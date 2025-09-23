Trains Cancelled: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता इन दिनों भारी बारिश की मार झेल रही है. कोलकाता में हुई मूसलधार बारिश ने शहर की रफ्तार ही थाम दी है. हर साल मॉनसून के दौरान कोलकाता में जलभराव आम बात है, लेकिन इस बार हालात कुछ ज्यादा ही खराब हो गए हैं. सड़कें पानी में डूबी हैं, लोग ऑफिस और स्कूल पहुंचने में परेशान हैं और सबसे बड़ी दिक्कत रेलवे सेवाओं में आई है.

बारिश के कारण रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है, जिससे कई ट्रेनें या तो रद्द कर दी गई हैं या उनका टाइम बदला गया है. खासकर हावड़ा और सियालदह जैसे प्रमुख स्टेशनों पर हालात बेहद खराब हैं. रेलवे यार्ड और ट्रैक पर जलभराव के चलते यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि कोलकाता में मूसलाधार बारिश से कौन-कौन सी ट्रेनें रद्द हुईं.

ये ट्रेनें हुई रद्द

कोलकाता में तेज बारिश के कारण हावड़ा स्टेशन यार्ड, सियालदह साउथ स्टेशन यार्ड, चितपुर उत्तर केबिन और आसपास के रेलवे ट्रैक जलमग्न हो गए हैं. इसके चलते कई ट्रेनों का संचालन अस्थायी रूप से रोक दिया गया है. लगातार हो रही बारिश और ट्रैक पर पानी भरने के कारण कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं. इनमें 13113 कोलकाता–हजारद्वारी एक्सप्रेस (Kolkata–Hazarduari Express), 13177 सियालदह–जंगीपुर एक्सप्रेस, 13161 कोलकाता–बलुरघाट एक्सप्रेस, 13117 कोलकाता–लालगोला एक्सप्रेस, 13161 कोलकाता–बलुरघाट एक्सप्रेस, 13114 लालगोला–कोलकाता एक्सप्रेस, 13118 लालगोला–कोलकाता एक्सप्रेस शामिल हैं.

कुछ ट्रेनें पूरी तरह से रद्द नहीं की गई हैं, लेकिन उनका टाइम टेबल बदल दिया गया है. रेलवे ने कोलकाता–अमृतसर एक्सप्रेस, कोलकाता–जम्मू तवी एक्सप्रेस, कोलकाता–बलुरघाट एक्सप्रेस (दूसरी सर्विस), हावड़ा–न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस, हावड़ा–गया वंदे भारत एक्सप्रेस और हावड़ा–जमालपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को री-शेड्यूल किया है.

कोलकाता में मूसलाधार बारिश से कौन से ट्रैक डूबे

कोलकाता में रेलवे नेटवर्क दो हिस्सों हावड़ा मंडल और सियालदह मंडल में बंटा है. इस बार सियालदह दक्षिण खंड (South Section) को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है. यहां के ट्रैक और यार्ड में पानी भरने के कारण ट्रेनों का संचालन पूरी तरह से बाधित हो गया है. खासकर चितपुर यार्ड और सर्कुलर रेलवे लाइन पर ट्रेनें पूरी तरह से बंद करनी पड़ी हैं. वहीं कोलकाता की लाइफलाइन मानी जाने वाली मेट्रो ट्रेन सेवाएं भी बारिश की वजह से प्रभावित हुई हैं. कई मेट्रो स्टेशनों पर भी जलभराव देखा गया, जिससे यात्रियों को ट्रैक पार कर स्टेशन तक पहुंचने में काफी परेशानी हुई. सिर्फ ट्रेन ही नहीं, बल्कि कोलकाता एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली हवाई सेवाओं पर भी इसका असर पड़ा है.

यह भी पढ़ें Uidai New Aadhaar App: UIDAI लाया नया Aadhaar ऐप, अब काम होंगे और भी आसान, जानें क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं?