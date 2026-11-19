Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom नियम 2027 तक लागू होगा, अंतिम अधिसूचना बाकी।

सड़क पर बाइक या फिर स्कूटी चलाते समय हेलमेट पहनना काफी जरूरी है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि कई लोग दोपहिया वाहन चलाते समय कुछ इस तरह के हेलमेट पहन लेते हैं, जिनसे उनका सिर सही से कवर ही नहीं होता है. अगर आप भी बाइक या फिर स्कूटी चलाते समय हाफ हेलमेट पहनते हैं तो यह जानकारी आपके लिए है.

हेलमेट पहनना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर वाहन चलाते समय कभी कोई दुर्घटना हो गई तो इस दौरान हेलमेट से चेहरे और ठुड्डी को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है, लेकिन अगर हेलमेट सिर सही से कवर नहीं कर रहा है, तो इससे दुर्घटना के दौरान काफी दिक्कत हो सकती है. इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक सरकार ने दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट से जुड़े नियमों में बदलाव करने की तैयारी कर रही है.

परिवहन मंत्री ने दी जानकारी

बता दें कि 16 नवंबर 2026 को कर्नाटक के परिवहन मंत्री बायराथी सुरेश ने हेलमेट से जुड़े इस नए प्रस्ताव की जानकारी दी. राज्य सरकार की योजना हाफ हेलमेट के इस्तेमाल पर रोक लगाने की है, जिसे सरकार ने जल्द ही लागू करने का लक्ष्य रखा है.

फुल हेलमेट पहनने पर जोर

दरअसल, राज्य सरकार हाफ हेलमेट के इस्तेमाल पर रोक लगाने की तैयारी में है. साथ ही दोपहिया वाहन चलाने वालों के साथ पीछे बैठने वाली सवारी के लिए भी फुल हेलमेट पहनना अनिवार्य करने की योजना बना रही है. ज्यादा सुरक्षा वाले फुल हेलमेट पहनने से बाइक चलाने वालों और पीछे बैठे यात्री के लिए सुरक्षित होगा, क्योंकि किसी दुर्घटना की स्थिति में फुल हेलमेट सिर और चेहरे को सुरक्षित रखने में काफी मदद करते हैं.

वहीं हाफ हेलमेट पहनने पर सिर पूरी तरह से कवर नहीं होता है, जिसकी वजह से हादसा होने पर सिर पर गंभीर चोट लग सकती है. यही कारण है कि सरकार भी हाफ हेलमेट की जगह पर ज्यादा सुरक्षित हेलमेट के इस्तेमाल को बढ़ाने की तैयारी में काम कर रही है.

कब से लागू होगा नया नियम?

परिवहन मंत्री के मुताबिक, हाफ हेलमेट के इस्तेमाल पर रोक लगाने के इस नियम को लागू करने के लिए जरूरी कानूनी प्रोसेस पर काम चल रहा है. बड़ी बात ये है कि नियम बनाने का प्रोसेस लगभग पूरा हो चुक है और अब सरकार इस नियम को नए साल यानी 2027 की शुरुआत तक लागू करने की तैयारी में है.

ध्यान रखने वाली बात ये है कि इस नियम के दायरे में सिर्फ बाइक चलाने वाले नहीं आएंगे, बल्कि जो दोपहिया वाहन के पीछे बैठा होगा, उनपर भी नियम लागू होंगे. फिलहाल इस नियम के लागू होने की अंतिम अधिसूचना जारी नहीं हुई है साथ ही लागू होने की तारीख भी तय नहीं की गई है.

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