हरियाणा में 25 सितंबर से शुरू हो रही है लाडो लक्ष्मी योजना, जानें आपको लाभ मिलेगा या नहीं

Lado Lakshmi Yojana: हरियाणा सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार नई योजनाएं पेश कर रही है. हाल ही में सरकार की ओर से लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करने का ऐलान किया था. जिसकी शुरुआत अब 25 सितंबर से होने जा रही है. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये हर महीने दिए जाएंगे.

योजना के जरिए राज्य की महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. सरकार की सभी योजनाओं की तरह इस योजना के लिए भी कुछ पात्रताएं तय की गईं हैं. महिलाओं को लाभ लेने के लिए उन पात्रताओं को पूरा करना होगा. चलिए आपको बताते हैं हरियाणा सरकार की योजना में आपको लाभ मिल सकता है या नहीं.

किन महिलाओं को मिलेगा योजना में लाभ?

25 सितंबर से लागू होने जा रही लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए महिला का या उसके पति का हरियाणा में पिछले 15 साल से निवासी होना जरूरी है. योजना के तहत 23 साल से उससे ज्यादा उम्र की महिलाएं जिनमें विवाहित और अविवाहित दोनों महिलाएं शामिल है. योजना में लाभ लेने के लिए महिलाओं के परिवार की सालाना इनकम 1 लाख रुपये तक होनी जरूरी है. तभी उन्हें लाभ मिल पाएगा.

यह भी पढ़ें: सिक्योरिटी एजेंसी चलाने के क्या हैं नियम, इसके लिए कहां करना होता है आवेदन

अगर कोई महिला पहले से किसी योजना के तहत इतनी राशि का लाभ ले रही है तो उसे लाभ नहीं मिलेगा हालांकि अगर कोई महिला कैंसर, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारी से जूझ रही है और बीमारी के लिए वह और योजनाओं का लाभ ले रही हैं. तो ऐसी महिला सरकार अन्य योजनाओं के लाभ लेने के बाद भी लाभ देगी. अगर आप इन सभी पात्रताओं को पूरा करती हैं. तो आपको भी योजना में लाभ मिलेगा.

यह भी पढ़ें: Trains Cancelled: कोलकाता में भारी बारिश से रेलवे ट्रैक डूबे, कई ट्रेनें रद्द; देखें पूरी लिस्ट

ऐसे होगा आवेदन

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी 25 सितंबर को लाडा लक्ष्मी योजना के लिए ऐप लॉन्च करेंगे जिसके तहत महिलाएं योजना में आवेदन कर सकेंगी. आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, परिवार विवरण और आय प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज होने जरूरी है. योजना में आवेदन के बाद सभी आवेदनों की जांच अधिकारियों द्वारा की जाएगी. सभी दस्तावेज सही होने पर पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे उनके खाते में भेजे जाएंगे.

यह भी पढ़ें: इस दिन किसानों के खाते में पहुंचेंगे 21वीं किस्त के पैसे, जान लीजिए क्या है लेटेस्ट अपडेट