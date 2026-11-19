Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom गार्ड ने टीटीई को देखा, ट्रेन रुकवाई; आरोपी पकड़े गए।

ट्रेन में सफर करना सबसे किफायती माना जाता है. ऐसे में अगर कोई यात्री बिना टिकट सफर करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ रेलवे नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है. लेकिन सोचिए, अगर कोई यात्री बिना टिकट ट्रेन में सफर कर रहा है और टिकट चेकिंग से बचने के लिए टीटीई को ट्रेन में चढ़ने ही न दें तो क्या होगा?

ऐसा ही एक मामला केरल के एर्नाकुलम जंक्शन रेलवे स्टेशन से सामने आया है, यहां पर दो यात्रियों ने चलती ट्रेन का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और टीटीई गेट पर ही लटका रहा, जिसकी वजह से उनकी जान खतरे में पड़ गई है.

टिकट चेकिंग के लिए आया था टीटीई

बता दें कि टीटीई एर्नाकुलम जंक्शन पर एर्नाकुलम से तिरुवनंतपुरम जाने वाली ट्रेन में चढ़ रहे थे, तभी उनके साथ दो यात्रियों ने ऐसी खतरनाक हरकत की. हैरानी की बात तो ये है कि चलती ट्रेन के दरवाजे पर टीटीई लगभग 200 मीटर तक लटके रहे.

यात्रियों ने बंद किए ट्रेन के दरवाजे

बता दें कि जन शताब्दी ट्रेन में पहले से सवार दो यात्रियों ने दरवाजा बंद कर दिया. इस दौरान टीटीई बाहर ही रह गया और ट्रेन चलने लगी, लेकिन टीटीई ने इस दौरान दरवाजे को पकड़कर खुद को संभालने की कोशिश की.

दोनों यात्रियों के पास नहीं थी टिकट?

बताया जा रहा है कि दोनों यात्रियों के पास वैध टिकट नहीं था, जिसकी वजह से आशंका ये जताई जा रही है कि उन्होंने टिकट चेकिंग के डर से ही टीटीई के साथ ऐसा किया.

ट्रेन के गार्ड ने टीटीई को देखा

गनीमत रही है ट्रेन के गार्ड ने टीटीई को दरवाजे पर लटका हुआ देख लिया और उसके तुरंत बाद ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर रुकवा दिया गया. बड़ी बात ये है कि इतने गंभीर हादसे के बाद भी टीटीई ने अपना काम जारी रखा. अगर सही समय पर ट्रेन के गार्ड ने टीटीई को दरवाजे पर लटका न देखा होता तो टीटीई के साथ कोई गंभीर हादसा भी हो सकता था.

दोनों यात्रियों ने भागने की कोशिश की

अहम बात ये है कि जब ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर रुकवाया गया तो दोनों यात्री जिन्होंने दरवाजा बंद किया था तो दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने दोनों को पकड़ लिया. अब दोनों यात्रियों के खिलाफ RPF के पास शिकायत दर्ज करवाई गई है.

ट्रेन में सफर के दौरान रखें टिकट

अगर आप ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो बिना टिकट ट्रेन में सफर करने की गलती न करें. ट्रेन में सफर करने के लिए आपके पास वैध टिकट होना अनिवार्य है. ट्रेन को सबसे किफायती साधनों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसमें लोग अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से सफर कर सकते हैं. ऐसे में अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं तो टिकट बुक करें और वैध टिकट अपने पास रखें. आप टिकट चेकिंग के दौरान फोन में भी टिकट दिखा सकते हैं.

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