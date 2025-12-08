Weather Update: ठंड का टॉर्चर! घने कोहरे की चपेट में ये 10 शहर, बारिश की चेतावनी, कहां पड़ेगी बर्फ?
IMD ने देशभर में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है. इस बीच प्रयागराज, दिल्ली, लखनऊ सहित 10 शहरों में घने कोहरे की चेतावनी दी गई है. तमिलनाडु में 12 दिसंबर तक बारिश, कश्मीर में बर्फबारी के आसार है.
मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि उत्तर भारत के कई हिस्सों में सोमवार (8 दिसंबर 2025) की सुबह घना कोहरा छाएगा, जिससे विजिबिलिटी लो होगी. प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, अमृतसर, आगरा, टुंडला, चंडीगढ़, नैनीताल और शिमला जैसे शहर गहरे कोहरे की चपेट में हैं.
दक्षिण भारत में मौसम का रुख अलग है. तमिलनाडु के कई जिलों में 12 दिसंबर तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है. समुद्री क्षेत्रों में कम दबाव का असर दिखाई दे रहा है, जिसके कारण मन्नार की खाड़ी और कुमारी सागर में लहरें तेज हो सकती हैं. इस वजह से मछुआरों को 10 दिसंबर तक समुद्र में न उतरने की सलाह दी गई है.
दिल्ली में कड़ाके की ठंड, तापमान सुबह 6°C तक गिर सकता है
राष्ट्रीय राजधानी में ठंड का असर तेजी से बढ़ रहा है. मौसम विभाग का कहना है कि हवा की गति बहुत धीमी होने से कोहरा और घना हो जाएगा. दिन में भी ठंडी हवाएं चलेंगी, जबकि सुबह की आर्द्रता 100 प्रतिशत तक पहुंच सकती है. न्यूनतम तापमान करीब 6 डिग्री तक गिरने का अनुमान है.
उत्तर प्रदेश में तीन दिनों तक छाएगा कोहरा
यूपी के अधिकतर शहरों में 10 से 12 दिसंबर के बीच सुबह का समय बेहद धुंधला रहेगा. लखनऊ, अयोध्या, बाराबंकी, इटावा, आगरा, टुंडला और कानपुर सहित कई जिले कम दृश्यता से प्रभावित रहेंगे. लोगों को सुबह की यात्रा टालने की सलाह दी गई है.
बिहार के कई जिलों में घनी धुंध हवा की रफ्तार भी तेज
पटना, भागलपुर, किशनगंज, दरभंगा, पूर्णिया, भोजपुर, गया और अररिया में घने कोहरे का असर दिखेगा. हवा की गति 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे ठंड का असर और बढ़ेगा.
झारखंड में शीतलहर की दस्तक 11 जिलों पर येलो अलर्ट
रांची मौसम केंद्र ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि राज्य के गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, खूंटी, लोहरदगा, सिमडेगा, गुमला, बोकारो और रामगढ़ में शीतलहर का असर महसूस किया जाएगा. सुबह और रात का तापमान लगातार नीचे जा सकता है.
राजस्थान में बादलों की वापसी, तापमान में हल्की बढ़त
राजस्थान में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिसके कारण कई इलाकों में हल्के बादल छाए रहेंगे. न्यूनतम तापमान में कुछ डिग्री की बढ़ोतरी दिख सकती है, लेकिन राहत लंबे समय तक नहीं रहेगी. सप्ताह भर मौसम शुष्क रहने का अनुमान है.
मध्य प्रदेश में ठंड चरम पर, कई जगह तापमान 4°C के पास
MP के कई जिलों में बर्फीली हवाओं ने ठंड को और कड़ा कर दिया है. उमरिया और शहडोल में तापमान 4 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है. आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान भी गिर सकता है, जिससे लोगों को दिनभर ठिठुरन महसूस होगी.
कश्मीर में तापमान शून्य से नीचे, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी
कश्मीर घाटी में सर्दी लगातार बढ़ रही है. पहलगाम में तापमान माइनस 4.3 डिग्री तक पहुंच चुका है. कई पहाड़ी इलाकों में अगले 24 घंटे में बर्फबारी की संभावना है. रात का तापमान अधिकतर स्थानों पर शून्य से नीचे बना हुआ है.
पश्चिम बंगाल में भी ठंड में इजाफा, कोलकाता में सीजन का सबसे ठंडा दिन
पश्चिम बंगाल में मौसम शुष्क है, लेकिन ठंड बढ़ती जा रही है. कोलकाता में तापमान लगातार गिर रहा है और यह सीजन का सबसे ठंडा दिन साबित हो सकता है. अगले सप्ताह भी मौसम साफ और ठंडा रहेगा.
ये भी पढ़ें: 'CM बनने के लिए चाहिए 500 करोड़?' नवजोत कौर सिद्धू के बयान से मचा बवाल, जानें क्या बोली BJP
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL