हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: 'विकास पगला गया है' एक दिन पहले बनी सड़क बर्फी की तरह उखड़ी, यूजर्स का फूटा गुस्सा

Video: 'विकास पगला गया है' एक दिन पहले बनी सड़क बर्फी की तरह उखड़ी, यूजर्स का फूटा गुस्सा

Viral Video: राजस्थान के बाड़मेर से एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. दावा किया जा रहा है कि यह सड़क सिर्फ एक दिन पहले बनाई गई थी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 08 Dec 2025 07:06 AM (IST)
राजस्थान के बाड़मेर से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर लोग सिर पकड़कर बैठ गए हैं. वजह है एक सड़क, जो बनाई तो गई थी सिर्फ एक दिन पहले, लेकिन उखड़ ऐसे रही है जैसे किसी ने गरम बर्फी को हाथ से तोड़ दिया हो. सड़क की हालत देखकर लोग कह रहे हैं कि इतनी जल्दी तो घर की रोटियां भी नहीं टूटती जितनी जल्दी यह सड़क बिखर गई. वीडियो में स्थानीय लोग हाथों से ही पूरी सड़क को उखाड़ते दिख रहे हैं और यह दृश्य अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यूजर्स विकास पगला गया है कहकर मजे लेते दिखाई दे रहे हैं.

बर्फी की तरह हाथों से उखड़ गई एक दिन पुरानी सड़क

राजस्थान के बाड़मेर से एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. दावा किया जा रहा है कि यह सड़क सिर्फ एक दिन पहले बनाई गई थी, लेकिन उसकी हालत ऐसी हो चुकी है कि लोग उसे हाथों से ही उखाड़ रहे हैं. वीडियो में साफ दिखता है कि कुछ स्थानीय लोग सड़क के किनारे की डामर को हाथ से खुरचते हैं और वह बिना किसी मेहनत के बर्फी के टुकड़ों की तरह टूटकर निकलने लगती है. यह दृश्य किसी भी व्यक्ति को बताते ही समझा देता है कि सड़क निर्माण में किस तरह की गुणवत्ता का उपयोग किया गया होगा.

लोगों का फूटा गुस्सा

वीडियो सामने आने के बाद इलाके में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है. स्थानीय लोग कमेंट में आकर कह रहे हैं कि सड़क बनाने में बेहद घटिया और लो-क्वालिटी का माल इस्तेमाल किया गया है. उनका कहना है कि सड़क पर रोलर ठीक से नहीं चलाया गया, बिटुमेन का मिश्रण सही नहीं था और निर्माण कार्य सिर्फ खानापूरी दिख रहा था. यही वजह है कि सड़क एक दिन भी नहीं टिक सकी और हाथ लगाने मात्र से टूटती जा रही है.

यूजर्स बोले, विकास पगला गया है

वीडियो को @nehraji778 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...विकास पगला गया है. एक और यूजर ने लिखा...हर तरफ भ्रष्टाचार है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...भ्रष्ट लोग देश को दीमक की तरह चाट रहे हैं.

खबर केवल सोशल मीडिया आधारित दावों पर लिखी गई है, एबीपी वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता.

Published at : 08 Dec 2025 07:06 AM (IST)
