हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले ये बातें ध्यान रखें, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा क्लेम

Health Insurance Tips: आज के दौर में हेल्थ इंश्योरेंस लेकर चलना लगभग हर परिवार की जरूरत बन चुका है. अस्पतालों का खर्च तेजी से बढ़ रहा है और एक बड़ी बीमारी कई साल की बचत पर भारी पड़ सकती है. ऐसे में सही पॉलिसी चुनना समझदारी है. लेकिन सिर्फ पॉलिसी खरीद लेना काफी नहीं. कई लोग जल्दबाजी में बिना शर्तें समझे प्लान ले लेते हैं और जब क्लेम का समय आता है तो परेशानी खड़ी हो जाती है.

असली खेल छोटी शर्तों और डिक्लेरेशन में छिपा होता है. अगर शुरुआत में थोड़ी सावधानी बरती जाए तो बाद में क्लेम रिजेक्शन का जोखिम काफी कम हो सकता है. इसलिए पॉलिसी लेने से पहले हर जरूरी बात साफ समझना बेहद जरूरी है. नहीं तो बाद में क्लेम रिजेक्शन की परेशानी झेलनी पड़ सकती है.

पॉलिसी की शर्तें और वेटिंग पीरियड जरूर समझें

हर हेल्थ प्लान में कुछ नियम और लिमिट तय होती हैं. मसलन बात की जाए तो प्री एग्जिस्टिंग बीमारियों पर वेटिंग पीरियड लागू हो सकता है. यानी कुछ साल तक उस बीमारी का खर्च कवर नहीं होगा. कई बार खास इलाज, डे केयर प्रोसीजर या रूम रेंट पर भी लिमिट होती है. अगर आपने इन शर्तों को ठीक से नहीं पढ़ा तो क्लेम के समय कटौती या रिजेक्शन हो सकता है.

पॉलिसी डॉक्यूमेंट में शामिल एक्सक्लूजन लिस्ट ध्यान से देखें. कौन सी बीमारी कवर नहीं है. किस स्थिति में क्लेम नहीं मिलेगा यह सही तरीके से समझ लें. जरूरत हो तो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव से लिखित में जानकारी लें. जिससे बाद में कोई दिक्कत न हो.

हमेशा सही जानकारी दें

पॉलिसी लेते समय अपनी मेडिकल हिस्ट्री छिपाना सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है. अगर आपने पहले से मौजूद बीमारी, सर्जरी या किसी गंभीर समस्या का जिक्र नहीं किया और बाद में कंपनी को पता चला तो क्लेम सीधे रिजेक्ट हो सकता है. आवेदन फॉर्म भरते समय हर सवाल का ईमानदारी से जवाब दें.

इसके साथ ही अस्पताल में भर्ती होने पर सभी बिल, डिस्चार्ज समरी और डॉक्टर की रिपोर्ट सुरक्षित रखें. कैशलेस सुविधा हो या रिइम्बर्समेंट, दस्तावेज पूरे और सही होने चाहिए. सही जानकारी और पूरी पारदर्शिता ही यह सुनिश्चित करती है कि जरूरत के समय आपका क्लेम बिना अड़चन पास हो सके.

