धनतेरस पर सोना खरीदने का प्लान है? जान लें निवेश के 3 आसान तरीके

Gold Buying Tips On Dhanteras: कुछ ही दिनों में पूरा देश दिवाली की जगमगाहट से रोशन होगा. दिवाली से पहले धनतेरस का त्यौहार आता है और इस दिन सोना खरीदना बेहद शुभ माना जाता है. इस दिन लोग घर और परिवार की खुशहाली के लिए सोना खरीदते हैं. ऐसे में बहुत से लोग गोल्ड में निवेश करना पसंद करते हैं.

अगर आपका भी इस धनतेरस सोना खरीदने का प्लान है, तो ये 3 स्मार्ट तरीके आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे. यह तरीके आपके लिए भविष्य में लाभदायक भी साबित हो सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं इनके बारे में पूरी जानकारी.

फिजिकल गोल्ड

धनतेरस के मौके परल भारत में सबसे पारंपरिक तरीका है फिजिकल गोल्ड खरीदना. ज्यादातर लोग इसी में निवेश करते हैं. इसमें आप सोने के सिक्के, बिस्किट या ज्वेलरी खरीद सकते हैं. धनतेरस के मौके पर बहुत से ज्वेलर्स आकर्षक ऑफर भी देते हैं. और दिवाली पर ज्वेलरी पहन भी सकते हैं. इसलिए महिलाएं ज्यादातर ज्वेलरी में इंटरेस्टेड होती हैं. ज्वेलकी खरीदते समय कैरेट और वेट सही होना चाहिए और उसकी रसीद संभालकर रखनी चाहिए.

डिजिटल गोल्ड

अगर आपको सोने की ज्वेलरी का इतना शौक नहीं है. और आप घर में सोना स्टोर करके रखना भी पसंद नहीं करते हैं. तो फिर इस धनतेरस आप डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं. इसे आप सीधे अपने बैंक अकाउंट से खरीद सकते है. और सेफली स्टोर किया जाता है. अगर आपके पास तुरंत बड़ा अमाउंट नहीं ह तो आप इसमें थोड़े-थोड़े पैसे से भी निवेश शुरू कर सकते है. डिजिटल गोल्ड की वैल्यू मार्केट रेट की तरह ही बढ़ती या घटती है. लेकिन इसमें फायदा यह है कि चोरी या खराब होने की चिंता नहीं होती.

गोल्ड सेविंग स्कीम्स

फिजिकल गोल्ड और डिजिटल गोल्ड के अलावा आप गोल्ड बचत स्कीम या गोल्ड म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हैं. कई बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की ओर से यह स्कीम दी जाती हैं. इसमें आप मंथली या एनुअली किस्तों में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसे बाद में फिजिकल गोल्ड या कैश में बदल सकते हैं. आप ऑनलाइन इसकी ग्रोथ ट्रैक कर सकते हैं.

