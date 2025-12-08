हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थकैंसर रिस्क घटाने से लेकर शुगर कंट्रोल तक करती है यह लाल सब्जी, जानें इसके चमत्कारी फायदे

कैंसर रिस्क घटाने से लेकर शुगर कंट्रोल तक करती है यह लाल सब्जी, जानें इसके चमत्कारी फायदे

गाजर एक पोषण से भरपूर जड़ वाली सब्जी है,गाजर में बीटा-कैरोटीन, फाइबर, विटामिन A, K1, पोटैशियम और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो शरीर की कई समस्याओं से बचाने में मदद करते हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Edited By: मानसी | Updated at : 08 Dec 2025 07:13 AM (IST)
Preferred Sources

गाजर एक ऐसी सब्जी है जिसे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक बड़ी पसंद से खाते हैं.इसका मीठा टेस्ट और रंग इसे खाने में मजेदार बनाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि गाजर सिर्फ टेस्ट तक ही सीमित नहीं है. ये एक पोषण से भरपूर जड़ वाली सब्जी है, जो हमारे शरीर को अंदर से मजबूत और बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करती है. गाजर में बीटा-कैरोटीन, फाइबर, विटामिन A, K1, पोटैशियम और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो शरीर की कई समस्याओं से बचाने में मदद करते हैं. खास बात ये है कि यह सब्जी कैंसर जैसे गंभीर रोगों के खतरे को भी कम करने में मदद कर सकती है और ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखती है. आइए जानते हैं कि गाजर कैसे हमारी हेल्थ को बेहतर बनाती है और किन-किन बीमारियों से बचाती है. 

कैंसर के खतरे को कम करने में कैसे मदद करती है गाजर?
गाजर में पाया जाने वाला बीटा-कैरोटीन एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो शरीर में जाकर विटामिन A में बदल जाता है. ये बीटा-कैरोटीन शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है. ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तब होता है जब शरीर में हानिकारक फ्री-रेडिकल्स बढ़ जाते हैं, जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाकर कैंसर जैसी बीमारियों को जन्म देते हैं. जो लोग नियमित रूप से गाजर खाते हैं, उनमें कोलोरेक्टल, फेफड़े का और प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना कम होती है. एक रिसर्च के अनुसार, हर हफ्ते 2 से 4 कच्ची गाजर खाने से कोलोरेक्टल कैंसर का जोखिम करीब 17 प्रतिशत तक कम हो सकता है.गाजर में कैरोटीनॉयड और ल्यूटिन, जैसे यौगिक भी होते हैं, जो शरीर की कोशिकाओं को हेल्दी बनाए रखने में मदद करते हैं और कैंसर बनने की प्रक्रिया को धीमा कर सकते हैं. 

ब्लड शुगर कंट्रोल करने में कैसे फायदेमंद है गाजर?

बहुत से लोग सोचते हैं कि गाजर मीठी होती है, इसलिए यह डायबिटीज के मरीजों के लिए ठीक नहीं है. लेकिन गाजर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिसका मतलब है कि ये खून में शुगर को धीरे-धीरे बढ़ता है, इससे ब्लड शुगर का बैलेंस बना रहता है.  इसमें मौजूद फाइबर पाचन को धीमा करता है, जिससे ग्लूकोज का अवशोषण धीरे होता है और शरीर में शुगर का लेवल बैलेंस रहता है. , गाजर जैसी फाइबर युक्त सब्जियां खाने से टाइप 2 डायबिटीज का खतरा कम हो सकता है. 

गाजर के दूसरे फायदे जो इसे बनाते हैं सुपरफूड

1.  गाजर में भरपूर मात्रा में विटामिन A होता है, जो आंखों की रोशनी को तेज करता है. यह उम्र के साथ होने वाली आंखों की बीमारियों जैसे मैक्युलर डिजनरेशन से भी बचाता है. 

2. गाजर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन A शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, जिससे संक्रमण से लड़ने की ताकत मिलती है. 

3. गाजर में पाए जाने वाले पोटैशियम और फाइबर कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखते हैं, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा घटता है. 

4. गाजर में भरपूर मात्रा में डायटरी फाइबर होता है, जो पाचन तंत्र को साफ रखता है और कब्ज की समस्या को दूर करता है. ये आंत में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने में भी मदद करता है. 

5. इसमें मौजूद विटामिन K1 और पोटेशियम हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और उम्र के साथ हड्डियों के कमजोर होने से बचाते हैं. 

6. गाजर का नियमित सेवन स्किन को नेचुरल चमक देता है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स एजिंग की प्रक्रिया को धीमा करते हैं और स्किन को हेल्दी बनाए रखते हैं. 

7. गाजर के एंटीऑक्सीडेंट्स लीवर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करते हैं और शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में सहायक होते हैं. 

8. गाजर में पाए जाने वाले विटामिन B6 और कैरोटिनॉयड्स दिमाग को तेज बनाते हैं, याददाश्त सुधारते हैं और बुढ़ापे में मानसिक कमजोरी से बचाते हैं. 

Published at : 08 Dec 2025 07:13 AM (IST)
Cancer Risk BLOOD SUGAR Carrots Carrot Benefits Health LIfestyle
Embed widget