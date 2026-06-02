गलती से बैंक खाते में आए हैं पैसे? 'जंप्ड डिपॉजिट' के बारे में अभी जान लें, वरना पछताएंगे

SBI Bank News: देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों की सुविधाओं का बहुत ख्याल रखता है. बैंक से जुड़े हर ताजा अपडेट्स कस्टर्म को लगातार ही दिए जाते रहे हैं. अब हाल ही में एक बार फिर से लोगों के पास पहुंच रहे एक मैसेज को लेकर भी बैंक ने कस्टमर्स को अलर्ट किया है.

'जंप्ड डिपॉजिट' स्कैम अलर्ट

दरअसल इन दिनों 'जंप्ड डिपॉजिट' नाम के स्कैम से लोगों के साथ ठगी की जा रही है. जिसे लेकर अब SBI ने अपने ग्राहकों को अलर्ट किया है. SBI के ऑफिशियल X (ट्विटर) अकाउंट के जरिए एक पोस्ट शेयर किया गया है, जिसमें एक वीडियो है जिसमें जंप्ड स्कैम के बारे में बताया गया है और कैसे लोग इस स्कैम का शिकार हो जाते हैं.

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Unexpected credit in your account? It’s a Trap!



Beware of Jumped Deposit Scam!



In a Jumped Deposit Scam, scammers claim to have "accidentally" credited a small amount to your account to win your trust. When you try to return it, they trick you into approving a high-value… pic.twitter.com/2w2ZQwDcO8 — State Bank of India (@TheOfficialSBI) June 1, 2026

इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा गया है, 'आपके खाते में अनएक्सपेक्टेड राशि जमा हो गई है? ये एक जाल है! जंप्ड डिपॉजिट स्कैम से सावधान रहें! जंप्ड डिपॉजिट स्कैम में, स्कैमर आपका विश्वास जीतने के लिए दावा करते हैं कि उन्होंने "गलती से" आपके खाते में थोड़ी सी राशि जमा कर दी है. जब आप इसे वापस करने की कोशिश करते हैं, तो वो आपको एक बड़ी राशि के भुगतान की रिक्वेस्ट करते हैं और आप बिना देखे उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं'.

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तुरंत ब्लॉक करें नंबर

इसके बाद बैंक की तरफ से लिखा गया है कि, 'उस नंबर को तुरंत ब्लॉक करें और इसकी सूचना बैंक को प्राथमिकता के आधार पर दें. भावनात्मक ब्लैकमेल या बिना पुष्टि के आपातकालीन UPI रिक्वेस्ट के झांसे में न आएं. हमेशा 1600 से शुरू होने वाली कॉल का जवाब दें, ये असली है, ये सुरक्षित है, ये आपका बैंक है'.

इसके बाद बैंक ने किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचने की बात करते बताया है कि यदि किसी ऐसी स्थिति में फंस जाएं तो आप हमेशा 1930 नंबर पर कॉल करें. इसके अलावा आप चाहें तो http://cybercrime.gov.in पर जाकर भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं.