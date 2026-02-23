होली पर जाना है घर और नहीं मिल रहा टिकट, इन 6 ट्रेनों में अभी भी खाली है जगह

होली का त्योहार जैसे-जैसे करीब आता है, वैसे-वैसे घर लौटने की उत्सुकता भी बढ़ जाती है. खासकर उन लोगों के लिए जो नौकरी पढ़ाई या कामकाज के सिलसिले में दूसरे शहरों में रह रहे हैं. रंगों के त्योहार पर हर कोई परिवार के साथ होना चाहता है, लेकिन हर साल की तरह इस बार भी घर जाने को लेकर सबसे बड़ी दिक्कत कन्फर्म ट्रेन टिकट है.

दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और पुणे जैसे बड़े शहरों से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की ओर जाने वाली ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट देखी जा रही है और कई ट्रेनें पूरी तरह फुल हो चुकी है. ऐसे में यात्रियों की बढ़ती भीड़ और दबाव को देखते हुए इंडियन रेलवे ने पहले ही अलग-अलग रूट पर होली स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है. वहीं अच्छी बात यह है कि इनमें से कुछ ट्रेनों में अभी भी सीटें उपलब्ध है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि होली पर घर जाना है और टिकट नहीं मिल रहा तो इन 6 ट्रेनों में अभी भी जगह खाली है.



दिल्ली-हावड़ा स्पेशल ट्रेन- 04051/04052



होली के लिए स्पेशल ट्रेन संख्या 04051/04052 दिल्ली से हावड़ा के बीच चलाई जा रही है. ट्रेन नंबर 04052 फरवरी से 3 मार्च तक रोज शाम 6:15 बजे दिल्ली से चलेगी और अगले दिन रात 11:40 बजे हावड़ा पहुंचेगी. वहीं ट्रेन नंबर 04051, 27 फरवरी से 5 मार्च तक रोज रात 1:40 बजे हावड़ा से रवाना होकर अगले दिन सुबह 8:20 बजे दिल्ली पहुंचेगी. यह ट्रेन दुर्गापुर, आसनसोल, चितरंजन, मधुपुर और जसीडीह स्टेशनों पर रुकेगी. वहीं यह पूरी ट्रेन एसी क्लास है.



मुंबई-काठगोदाम स्पेशल ट्रेन-09075/09076



होले पर घर जाने वालों के लिए पश्चिम रेलवे ने मुंबई सेंट्रल के काठगोदाम के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाई है. यह ट्रेन 25 फरवरी से 25 मार्च तक हर बुधवार मुंबई सेंट्रल से चलेगी. वापसी में यह ट्रेन काठगोदाम से हर गुरुवार 26 फरवरी से 26 मार्च तक 17.30 बजे चलेगी. वहीं यह ट्रेन रास्ते में वडोदरा, कोटा, मथुरा, बरेली, हल्द्वानी समेत कई स्टेशनों पर रुकेगी. इस ट्रेन में एसी, स्लीपर और जनरल कोच शामिल हैं.



मुंबई सेंट्रल-कानपुर अनवरगंज सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन-09185/09186



होली के लिए यह साप्ताहिक ट्रेन 22 फरवरी से 29 मार्च तक मुंबई सेंट्रल से हर रविवार को 10:55 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 15:35 बजे कानपुर अनवरगंज पहुंचेगी. यह ट्रेन 22 फरवरी से 29 मार्च तक चलेगी. इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09186 कानपुर अनवरगंज मुंबई सेंट्रल स्पेशल हर सोमवार को कानपुर अनवरगंज से शाम 6:25 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन रात 10:30 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी. यह ट्रेन 23 फरवरी से 30 मार्च तक चलेगी. रास्ते में यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, वलसाड, वडोदरा, रतलाम, कोटा, गंगापुर सिटी, भरतपुर, मथुरा, मथुरा कैंट, हाथरस सिटी, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज और बिल्हौर स्टेशनों पर रुकेगी. ट्रेन संख्या 09185 का सूरत स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव होगा.



उधना-मालदा टाउन स्पेशल-03418/03417



यह ट्रेन 2 मार्च से 23 मार्च तक उधना से हर सोमवार चलेगी और मालदा टाउन पहुंचेगी. वापसी में 28 फरवरी से 21 मार्च तक हर शनिवार मालदा टाउन से चलेगी. यह ट्रेन रास्ते में इटारसी, सतना, प्रयागराज, गया, भागलपुर समेत कई स्टेशन पर रुकेगी.



साबरमती-हरिद्वार स्पेशल-09425/09426



साबरमती-हरिद्वार स्पेशल ट्रेन 09425 23 फरवरी से 23 मार्च तक हर सोमवार साबरमती से हरिद्वार के लिए ट्रेन चलेगी. वहीं वापसी में साबरमती-हरिद्वार स्पेशल ट्रेन 09426 हर मंगलवार को चलेगी. यह ट्रेन जयपुर, अलवर, दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ सिटी होते हुए जाएगी.



इंदौर-हजरत निजामुद्दीन सुपरफास्ट स्पेशल-09309/09310



ट्रेन संख्या 09309 इंदौर-निजामुद्दीन स्पेशल हर शुक्रवार और रविवार को शाम 5 बजे इंदौर से प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 5 बजे निजामुद्दीन पहुंचेगी. यह ट्रेन 22 फरवरी से 27 मार्च तक चलेगी. इसी प्रकार ट्रेन नंबर 09310 निजामुद्दीन-इंदौर स्पेशल हर शनिवार और सोमवार को निजामुद्दीन से सुबह 8:20 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन रात 9 बजे इंदौर पहुंचेगी. यह ट्रेन 23 फरवरी से 28 मार्च तक चलेगी. रास्ते में यह ट्रेन देवास, उज्जैन, नागदा, शामगढ़, रामगंज मंडी, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर और मथुरा स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में रुकेगी.

