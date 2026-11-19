Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यात्रियों को सफर से पहले ट्रेन स्टेटस जांचना आवश्यक है।

नवंबर का महीना लगभग आधा बीत चुका है और अब धीरे-धीरे ठंड भी बढ़ने लगी है. अब अगले महीने से ठंड ज्यादा बढ़ती नजर आएगी और कोहरा पड़ना भी शुरू हो जाएगा. ऐसे में सर्दियों में पड़ने वाले कोहरे का असर रेल यातायात पर भी दिखाई देने लगा है.

कोहरे और धुंध के समय कम विजिबिलिटी के कारण ट्रेन संचालन में दिक्कत होती है, यही कारण है कि रेलवे ने अगले महीने यानी दिसंबर से कई ट्रेनों को रद्द करने और कुछ के संचालन में बदलाव करने का फैसला किया है. ऐसे में अगर आपका प्लान अगले तीन महीने ट्रेन से सफर करने का है तो आपके लिए रद्द ट्रेनों की जानकारी होना जरूरी है. रेलवे ने कोहरे और धुंध की वजह से दर्जनों ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है.

कब से कब तक कौन-कौनसी ट्रेनें रद्द रहेंगी?

रेलवे की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, 1 दिसंबर से लेकर फरवरी 2027 तक कई ट्रेनें रद्द की गई है. देखें लिस्ट.

ट्रेन नंबर 14503 कालका-श्रीमाता वैष्णोदेवी कटरा 1 दिसंबर 2026 से 26 फरवरी 2027 तक रद्द.

ट्रेन नंबर 12208 जम्मूतवी-काठगोदाम 6 दिसंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक रद्द.

ट्रेन नंबर 14542 अमृतसर-चंडीगढ़ 2 दिसंबर 2026 से 1 मार्च 2027 तक रद्द.

ट्रेन नंबर 14504 श्रीमाता वैष्णोदेवी कटरा-कालका 2 दिसंबर 2026 से 27 फरवरी 2027 तक रद्द.

ट्रेन नंबर 14524 अंबाला छावनी-बरौनी 1 दिसंबर से 27 फरवरी 2027 तक रद्द.

ट्रेन नंबर 14605 योग नगरी ऋषिकेश-जम्मूतवी 7 दिसंबर 2026 से 1 मार्च 2027 तक रद्द.

ट्रेन नंबर 14541 चंडीगढ़-अमृतसर 1 दिसंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक रद्द.

ट्रेन नंबर 14629 चंडीगढ़-फिरोजपुर 2 दिसंबर से 1 मार्च 2027 तक रद्द.

ट्रेन नंबर 14617 पूर्णिया कोर्ट-अमृतसर 3 दिसंबर से 2 मार्च 2027 तक रद्द.

ट्रेन नंबर 12207 काठगोदाम-जम्मूतवी 8 दिसंबर 2026 से 2 मार्च 2027 तक रद्द.

ट्रेन नंबर 14606 जम्मूतवी-योग नगरी ऋषिकेश 6 दिसंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक रद्द.

ट्रेन नंबर 14523 बरौनी-अंबाला छावनी 3 दिसंबर 2026 से 1 मार्च 2027 तक रद्द.

ट्रेन नंबर 14616 अमृतसर-लालकुआं 5 दिसंबर 2026 से 27 फरवरी 2027 तक रद्द.

ट्रेन नंबर 14505 अमृतसर-नंगल डैम 1 दिसंबर से 28 फरवरी 2027 तक रद्द.

ट्रेन नंबर 14630 फिरोजपुर-चंडीगढ़ 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक रद्द.

ट्रेन नंबर 14615 लालकुआं-अमृतसर 5 दिसंबर से 27 फरवरी 2027 तक रद्द.

ट्रेन नंबर 14506 नंगल डैम-अमृतसर 1 दिसंबर से 28 फरवरी 2027 तक रद्द.

ठंड में घूमने का है प्लान?

अगर आप ठंड के दौरान कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं और ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो आप अपनी ट्रेन के स्टेटस को चेक करना न भूलें. धुंध और कोहरे की वजह से रेलवे ट्रेनों के संचालन में बदलाव कर सकता है, इसलिए इन ट्रेनों के अलावा भी कई ट्रेनें रद्द और उनके रूट में बदलाव किया जा सकता है तो सफर से पहले आप अपनी ट्रेन से जुड़ी ताजा जानकारी जरूर देख लें.

दूसरे साधनों का करें इस्तेमाल

अगर आपकी ट्रेन रद्द है और आपने सर्दियों में कहीं घूमने जाने का प्लान किया हुआ है तो आप बस या फिर दूसरी ट्रेनों से सफर कर सकते हैं.

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