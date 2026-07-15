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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलTemple Dating: मंदिरों में डेटिंग कैंप से बढ़ेगी आबादी? घटती जन्मदर रोकने के लिए सरकार का अनोखा दांव

Temple Dating: मंदिरों में डेटिंग कैंप से बढ़ेगी आबादी? घटती जन्मदर रोकने के लिए सरकार का अनोखा दांव

South Korea Birth Rate: कई देश घटती जन्मदर की चुनौती से जूझ रहे हैं, लेकिन साउथ कोरिया ने इससे निपटने के लिए एक ऐसा तरीका अपनाया है, जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है.

Written By : सोनम |  Updated at : 15 Jul 2026 07:01 AM (IST)
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Buddhist Temple Matchmaking Event 2026: दुनियाभर में कई देश घटती जन्मदर की चुनौती से जूझ रहे हैं, लेकिन साउथ कोरिया ने इससे निपटने के लिए एक ऐसा तरीका अपनाया है, जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है. यहां सरकार और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से बौद्ध मंदिरों में खास डेटिंग कैंप आयोजित किए जा रहे हैं. इनका मकसद युवाओं को एक-दूसरे से मिलने, रिश्ते बनाने और आगे चलकर शादी के लिए प्रेरित करना है, ताकि देश में लगातार गिर रही जन्मदर को बढ़ाने में मदद मिल सके. 

क्या है इस कैंपों का उद्देश्य?

इन कैंपों का आयोजन शांत और प्राकृतिक वातावरण वाले बौद्ध मंदिरों में किया जाता है. इसमें शामिल होने वाले युवक-युवतियां अलग-अलग गतिविधियों के जरिए एक-दूसरे को करीब से जानने का मौका पाते हैं. चाय पर बातचीत, जंगल में साथ टहलना, समूह गतिविधियां, योग सत्र, परिचय कार्यक्रम और छोटे-छोटे डेटिंग राउंड जैसी कई गतिविधियां इसमें शामिल होती हैं. इनका उद्देश्य केवल जोड़ी बनाना नहीं, बल्कि युवाओं को बिना किसी दबाव के एक-दूसरे को समझने का अवसर देना है.

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 रिश्ते की शुरुआत करने का बेहतर अवसर

रिपोर्ट के मुताबिक, हाल ही में आयोजित ऐसे एक कार्यक्रम में महज 20 सीटों के लिए 4,225 से अधिक लोगों ने आवेदन किया. इससे पता चलता है कि युवाओं में ऐसे आयोजनों को लेकर काफी दिलचस्पी बढ़ रही है. इनमें हिस्सा लेने वाले कई लोगों का कहना है कि आज की व्यस्त लाइफस्टाइल में नए लोगों से मिलना आसान नहीं रह गया है. ऐसे में मंदिर का शांत माहौल उन्हें गंभीरता से किसी रिश्ते की शुरुआत करने का बेहतर अवसर देता है.

भविष्य से जुड़ी एक सामाजिक पहल

आयोजकों का मानना है कि यह सिर्फ डेटिंग कार्यक्रम नहीं है, बल्कि देश के भविष्य से जुड़ी एक सामाजिक पहल है. उनका कहना है कि युवाओं के बीच संवाद बढ़ेगा तो शादी और परिवार शुरू करने को लेकर सकारात्मक सोच भी विकसित हो सकती है. यही वजह है कि इन कार्यक्रमों में धार्मिक माहौल के साथ सामाजिक जुड़ाव पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है.

दुनिया की सबसे कम जन्मदर वाले देशों में शामिल

साउथ कोरिया कई वर्षों से दुनिया की सबसे कम जन्मदर वाले देशों में शामिल रहा है. हालांकि हाल के दो वर्षों में जन्मदर में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, फिर भी यह आबादी को स्थिर बनाए रखने के लिए जरूरी स्तर से काफी नीचे है. एक्सपर्ट का मानना है कि महंगी जीवनशैली, करियर की प्राथमिकता, देर से शादी और युवाओं के बीच घटती सामाजिक मेलजोल जैसी वजहों ने इस स्थिति को और गंभीर बनाया है.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 15 Jul 2026 07:00 AM (IST)
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South Korea Birth Rate South Korea Dating Camps Buddhist Temple Dating
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