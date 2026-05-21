इस बैंक में खाता है तो सावधान! अब घर से काम करेंगे कर्मचारी, ब्रांच जाने से पहले हो जाएं सतर्क

Bank and Work From Home: देश के सबसे बड़े बैंकों में से एक एचडीएफसी बैंक ने अपने कर्मचारियों को लेकर बेहद ही महत्वपूर्ण बदलाव किया है. जानकारी के मुताबिक, एचडीएफसी बैंक ने अपने कर्मचारियों को अब घर से काम करने की सलाह दी है. इसके अलावा बैंक के चुनिंदा विभागों के कर्मचारी अब घर से ही अपने काम को कर सकेंगे. हांलाकि, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से पूरी तरह से लागू करने का बैंक ने फैसला लिया है.

घर से काम करने का क्यों लिया गया फैसला?

दरअसल, एचडीएफसी बैंक द्वारा लिए गए इस फैसले से एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. वर्तमान स्थिति के बारे में बात करें तो, एचडीएफसी बैंक के पास 2 लाख से ज्यादा कर्मचारी मौजूद हैं. जिसको लेकर बैंक ने साफ-साफ शब्दों में कहा है कि घर के काम करते समय दो प्रमुख प्रशासनिक और तकनीकि विभागों को पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा.

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1. व्यवसाय सक्षम कार्य

व्यवसाय सक्षम कार्य के तहत ट्रेजरी संचालन, क्रेडिट अंडरराइटिंग, लेनदेन बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग और आईटी सेवाएं जैसे महत्वपूर्ण परिचालन विभाग को शामिल करने का फैसला लिया गया है.

2. कॉर्पोरेट सहायक कार्य

कॉर्पोरेट सहायक कार्य के मुताबिक, इसमें एसआर, फाइनेंस एंड अकाउंट्स के साथ-साथ सचिवीय और बोर्ड संचालन से जुड़े विभाग को शामिल किया जाएगा.

क्या बदलाव से सेवा पर भी पड़ेगा असर?

दरअसल, इस फैसले के बाद से बैंक ने अपने ग्राहकों को यह आश्वासन देते हुए कहा कि इस बदलाव की वजह से उनकी सेवाओं पर किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा. इसके साथ ही बैंक ने आगे बताया कि सभी बैंक शाखाएं बिना किसी परेशानी के आसानी से वैसे ही काम करते रहेंगी जैसे पहले करते हुए आईं हैं. फिलहाल, 30 दिनों के बाद, परिचालन आवश्यकताओं और कर्मचारियों के प्रदर्शन के आधार पर नीति में जरूरी बदलाव किए जाएंगे.

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पीएम मोदी की अपील के बाद बैंक ने लिया फैसला

हाल ही के दिनों में, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से वर्क-फ्रॉम-होम करने की अपील की थी. जिसके बाद एचडीएफसी बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की सलाह दी है. जिसको लेकर बैंक का कहना है कि पीएम मोदी ने वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल मीटिंग के साथ-साथ घर से काम करने की देशवासियों को अपील की थी. इतना ही नहीं, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक जैसे बैंक पहले से ही हाइब्रिड मॉडल पर लगातार काम कर रहे हैं.