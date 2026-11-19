क्या पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद आमिर अब इंग्लैंड के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे? इसी साल आमिर को ब्रिटिश नागरिकता मिली है, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि वह इंग्लैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर सकते हैं. अब उन्होंने खुद इस विषय पर स्पष्टता देते हुए कहा वह इंग्लिश टीम के लिए इंटरनेशनल मैच नहीं खेलेंगे.

आमिर ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था. ब्रिटिश नागरिकता मिलने के बाद उन्होंने इंग्लैंड के लोकल प्लेयर के तौर पर अपना काउंटी क्रिकेट डेब्यू भी कर लिया है. काउंटी क्रिकेट में वापसी के बाद ही उन संभावनाओं ने तूल पकड़ा था कि भविष्य में आमिर इंग्लैंड की जर्सी में भी खेलते दिख सकते हैं.

अभी योग्य नहीं हूं

द नेशनल के अनुसार मोहम्मद आमिर ने कहा, "लोग इस बात को लेकर उलझन में हैं कि मैं इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेलूंगा या नहीं. मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैंने खुद को एक लोकल काउंटी प्लेयर घोषित किया है, ना कि भविष्य में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करने के लिए. क्योंकि आप इंग्लैंड के लिए खेलना चाहते हैं तो प्रक्रिया अलग है. एक लोकल खिलाड़ी के लिए प्रक्रिया अलग है."

मोहम्मद आमिर ने यह भी साफ किया कि वह अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के अंतर्गत आते हैं, लेकिन वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करने के लिए योग्य नहीं हैं. खैर नियम कुछ भी कहते हों, लेकिन ऐसा लगता है कि फिलहाल 34 वर्षीय आमिर की इंग्लैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने की कोई मंशा नहीं है.

17 की उम्र में किया था डेब्यू

मोहम्मद आमिर ने महज 17 साल की उम्र में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था. मगर उसके एक साल बाद ही स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में दोषी पाए जाने पर उन्हें क्रिकेट खेलने से बैन कर दिया गया. पांच साल का प्रतिबंध झेलने के बाद आमिर ने 2016 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की. उन्होंने पहली बार 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. मार्च 2024 में वापस आए, लेकिन उसी साल दिसंबर में दूसरी बार इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था.

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