अगले महीने यानी दिसंबर से ठंड बढ़ने लगेंगी और कोहरा और धुंध की वजह से सड़कों पर वाहन चलाने वालों को काफी दिक्कत होती है. खासकर जो लोग सुबह ऑफिस जाने और दूसरे काम पर जाने के लिए निकलते हैं तो उन्हें कोहरे की वजह से सड़क साफ दिखाई नहीं देती है. इससे हादसा होने का भी खतरा रहता है.

इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश यातायात निदेशायल ने राज्य के पांच प्रमुख एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की अधिकतम स्पीड लिमिट तय कर दी है. यानी अब यूपी के पांच एक्सप्रेसवे पर वाहन चालकों को तय समय तक वाहनों की तय की गई स्पीड लिमिट पर ही वाहन को चलाना होगा. ऐसे में जानते हैं कि कौन-कौनसे एक्सप्रेसवे पर अधिकतम स्पीड लिमिट तय की गई है.

दरअसल, उत्तर प्रदेश ट्रैफिक पुलिस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की जानकारी सांझा की है. इस व्यवस्था के तहत कार, बस और मालवाहक वाहनों के लिए अलग-अलग स्पीड तय की गई है. वाहन चालकों को तय स्पीड का पालन करना होगा.

🚨महत्वपूर्ण सूचना🚨 उत्तर प्रदेश के प्रमुख एक्सप्रेसवे पर शीतकालीन गति सीमा लागू! 📅अवधि: 15 नवंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 ⏰समय: प्रातः 08:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक कोहरे और ठंड के मौसम में सुरक्षित यात्रा हेतु निर्धारित गति सीमा का पालन करें। आपकी सुरक्षा, हमारा संकल्प https://t.co/iqUvGogrz1 — UP Traffic Police | Road Safety (@uptrafficpolice) November 16, 2026

कौन से एक्सप्रेसवे पर लागू होगी स्पीड लिमिट?

उत्तर प्रदेश यातायात निदेशायल की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक , यूपी के पांच एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट लागू की जाएगी, जिसका पालन वाहन चालकों को करना होगा. इस दौरान सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक तय स्पीड लिमिट का पालन वाहन चालकों को करना होगा. ऐसे में जानते हैं कि कौन-कौनसे एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट लागू होगी.

कब से लागू होंगी नई स्पीड लिमिट

बता दें कि नए नियम 15 नवंबर 2026 से लागू हो चुके हैं. इसका पालन वाहन चालकों को यूपी के पांच एक्सप्रेसवे पर 15 फरवरी 2027 तक करना होगा. यानी नए नियम 15 नवंबर 2026 से लेकर 15 फरवरी 2027 तक लागू रहेंगे.

गाड़ी के हिसाब से अलग-अलग रहेंगी स्पीड लिमिट

जानने वाली बात ये है कि इन सभी एक्सप्रेसवे पर अलग-अलग वाहनों के लिए स्पीड लिमिट इस प्रकार तय की गई है

कार - अधिकतम 80- किलोमीटर प्रति घंटा.

यात्री बस- अधिकतम 60 किलोमीटर प्रति घंटा.

मालवाहन वाहन - अधिकतम 50 किलोमीटर प्रति घंटा.

इसका मतलब ये है कि अगर आप इन पांच एक्सप्रेसवे पर सफर कर रहे हैं तो आपको अपने वाहन के हिसाब से स्पीड लिमिट रखनी होगी. तय स्पीड से ज्यादा वाहन चलाने पर कार्रवाई भी की जा सकती है.

कोहरे के दौरान बरतें सावधानी

कोहरे के दौरान वाहन चालकों को सड़क पर वाहन चलते समय कुछ खास सावधानी बरतनी चाहिए जैसे...

कोहरे में गाड़ी की स्पीड ज्यादा न रखें.

गाड़ी चलाते समय फॉग लाइट का उपयोग करें.

आगे चल रही गाड़ी से दूरी बनाकर रखें.

वहीं अचानक ब्रेक न लगाएं और ओवरटेक करने से बचना चाहिए.

सड़क पर लगे ट्रैफिक साइन का ध्यान रखें.

गाड़ी को बीच रास्ते में न रोके.

पानी पीने या मोबाइल पर बात करने के लिए भी गाड़ी को बीच में न रोके.

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