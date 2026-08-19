Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीIncome Tax: पति ने पत्नी के खाते में जमा किए 71 लाख, क्या पत्नी को भरना होगा टैक्स?

Income Tax: पति ने पत्नी के खाते में जमा किए 71 लाख, क्या पत्नी को भरना होगा टैक्स?

Income Tax Rules: क्या आप जानते हैं कि अगर आपका पति आपके खाते में कुछ रुपये डालता है, तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा या नहीं? आइये बताते हैं क्या कहते हैं नियम.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 19 Aug 2026 12:02 AM (IST)
Preferred Sources

Income Tax Rules: कई घरों में पति कमाता है और पत्नी गृहणि होती हैं. ऐसे में कई बार पति अपनी पत्नी के खाते में पैसे जमा करते हैं. तो क्या उस रुपये के एवज में पत्नी को भी टैक्स भरना पड़ता है? ये सवाल हाल ही में एक टैक्स मामले में सामने आया, जिसमें पुणे ITAT ने पत्नी के पक्ष में फैसला सुनाया है. आइये जानेत हैं कि क्या फैसला आया है और क्या था पूरा मामला.

क्या है पूरा मामला?
दरअसल ये मामला पुणे का है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी के बैंक खाते में 71.56 लाख रुपये जमा किए थे. पत्नी के खाते में अचानक जमा हुई इस रकम को देखकर टैक्स विभाग ने इस रकम को संदेह की नजर से देखा और इसे पत्नी की अघोषित आय मानते हुए टैक्स के दायरे में जोड़ दिया था. जिसके बाद पत्नी गौरी ने बताया कि बैंक खाते में जमा रकम उनके पति जयेंद्र नवाले से मिली थी. उनके मुताबिक, ये रकम पति की कमाई से मिली थी.

ये भी पढ़ें: Retirement Plan: 50 की उम्र में 1.5 लाख की सैलरी पर होना है रिटायर? तो करें ये काम

ITAT ने क्यों दी राहत?
पत्नी के दिए इस जवाब से आयकर अधिकारी संतुष्ट नहीं हुए. उन्होंने रकम को इनकम टैक्स एक्ट की धारा 69A के तहत अघोषित पैसा मान लिया. बाद में यह मामला ITAT पहुंचा. जहां सुनवाई के दौरान सामने आया कि पति ने अपनी आय को पहले ही इनकम टैक्स रिटर्न में घोषित किया था. उनके रिकॉर्ड में करीब 91.74 लाख रुपये की बिक्री/कमीशन आय दिखाई गई थी और कुल आय करीब 93.67 लाख रुपये बताई गई थी. ITAT ने माना कि पति के पास इतनी रकम देने की पर्याप्त आर्थिक क्षमता थी.

ऐसे में ट्रिब्यूनल ने कहा कि जब रकम का स्रोत पति की घोषित आय से स्पष्ट हो गया है, तो उसी रकम को पत्नी के हाथ में दोबारा अघोषित आय मानकर टैक्स लगाना उचित नहीं है. ITAT ने पत्नी के खिलाफ की गई 71.56 लाख रुपये की टैक्स जोड़ को हटा दिया. पति के मामले में की गई समान टैक्स जोड़ को भी ट्रिब्यूनल ने हटा दिया.

ये भी पढ़ें: Train News: रेलवे स्टेशनों पर पानी को लेकर बड़ा एक्शन, कड़े नियम लागू

आम लोगों को मिलती है सीख
इस मामले में सीधा मतलब ये नहीं है कि पति अपनी कोई भी रकम पत्नी के खाते में जमा कर दे और उस पर कभी टैक्स नहीं लगेगा. सबसे जरूरी बात है कि पैसे का स्रोत साफ होना चाहिए. अगर पति की आय पहले से घोषित है और उसके पास रकम देने का पर्याप्त रिकॉर्ड है, तो पत्नी के खाते में पैसा आने मात्र से उसे पत्नी की अघोषित आय नहीं माना जाना चाहिए.

और पढ़ें

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
Read More
Published at : 19 Aug 2026 12:02 AM (IST)
Tags :
Income Tax ITR Tax Rule
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Income Tax: पति ने पत्नी के खाते में जमा किए 71 लाख, क्या पत्नी को भरना होगा टैक्स?
पति ने पत्नी के खाते में जमा किए 71 लाख, क्या पत्नी को भरना होगा टैक्स?
यूटिलिटी
Retirement Plan: 50 की उम्र में 1.5 लाख की सैलरी पर होना है रिटायर? तो करें ये काम
50 की उम्र में 1.5 लाख की सैलरी पर होना है रिटायर? तो करें ये काम
यूटिलिटी
Train News: रेलवे स्टेशनों पर पानी को लेकर बड़ा एक्शन, कड़े नियम लागू
Train News: रेलवे स्टेशनों पर पानी को लेकर बड़ा एक्शन, कड़े नियम लागू
यूटिलिटी
दशहरे की छुट्टियों में करें काशी-अयोध्या दर्शन, IRCTC लाया खास टूर पैकेज, जानें खर्च
दशहरे की छुट्टियों में करें काशी-अयोध्या दर्शन, IRCTC लाया खास टूर पैकेज, जानें खर्च
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: अपराध और हिंसा के बीच गुड्डू और स्वीटी का अनोखा रोमांस बना हाइलाइट (18.08.26)
Mahadev & Sons: 😱Rajji-Mogra में खूनी जंग! ऐन वक्त पर हीरो स्टाइल में पहुंचे Dheeraj #sbs
Pakistan News: नकलची पाकिस्तान का फ्लॉप शो देखिए! ABPLIVE
Prashant Kishor Oath Ceremony: प्रशांत किशोर ने ली शपथ! विधायक बनते ही किए 4 बड़े ऐलान |ABPLIVE
ChatGPT Viral Video: AI का कमाल! भीड़ में खोई चप्पल, ChatGPT ने ऐसे ढूंढ निकाली, वीडियो चौंका देगा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तीसरा बच्चा होने पर सालभर की मैटरनिटी लीव, इस राज्य सरकार ने लिया फैसला
तीसरा बच्चा होने पर सालभर की मैटरनिटी लीव, इस राज्य सरकार ने लिया फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस की मदद के बिना अखिलेश CM नहीं बन सकते, पार्टी नेता का दावा
कांग्रेस की मदद के बिना अखिलेश CM नहीं बन सकते, पार्टी नेता का दावा
क्रिकेट
पहले टेस्ट में श्रीलंकाई गेंदबाज ने दिए 175 रन, नाम हुआ यह शर्मनाक रिकॉर्ड
पहले टेस्ट में श्रीलंकाई गेंदबाज ने दिए 175 रन, नाम हुआ यह शर्मनाक रिकॉर्ड
बॉलीवुड
सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी के बाद 'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
इंडिया
PM केयर्स फंड में गिरावट, ऑडिट रिपोर्ट्स से सामने आयी जानकारी
PM केयर्स फंड में गिरावट, ऑडिट रिपोर्ट्स से सामने आयी जानकारी
विश्व
ईरान बोला- बातचीत के लिए भीख मांग रहा US, ट्रंप ने दिया ये करारा जवाब
ईरान बोला- बातचीत के लिए भीख मांग रहा US, ट्रंप ने दिया ये करारा जवाब
ट्रेंडिंग
Video: एटिकेट्स कोट ने कांटे और चम्मच से खाया डोसा, इंटरनेट पर छिड़ गई बहस
एटिकेट्स कोट ने कांटे और चम्मच से खाया डोसा, इंटरनेट पर छिड़ गई बहस
टेक्नोलॉजी
Home Theatre Buying Guide : होम थिएटर खरीद रहे हैं? पहले करें इन 5 चीजों की जांच
होम थिएटर खरीद रहे हैं? पहले करें इन 5 चीजों की जांच
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: बीच सड़क युवक ने महिला पर बरसाईं लात और थप्पड़!
VIRAL VIDEO: बीच सड़क युवक ने महिला पर बरसाईं लात और थप्पड़!
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में बड़े वंदे मातरम् की जगह एल्बम का ‘वंदे मातरम्’!
VIRAL VIDEO: एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में बड़े वंदे मातरम् की जगह एल्बम का ‘वंदे मातरम्’!
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: अलकनंदा का बढ़ रहा जलस्तर, क्या धारी देवी के ब्रिज को छुएगा?
VIRAL VIDEO: अलकनंदा का बढ़ रहा जलस्तर, क्या धारी देवी के ब्रिज को छुएगा?
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: बीच सड़क महिला को गिरा-गिराकर क्यों मार रहा युवक?
VIRAL VIDEO: बीच सड़क महिला को गिरा-गिराकर क्यों मार रहा युवक?
ABP NEWS
Asaduddin Owaisi Tweet Viral: सुरक्षा परीक्षण वाले वीडियो पर ओवैसी का तंज
Asaduddin Owaisi Tweet Viral: सुरक्षा परीक्षण वाले वीडियो पर ओवैसी का तंज
Embed widget