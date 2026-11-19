अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के व्लादिमीर पुतिन और चीन के शी जिनपिंग गुरुवार (19 नवंबर 2026) को चीन के शेनझेन एकजुट होंगे. इस दौरान वे APEC शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे. इस बैठक की तुलना फरवरी 1945 में याल्टा में हुए US-UK-USSR के 'बिग थ्री' शिखर सम्मेलन से की जा रही है. मीटिंग की शुरुआत भारतीय समयानुसार 12 बजे होगी. इस बैठक के एजेंडे में रूस-यूक्रेन युद्ध समेत न्यूक्लियर वेपन को लेकर चर्चा हो सकती है. इसके अलावा ग्लोबल स्थिति को सामान्य करने पर जोर देने की कोशिश की जाएगी.

APEC शिखर सम्मेलन की सबसे अलग बात ये है कि दुनिया के पावर हाउस कहे जाने वाले चीन, रूस और अमेरिका के टॉप लीडर बैठक का हिस्सा होने वाले हैं. इस मीटिंग पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं. तीनों नेताओं की अपनी-अपनी प्राथमिकताएं हैं, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि क्या यह बैठक कोई बड़ी सफलता दिला पाएगी. रूस का ध्यान यूक्रेन युद्ध पर रहेगा, जिसकी शुरुआत फरवरी 2022 में हुई थी.

ट्रंप और पुतिन क्या चाहते हैं?

AFP के मुताबिक पुतिन चाहते हैं कि रूस, अमेरिका और चीन मिलकर दुनिया की मौजूदा स्थिति को संभालने के लिए जरूरी कदम उठाए. हडसन इंस्टीट्यूट की सीनियर फेलो त्सिपोरा फ्राइड ने बताया कि इस बैठक से रूस को फायदा होगा. युद्ध में शामिल होने के बाद उसकी स्थिति फिर से मजबूत होगी. ट्रंप बैठक में नेताओं के साथ उनके परमाणु हथियारों पर चर्चा करना चाहते हैं.

चीन अब तक इस विषय से दूर ही रहा है, क्योंकि उसके पास 600 से कुछ अधिक वॉरहेड हैं, जबकि अमेरिका और रूस में से हर एक के पास 5,000 से अधिक वॉरहेड मौजूद हैं. रूस-अमेरिका के बीच परमाणु हथियारों से जुड़ा पिछला समझौता न्यू START इस साल फरवरी में खत्म हो गया था. इस मुद्दे पर ट्रंप का कहना है कि वह एक नई और बेहतर डील चाहते हैं, जिसमें चीन भी शामिल हो.

ईरान युद्ध पर भी होगी चर्चा

APEC शिखर सम्मेलन के दौरान होने वाले बैठक में ईरान युद्ध पर चर्चा होने की संभावना है. इस पर ट्रंप ने कहा था कि हम ईरान के बारे में भी बात करेंगे. ईरान की स्थिति अभी काफी नियंत्रण में है, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे. ईरान के प्रमुख आर्थिक साझेदार चीन ने लंबे समय से इस संघर्ष में मध्यस्थता करने की कोशिश की है. चीन का कहना है कि फिर से टकराव की स्थिति न बने यह उसकी प्राथमिकता है.