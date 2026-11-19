पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली ने पीएम मोदी और कांग्रेस सरकार के समय उनके खिलाफ जांच को लेकर चौंकाने वाला दावा किया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान पार्टी के ही नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चल रही जांच को रुकवा दिया था. पार्टी अब उसी फैसले की कीमत चुका रही है.

वीरप्पा मोइली ने बेंगलुरु में 17 नवंबर को कहा, ''मैं कानून मंत्री था. अमित शाह को गुजरात से बाहर कर दिया गया था. उनका मामला किसी दूसरे राज्य में चलना था. जेल जाने वाले सबसे पहले व्यक्ति वही थे. इसके बाद मोदी की बारी आती और उन्हें भी राज्य से बाहर कर दिया जाता.''

मनमोहन सिंह नहीं थे वजह- वीरप्पा मोइली

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली ने आगे कहा, ''ये पार्टी के भीतर की ही कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं थीं. मोदी के खिलाफ जांच-पड़ताल को हमारी अपनी ही सरकार ने रुकवा दिया था. ऐसा (तत्कालीन प्रधानमंत्री) मनमोहन सिंह की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि कुछ अन्य नेताओं की वजह से हुआ था. आज हम उसी वजह से भुगत रहे हैं.'' वीरप्पा मोइली मई 2009 से मई 2011 तक कानून मंत्री रहे थे.

मोइली ने आगे कहा कि वह इस समय इस मामले की डिटेल में नहीं जाना चाहते. हालांकि मोइली ने उन कांग्रेस नेताओं का नाम नहीं लिया, जिनकी ओर उन्होंने ये आरोप लगाते हुए इशारा किया.

अमित शाह को सीबीआई ने 2010 में सोहराबुद्दीन शेख मामले में गिरफ्तार किया था. तब वो गुजरात के गृह राज्यमंत्री थे. 30 दिसंबर 2014 को मुंबई की स्पेशल CBI कोर्ट ने सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले में अमित शाह को आरोप-मुक्त करार दिया था.

सोहराबुद्दीन शेख के खिलाफ हत्या, अपहरण, जबरन वसूली और हथियारों से जुड़े कई केस दर्ज थे. 26 नवंबर 2005 को सोहराबुद्दीन शेख की गुजरात के अहमदाबाद में एनकाउंटर में मौत हो गई.

मोइली के बयान पर विवाद

अब वीरप्पा मोइली ने यूपीए सरकार के दौरान हुए घटनाक्रम का जिक्र कर नया विवाद खड़ा कर दिया है. मोइली के बयान पर आरजेडी के नेता मनोज झा ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा कि मैं तो सीधे तौर पर कहूंगा ये लोग पावरफुल मिनिस्टर रहे हैं. मोहली साहब हों या बाकी लोग इतिहास के बहुत सारे साक्ष्य हैं. मैं उस वक्त राजनीति में नहीं था लेकिन गुजरात में महीनों काम किया है. कई सारी चीजों से अवगत हूं. एसआईटी कैसे बनी, क्लीन चिट कैसे हुआ, वो सारी चीजें हैं. तो इतिहास निरंतर मूल्यांकन करता है और अपने को रिवाइज भी करता है.