Income Tax: पति ने पत्नी के खाते में जमा किए 71 लाख, क्या पत्नी को भरना होगा टैक्स?
Income Tax Rules: क्या आप जानते हैं कि अगर आपका पति आपके खाते में कुछ रुपये डालता है, तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा या नहीं? आइये बताते हैं क्या कहते हैं नियम.
Income Tax Rules: कई घरों में पति कमाता है और पत्नी गृहणि होती हैं. ऐसे में कई बार पति अपनी पत्नी के खाते में पैसे जमा करते हैं. तो क्या उस रुपये के एवज में पत्नी को भी टैक्स भरना पड़ता है? ये सवाल हाल ही में एक टैक्स मामले में सामने आया, जिसमें पुणे ITAT ने पत्नी के पक्ष में फैसला सुनाया है. आइये जानेत हैं कि क्या फैसला आया है और क्या था पूरा मामला.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल ये मामला पुणे का है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी के बैंक खाते में 71.56 लाख रुपये जमा किए थे. पत्नी के खाते में अचानक जमा हुई इस रकम को देखकर टैक्स विभाग ने इस रकम को संदेह की नजर से देखा और इसे पत्नी की अघोषित आय मानते हुए टैक्स के दायरे में जोड़ दिया था. जिसके बाद पत्नी गौरी ने बताया कि बैंक खाते में जमा रकम उनके पति जयेंद्र नवाले से मिली थी. उनके मुताबिक, ये रकम पति की कमाई से मिली थी.
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ITAT ने क्यों दी राहत?
पत्नी के दिए इस जवाब से आयकर अधिकारी संतुष्ट नहीं हुए. उन्होंने रकम को इनकम टैक्स एक्ट की धारा 69A के तहत अघोषित पैसा मान लिया. बाद में यह मामला ITAT पहुंचा. जहां सुनवाई के दौरान सामने आया कि पति ने अपनी आय को पहले ही इनकम टैक्स रिटर्न में घोषित किया था. उनके रिकॉर्ड में करीब 91.74 लाख रुपये की बिक्री/कमीशन आय दिखाई गई थी और कुल आय करीब 93.67 लाख रुपये बताई गई थी. ITAT ने माना कि पति के पास इतनी रकम देने की पर्याप्त आर्थिक क्षमता थी.
ऐसे में ट्रिब्यूनल ने कहा कि जब रकम का स्रोत पति की घोषित आय से स्पष्ट हो गया है, तो उसी रकम को पत्नी के हाथ में दोबारा अघोषित आय मानकर टैक्स लगाना उचित नहीं है. ITAT ने पत्नी के खिलाफ की गई 71.56 लाख रुपये की टैक्स जोड़ को हटा दिया. पति के मामले में की गई समान टैक्स जोड़ को भी ट्रिब्यूनल ने हटा दिया.
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आम लोगों को मिलती है सीख
इस मामले में सीधा मतलब ये नहीं है कि पति अपनी कोई भी रकम पत्नी के खाते में जमा कर दे और उस पर कभी टैक्स नहीं लगेगा. सबसे जरूरी बात है कि पैसे का स्रोत साफ होना चाहिए. अगर पति की आय पहले से घोषित है और उसके पास रकम देने का पर्याप्त रिकॉर्ड है, तो पत्नी के खाते में पैसा आने मात्र से उसे पत्नी की अघोषित आय नहीं माना जाना चाहिए.