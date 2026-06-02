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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीरिमोट से बंद करते हैं AC और TV? बिजली बिल बढ़ेगा, समझें गणित, गर्मियों में खाली होने से बचेगी आपकी जेब

रिमोट से बंद करते हैं AC और TV? बिजली बिल बढ़ेगा, समझें गणित, गर्मियों में खाली होने से बचेगी आपकी जेब

Remote vs Electricity Bill: बढ़ती गर्मी के साथ एसी, टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है, जिससे लोगों के बिजली बिल भी तेजी से बढ़ रहे हैं. जानिए आखिर क्यों बढ़ रहा है बिल?

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: Shelja Pandey | Updated at : 02 Jun 2026 04:34 PM (IST)
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Remote vs Electricity Bill: बढ़ती गर्मी ने सबका हाल बेहाल कर दिया है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस बढ़ती गर्मी के साथ बिजली का बिल भी कितना बढ़कर आता है क्योंकि अधिक घरों में एसी चलता है. कई लोग ठंडक ज्यादा लेने के लिए उसका तापमान 18 डिग्री कर देते हैं जिस वजह से बिल भी अधिक मात्रा में आता है. अब एक और बात जानते हैं कि रिमोट हमारे बिजली के बिल पर असर किस प्रकार डालता है.

क्या सच में रिमोट बंद करने से पड़ता है असर

हमारे घर में केवल एसी और टीवी असली बिजली खपत माने जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल में इनके रिमोट भी बिल बढ़ाते हैं. जी हां, क्योंकि जब हम रिमोट की मदद से इन दोनों को बंद करते हैं तो ये स्टैंडबाय मोड में चले जाते हैं, जिस वजह से ये दोनों उस स्थिति में भी बिजली की खपत कर रहे होते हैं. इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप एसी या टीवी बंद करें तो उसे पूरी तरह से बंद करना है, न कि सिर्फ रिमोट से.

अन्य उपकरण का ध्यान भी रखें

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हम जब एसी, टीवी जैसी और अन्य चीजों को बंद कर देते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि इन सभी का स्विच भी निकाल दें. काफी बार लोग इनका इस्तेमाल करने के बाद केवल रिमोट से बंद कर देते हैं और ये स्टैंडबाय मोड पर लग जाते हैं, जिस वजह से बिजली का बिल भी बढ़कर आता है.

एसी का सही तापमान क्या है?

अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजली का बिल कम आए तो एसी का तापमान लगभग 24 रखें. कई बार लोग ज्यादा ठंडक पाने की वजह से उसका तापमान 18 या 16 डिग्री के आसपास कर देते हैं, जिसके कारण बिल भी ज्यादा आता है. ऐसा करने से आपके कमरे की ठंडक भी अच्छी रहेगी और आपके बिल पर भी ज्यादा असर नहीं पड़ेगा.

बिजली बचाने का सही तरीका

बिजली बचाने का सही तरीका ये भी है कि हमें बिजली का उतना ही उपयोग करना है जितनी जरूरत है क्योंकि अक्सर लोग अपने घर के कमरों की लाइट, पंखा जैसी चीजों को बिना किसी सही वजह के भी स्विच ऑन रखा करते हैं, जिससे उसका असर बिजली के बिल पर जाता है. इसलिए हमें इन बातों का ध्यान रखना है.

हमारे घर में केवल एसी और टीवी असली बिजली खपत माने जाते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि असल में इनके रिमोट भी बिल बढ़ाते हैं. जी हां, क्योंकि जब हम रिमोट की मदद से इन दोनों को बंद करते हैं तो ये स्टैंडबाय मोड में चले जाते हैं, जिस वजह से ये दोनों उस स्थिति में भी बिजली की खपत कर रहे होते हैं. इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप एसी या टीवी बंद करें तो उसे पूरी तरह से बंद करना है, न कि सिर्फ रिमोट से.

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Published at : 02 Jun 2026 04:34 PM (IST)
Tags :
Electricity Bill Utility News AC Remote Electricity Bill Saving Tips
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