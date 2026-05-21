हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीBank News: इस बैंक में खाता है तो सावधान! अब घर से काम करेंगे कर्मचारी, ब्रांच जाने से पहले हो जाएं सतर्क

Bank News: इस बैंक में खाता है तो सावधान! अब घर से काम करेंगे कर्मचारी, ब्रांच जाने से पहले हो जाएं सतर्क

HDFC Bank: अगर आपका भी इस बैंक में खाता है तो ये खबर आपके लिए है. अब ब्रांच जाने से पहले इन बातों का खास ध्यान रखें, क्योंकि इस बैंक के कर्मचारी घर से ही काम करेंगे.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 21 May 2026 10:15 PM (IST)
Preferred Sources

Bank and Work From Home: देश के सबसे बड़े बैंकों में से एक एचडीएफसी बैंक ने अपने कर्मचारियों को लेकर बेहद ही महत्वपूर्ण बदलाव किया है. जानकारी के मुताबिक, एचडीएफसी बैंक ने अपने कर्मचारियों को अब घर से काम करने की सलाह दी है. इसके अलावा बैंक के चुनिंदा विभागों के कर्मचारी अब घर से ही अपने काम को कर सकेंगे. हांलाकि, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से पूरी तरह से लागू करने का बैंक ने फैसला लिया है. 

घर से काम करने का क्यों लिया गया फैसला?

दरअसल, एचडीएफसी बैंक द्वारा लिए गए इस फैसले से एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. वर्तमान स्थिति के बारे में बात करें तो, एचडीएफसी बैंक के पास 2 लाख से ज्यादा कर्मचारी मौजूद हैं. जिसको लेकर बैंक ने साफ-साफ शब्दों में कहा है कि घर के काम करते समय दो प्रमुख प्रशासनिक और तकनीकि विभागों को पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा.

40 या 50 की उम्र वाले भी ध्यान दें! देर से रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करने का सही फॉर्मूला जानें

1. व्यवसाय सक्षम कार्य

व्यवसाय सक्षम कार्य के तहत ट्रेजरी संचालन, क्रेडिट अंडरराइटिंग, लेनदेन बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग और आईटी सेवाएं जैसे महत्वपूर्ण परिचालन विभाग को शामिल करने का फैसला लिया गया है. 

2. कॉर्पोरेट सहायक कार्य 

कॉर्पोरेट सहायक कार्य  के मुताबिक, इसमें एसआर, फाइनेंस एंड अकाउंट्स के साथ-साथ सचिवीय और बोर्ड संचालन से जुड़े विभाग को शामिल किया जाएगा. 

क्या बदलाव से सेवा पर भी पड़ेगा असर?

दरअसल, इस फैसले के बाद से बैंक ने अपने ग्राहकों को यह आश्वासन देते हुए कहा कि इस बदलाव की वजह से उनकी सेवाओं पर किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा. इसके साथ ही बैंक ने आगे बताया कि सभी बैंक शाखाएं बिना किसी परेशानी के आसानी से वैसे ही काम करते रहेंगी जैसे पहले करते हुए आईं हैं. फिलहाल, 30 दिनों के बाद, परिचालन आवश्यकताओं और कर्मचारियों के प्रदर्शन के आधार पर नीति में जरूरी बदलाव किए जाएंगे. 

Bank FD News: पैसे से बनाएं और ज्यादा पैसा, जानिए कौन-कौन से बैंक FD पर ज्यादा ब्याज देते हैं?

पीएम मोदी की अपील के बाद बैंक ने लिया फैसला

हाल ही के दिनों में, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से वर्क-फ्रॉम-होम करने की अपील की थी. जिसके बाद एचडीएफसी बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की सलाह दी है. जिसको लेकर बैंक का कहना है कि पीएम मोदी ने वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए  वर्चुअल मीटिंग के साथ-साथ घर से काम करने की देशवासियों को अपील की थी. इतना ही नहीं, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक जैसे बैंक पहले से ही हाइब्रिड मॉडल पर लगातार काम कर रहे हैं. 

Published at : 21 May 2026 10:15 PM (IST)
Tags :
Work From Home Utility News HDFC Bank
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Bank News: इस बैंक में खाता है तो सावधान! अब घर से काम करेंगे कर्मचारी, ब्रांच जाने से पहले हो जाएं सतर्क
इस बैंक में खाता है तो सावधान! अब घर से काम करेंगे कर्मचारी, ब्रांच जाने से पहले हो जाएं सतर्क
यूटिलिटी
Bank News: आखिर क्यों भारत का सबसे बड़ा बैंक SBI 6 दिनों के लिए रहेगा बंद? जल्दी ही निपटा लें अपना काम
आखिर क्यों भारत का सबसे बड़ा बैंक SBI 6 दिनों के लिए रहेगा बंद? जल्दी ही निपटा लें अपना काम
यूटिलिटी
RO Filter Change: RO के फिल्टर को कितने दिनों में बदलना चाहिए? ज्यादातर लोग करते हैं ये बड़ी गलतियां
RO के फिल्टर को कितने दिनों में बदलना चाहिए? ज्यादातर लोग करते हैं ये बड़ी गलतियां
यूटिलिटी
Online Fraud: प्यार के नाम पर ठगी! Dating- Matrimony एप पर हुआ है फ्रॉड? ऐसे करें ऑनलाइन शिकायत
प्यार के नाम पर ठगी! Dating- Matrimony एप पर हुआ है फ्रॉड? ऐसे करें ऑनलाइन शिकायत
Advertisement

वीडियोज

“Bandar” trailer देख fans को भूल गया “Animal”, Bobby Deol की acting की हो रही तारीफ
Honda अब वापस आ गई with new City, EV and sub 4m SUV | #honda #hondacity #autolive
Petrol-Diesel छोड़ो! ये हैं 2025-26 की सबसे Affordable EV और CNG Cars | #evindia #autolive
EV Revolution in India! पेट्रोल छोड़ अब Electric Cars की तरफ भाग रहे लोग | #evrevolution #autolive
Best EVs to shift from a petrol car: Windsor, Harrier EV, XEV 9s etc | #evindia #windsor #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बीजेपी कितने साल बाद सत्ता से बाहर हो जाएगी? एक्सिस माय इंडिया फाउंडर प्रदीप गुप्ता की बड़ी भविष्यवाणी
बीजेपी कितने साल बाद सत्ता से बाहर हो जाएगी? एक्सिस माय इंडिया फाउंडर प्रदीप गुप्ता की बड़ी भविष्यवाणी
बिहार
Cockroach Janta Party: कॉकरोच जनता पार्टी पर RJD की आई पहली प्रतिक्रिया, 'BJP को इसका…'
कॉकरोच जनता पार्टी पर RJD की आई पहली प्रतिक्रिया, 'BJP को इसका…'
चुनाव 2026
फाल्टा सीट पर री-पोलिंग पूर्ण, 87.73 प्रतिशत हुई वोटिंग, BJP उम्मीदवार देबांग्शु पांडा ने किया जीत का दावा, जानें कब आएंगे नतीजे
फाल्टा सीट पर री-पोलिंग पूर्ण, 87.73 प्रतिशत हुई वोटिंग, BJP उम्मीदवार देबांग्शु पांडा ने किया जीत का दावा, जानें कब आएंगे नतीजे
आईपीएल 2026
चेन्नई के खिलाफ शुभमन गिल का खास 'दोहरा शतक', लंबा छक्का लगाकर किया कमाल 
चेन्नई के खिलाफ शुभमन गिल का खास 'दोहरा शतक', लंबा छक्का लगाकर किया कमाल 
बॉलीवुड
रणबीर कपूर ने किराए पर दिया पाली हिल वाला अपार्टमेंट, 11 लाख मंथली होगा रेंट!
रणबीर कपूर ने किराए पर दिया पाली हिल वाला अपार्टमेंट, 11 लाख मंथली होगा रेंट!
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के आधे फॉलोअर्स पाकिस्तानी, बीजेपी के इस नेता ने डेटा शेयर कर किया दावा
कॉकरोच जनता पार्टी के आधे फॉलोअर्स पाकिस्तानी, बीजेपी के इस नेता ने डेटा शेयर कर किया दावा
इंडिया
ट्रंप की धमकियों से बेपरवाह ईरान, तेजी से बना रहा ड्रोन का जखीरा, यूएस रिपोर्ट से खुलासा
ट्रंप की धमकियों से बेपरवाह ईरान, तेजी से बना रहा ड्रोन का जखीरा, यूएस रिपोर्ट से खुलासा
बिजनेस
Explained: सैमसंग मोबाइल-लैपटॉप होंगे महंगे! कंपनी में इतिहास की सबसे बड़ी हड़ताल, भारत में कितनी बढ़ जाएंगी कीमतें?
सैमसंग मोबाइल-लैपटॉप होंगे महंगे! कंपनी में इतिहास की सबसे बड़ी हड़ताल से भारत में कितना असर
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Embed widget