गोरखपुर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के रोड शो में स्वागत के लिए आए जेसीबी से एक किशोर की मौत हो गई, जिसे लेकर यूपी के कैबिनेट मंत्री और सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने सपा मुखिया पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि सपा कार्यकर्ताओं की सड़कों पर कूद-फांद की वजह एक मासूम बच्चे की जान चली गई. राजभर ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की माँग और हत्या का मुकदमा दर्ज करने की माँग की.

सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के रोड शो पर निशाना साधते हुए पोस्ट किया और लिखा- 'मित्र अखिलेश यादव जी! करा आए बेइज़्ज़ती गोरखपुर में? कर लिया सड़कों पर तांडव? इसी तांडव के बीच गोरखपुर में आपके गुंडों ने एक मासूम की जान ले ली। सड़क पर कूद-फांद कर रहे आपके लोडरों के कारण 13 साल के एक मासूम को जान गंवानी पड़ी. आपके रोड शो में शामिल बुलडोजर ने आर्यवर्धन की जान ली है.'

जेसीबी से बच्चे की मौत पर घेरा

राजभर ने किशोर आर्यवर्धन की मौत मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की माँग करते हुए कहा कि जो लोग भी इसमें शामिल हों उनपर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए. उन्होंने इस घटना को लेकर अखिलेश यादव के रवैये पर भी सवाल उठाए और कहा कि उन्होने न इस घटना पर दु:ख प्रकट किया न संवेदना जताई, लेकिन उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों की जाति खोजने का समय मिल गया. ये आपकी उद्दंड राजनीति हैं.

राजभर ने बुलडोज़र को लेकर भी सपा अध्यक्ष पर तंज कसते कहा कि 'बुलडोजर' सबसे नहीं संभलता मित्र...पूरा प्रदेश इस बात को जानता है कि आप लोग सिवाय अव्यवस्था, अराजकता और उद्दंडता के कुछ और कर ही नहीं सकते. और हां...हम समझ सकते हैं कि आप गोरखपुर गये, मगर महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर नहीं गये! कम से कम गीता प्रेस ही चले गये होते, एक भगवद्गीता खरीद लिये होते, सद्बुद्धि मिलती.

मगर आपको माफियापरस्ती से ही फुरसत नहीं. उसी चौरीचौरा के पास तरकुलही माई का मंदिर था, वहीं माथा टेक लिए होते, लेकिन आपको तो दाढ़ी-टोपी वालों से डर लगता है कि कहीं वो नाराज़ ना हो जाएँ. ख़ैर, गुंडई के प्रदर्शन के चक्कर में ये भूल गये कि आप इंडी वाले भी हैं. कम से कम कांग्रेस वाले अपने बड़के भैया का भी झंडा, बैनर लहरवा दिये होते एक दो जगह पर.

हम आपको मित्र की तरह समझाते हैं, लेकिन आपको और आपके लोडरों को मिर्ची लग जाती है! बार बार कह रहे हैं कि लोफरों की संगत छोड़ दीजिए और बड़े-बुजुर्गों से ज्ञान लीजिए. तभी पार्टी बचेगी नहीं तो सत्ताइस में सत्यानाश तय है.'

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अखिलेश यादव के रोडशो में जेसीबी से बच्चे की मौत

बता दें कि गोरखपुर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बुधवार को रोड शो था. इस रोड शो में उनके स्वागत के लिए जेसीबी बुलाई गई थी. आरोप है कि रोड से शो से लौटते समय जेसीबी की चपेट में आकर एक बीजेपी नेता के बेटे की मौत हो गई. इस घटना को लेकर प्रदेश का सियासी पारा हाई है. बच्चे के पिता और बीजेपी समेत कई नेताओं ने इस मामले हत्या का मुकदमा दर्ज कराने की माँग की है.