता था, लेकिन अब यह सेवा बिना किसी चार्ज के उपलब्ध होगी. लेकिन अब 1 जुलाई से लागू नियम के तहत यह सेवा फिलहाल फ्री में मिलेगी, जिससे आम लोगों को आर्थिक राहत मिलेगी.

कैसे मिलेगी इस सुविधा का लाभ?

यह मुफ्त सुविधा सिर्फ आधार मोबाइल ऐप या UIDAI के आधिकारिक डिजिटल माध्यम के जरिए ही होगी. अगर कोई व्यक्ति ऐप के जरिए अपनी ईमेल आईडी अपडेट करता है, तो उसे कोई शुल्क नहीं देना होगा.

हालांकि, अगर आप यह काम अन्य माध्यमों से करते हैं, तो उस पर पहले की तरह शुल्क लागू रह सकता है. इसलिए ईमेल आईडी अपडेट करने के लिए UIDAI ने सलाह दी है कि लोग ऐप का ही उपयोग करें.

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