हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीहरियाणा में 25 सितंबर से शुरू हो रही है लाडो लक्ष्मी योजना, जानें आपको लाभ मिलेगा या नहीं

हरियाणा में 25 सितंबर से शुरू हो रही है लाडो लक्ष्मी योजना, जानें आपको लाभ मिलेगा या नहीं

Lado Lakshmi Yojana: हरियाणा में 25 सितंबर से लाडो लक्ष्मी योजना शुरू हो रही है. सभी पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की मदद मिलेगी. जान लें आपको पैसे मिल सकते हैं या नहीं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 24 Sep 2025 06:54 AM (IST)
Preferred Sources

Lado Lakshmi Yojana:  हरियाणा सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार नई योजनाएं पेश कर रही है. हाल ही में सरकार की ओर से लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करने का ऐलान किया था. जिसकी शुरुआत अब 25 सितंबर से होने जा रही है. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये हर महीने दिए जाएंगे. 

योजना के जरिए राज्य की महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. सरकार की सभी योजनाओं की तरह इस योजना के लिए भी कुछ पात्रताएं तय की गईं हैं. महिलाओं को लाभ लेने के लिए उन पात्रताओं को पूरा करना होगा.  चलिए आपको बताते हैं हरियाणा सरकार की योजना में आपको लाभ मिल सकता है या नहीं. 

किन महिलाओं को मिलेगा योजना में लाभ?

25 सितंबर से लागू होने जा रही लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए महिला का या उसके पति का हरियाणा में पिछले 15 साल से निवासी होना जरूरी है. योजना के तहत 23 साल से उससे ज्यादा उम्र की महिलाएं जिनमें विवाहित और अविवाहित दोनों महिलाएं शामिल है. योजना में लाभ लेने के लिए महिलाओं के परिवार की सालाना इनकम 1 लाख रुपये तक होनी जरूरी है. तभी उन्हें लाभ मिल पाएगा. 

यह भी पढ़ें: सिक्योरिटी एजेंसी चलाने के क्या हैं नियम, इसके लिए कहां करना होता है आवेदन

अगर कोई महिला पहले से किसी योजना के तहत इतनी राशि का लाभ ले रही है तो उसे लाभ नहीं मिलेगा हालांकि अगर कोई महिला कैंसर, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारी से जूझ रही है और  बीमारी के लिए वह और योजनाओं का लाभ ले रही हैं. तो ऐसी महिला सरकार अन्य योजनाओं के लाभ लेने के बाद भी लाभ देगी. अगर आप इन सभी पात्रताओं को पूरा करती हैं. तो आपको भी योजना में लाभ मिलेगा.  

यह भी पढ़ें: Trains Cancelled: कोलकाता में भारी बारिश से रेलवे ट्रैक डूबे, कई ट्रेनें रद्द; देखें पूरी लिस्ट

ऐसे होगा आवेदन

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी 25 सितंबर को लाडा लक्ष्मी योजना के लिए ऐप लॉन्च करेंगे जिसके तहत महिलाएं योजना में आवेदन कर सकेंगी. आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, परिवार विवरण और आय प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज होने जरूरी है. योजना में आवेदन के बाद सभी आवेदनों की जांच अधिकारियों द्वारा की जाएगी. सभी दस्तावेज सही होने पर पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे उनके खाते में भेजे जाएंगे. 

यह भी पढ़ें: इस दिन किसानों के खाते में पहुंचेंगे 21वीं किस्त के पैसे, जान लीजिए क्या है लेटेस्ट अपडेट

Published at : 24 Sep 2025 06:54 AM (IST)
Tags :
Haryana Government Utility News Lado Lakshmi Yojana
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
‘बुलडोजर एक्शन पर फैसले से बहुत संतुष्टि मिली क्योंकि…’, जानें देश के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने क्यों कही ये बात?
‘बुलडोजर एक्शन पर फैसले से बहुत संतुष्टि मिली क्योंकि…’, जानें देश के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने क्यों कही ये बात?
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
बॉलीवुड
'विवाह' की सक्सेस के बाद अमृता राव को मिले खून से लिखे लेटर, बोलीं- ये बहुत डरावना था
'विवाह' की सक्सेस के बाद अमृता राव को मिले खून से लिखे लेटर, बोलीं- ये बहुत डरावना था
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर वे यूनिवर्सिटी नहीं बनाते तो...', आजम खान के जेल से रिहा होने पर बोले चंद्रशेखर आजाद
'मैंने 16 महीने जेल में बिताए हैं', आजम खान के जेल से रिहा होने पर बोले चंद्रशेखर आजाद
Advertisement

वीडियोज

Philippines में क्या हुआ ? क्या एक और नेपाल जैसा 'EXPLOSION' होने वाला है?
Food Adulteration: दिल्ली के जहांगीरपुरी में कुट्टू आटा खाने से 300 से अधिक लोग बीमार
2025 Volkswagen Tiguan R-Line India review: Worth the price? | Auto Live
Macron Stopped: New York में French President की गाड़ी रोकी, Donald Trump को किया फ़ोन!
Lamborghini Temerario India First look review: What all does a Rs 6 Crore car get? | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘बुलडोजर एक्शन पर फैसले से बहुत संतुष्टि मिली क्योंकि…’, जानें देश के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने क्यों कही ये बात?
‘बुलडोजर एक्शन पर फैसले से बहुत संतुष्टि मिली क्योंकि…’, जानें देश के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने क्यों कही ये बात?
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
बॉलीवुड
'विवाह' की सक्सेस के बाद अमृता राव को मिले खून से लिखे लेटर, बोलीं- ये बहुत डरावना था
'विवाह' की सक्सेस के बाद अमृता राव को मिले खून से लिखे लेटर, बोलीं- ये बहुत डरावना था
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर वे यूनिवर्सिटी नहीं बनाते तो...', आजम खान के जेल से रिहा होने पर बोले चंद्रशेखर आजाद
'मैंने 16 महीने जेल में बिताए हैं', आजम खान के जेल से रिहा होने पर बोले चंद्रशेखर आजाद
विश्व
भारत पर और टैरिफ लगाएंगे डोनाल्ड ट्रंप? रूस से तेल खरीद को लेकर मार्को रुबियो ने बताया अमेरिका का प्लान
भारत पर और टैरिफ लगाएंगे ट्रंप? रूस से तेल खरीद को लेकर मार्को रुबियो ने बताया US का प्लान
मध्य प्रदेश
इंदौर, उज्जैन सहित MP के कई शहरों में हेलीकॉप्टर सेवा को मंजूरी, मोहन सरकार का फैसला
इंदौर, उज्जैन सहित MP के कई शहरों में हेलीकॉप्टर सेवा को मंजूरी, मोहन सरकार का फैसला
हेल्थ
Pakistan Vaccine Controversy: क्या है HPV वैक्सीन, जिसे लेकर पाकिस्तान में मचा बवाल? जानें इस पर भारत का क्या रुख?
क्या है HPV वैक्सीन, जिसे लेकर पाकिस्तान में मचा बवाल? जानें इस पर भारत का क्या रुख?
ट्रेंडिंग
जिस टाइगर को बचपन से पाला उसी ने मालिक को फाड़ डाला! शख्स को कच्चा चबा गया जंगल का ये दरिंदा- रूह कंपा देगी खबर
जिस टाइगर को बचपन से पाला उसी ने मालिक को फाड़ डाला! शख्स को कच्चा चबा गया जंगल का ये दरिंदा- रूह कंपा देगी खबर
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
ENT LIVE
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
ENT LIVE
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Embed widget