हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीधनतेरस पर सोना खरीदने का प्लान है? जान लें निवेश के 3 आसान तरीके

धनतेरस पर सोना खरीदने का प्लान है? जान लें निवेश के 3 आसान तरीके

Gold Buying Tips On Dhanteras: धनतेरस पर सोना खरीदना चाहते हैं? आप इन 3 आसान और स्मार्ट तरीके अपनाकर कर सकते हैं सुरक्षित निवेश. जान लीजिए इनके बारे में पूरी जानकारी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 12 Oct 2025 05:44 PM (IST)
Preferred Sources

Gold Buying Tips On Dhanteras: कुछ ही दिनों में पूरा देश दिवाली की जगमगाहट से रोशन होगा. दिवाली से पहले धनतेरस का त्यौहार आता है और इस दिन सोना खरीदना बेहद शुभ माना जाता है. इस दिन लोग घर और परिवार की खुशहाली के लिए सोना खरीदते हैं. ऐसे में बहुत से लोग गोल्ड में निवेश करना पसंद करते हैं. 

अगर आपका भी इस धनतेरस सोना खरीदने का प्लान है, तो ये 3 स्मार्ट तरीके आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे. यह तरीके आपके लिए भविष्य में लाभदायक भी साबित हो सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं इनके बारे में पूरी जानकारी.

फिजिकल गोल्ड 

धनतेरस के मौके परल भारत में सबसे पारंपरिक तरीका है फिजिकल गोल्ड खरीदना. ज्यादातर लोग इसी में निवेश करते हैं. इसमें आप सोने के सिक्के, बिस्किट या ज्वेलरी खरीद सकते हैं. धनतेरस के मौके पर बहुत से ज्वेलर्स आकर्षक ऑफर भी देते हैं. और दिवाली पर ज्वेलरी पहन भी सकते हैं. इसलिए महिलाएं ज्यादातर ज्वेलरी में इंटरेस्टेड होती हैं. ज्वेलकी खरीदते समय कैरेट और वेट सही होना चाहिए और उसकी रसीद संभालकर रखनी चाहिए.

यह भी पढ़ें: नई कार खरीदते वक्त इंश्योरेंस में ये राइडर जरूर जोड़ें, चोरी या एक्सीडेंट में मिलेगी पूरी रकम की भरपाई

डिजिटल गोल्ड 

अगर आपको सोने की ज्वेलरी का इतना शौक नहीं है. और आप घर में सोना स्टोर करके रखना भी पसंद नहीं करते हैं. तो फिर इस धनतेरस आप डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं. इसे आप सीधे अपने बैंक अकाउंट से खरीद सकते है. और सेफली स्टोर किया जाता है. अगर आपके पास तुरंत बड़ा अमाउंट नहीं ह तो आप इसमें थोड़े-थोड़े पैसे से भी निवेश शुरू कर सकते है. डिजिटल गोल्ड की वैल्यू मार्केट रेट की तरह ही बढ़ती या घटती है. लेकिन इसमें फायदा यह है कि चोरी या खराब होने की चिंता नहीं होती. 

यह भी पढ़ें: दिवाली पर नई बाइक लेने की सोच रहे हैं? तो इन चीजों को जरूर चेक करें

गोल्ड सेविंग स्कीम्स 

फिजिकल गोल्ड और डिजिटल गोल्ड के अलावा आप गोल्ड बचत स्कीम या गोल्ड म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हैं. कई बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की ओर से यह स्कीम दी जाती हैं. इसमें आप मंथली या एनुअली किस्तों में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसे बाद में फिजिकल गोल्ड या कैश में बदल सकते हैं. आप ऑनलाइन इसकी ग्रोथ ट्रैक कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: दिल्ली में कैसे बनवा सकते हैं सहेली पिंक कार्ड, कौन से डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत

Published at : 12 Oct 2025 05:44 PM (IST)
Tags :
Gold Dhanteras Utility News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'पीड़िता रात को 12:30 बजे बाहर कैसे गई?', दुर्गापुर रेप केस पर सीएम ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान
'पीड़िता रात को 12:30 बजे बाहर कैसे गई?', दुर्गापुर रेप केस पर सीएम ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा नेता आजम खान को वापस मिली Y श्रेणी की सुरक्षा, पूर्व मंत्री के लिए भेजे गए गार्ड और गनर
सपा नेता आजम खान को वापस मिली Y श्रेणी की सुरक्षा, पूर्व मंत्री के लिए भेजे गए गार्ड और गनर
क्रिकेट
IND vs WI: जॉन कैंपबेल शतक के करीब, शाई होप का भी पचासा, वेस्टइंडीज का करिश्माई प्रदर्शन; ऐसा रहा तीसरा दिन
जॉन कैंपबेल शतक के करीब, शाई होप का भी पचासा, वेस्टइंडीज का करिश्माई प्रदर्शन; ऐसा रहा तीसरा दिन
भोजपुरी सिनेमा
'पवन सिंह अपनी हालत के खुद जिम्मेदार', ज्योति सिंह संग चल रहे विवाद पर बोलीं भोजपुरी एक्ट्रेस स्मृति सिन्हा
'पवन सिंह अपनी हालत के खुद जिम्मेदार', ज्योति सिंह संग चल रहे विवाद पर बोलीं स्मृति सिन्हा
Advertisement

वीडियोज

Upcoming cars in India: Nissan Tekton vs Renault Duster | Auto Live
Jitendra Kumar Exclusive: भागवत, ज़ी5, मिर्ज़ापुर, वायरल मीम्स, अभिनय कौशल, पंचायत और बहुत कुछ
Tata Curvv petrol long term review and mileage | Auto Live
राजपाल यादव का इंटरव्यू | लंबाई को लेकर शर्मिंदगी का सामना | हंसी और भी बहुत कुछ
ज्योति ने पवन सिंह के लिए रखा करवा चौथ का व्रत, फिर क्यों कहा खुद को पवन सिंह को समर्पित?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पीड़िता रात को 12:30 बजे बाहर कैसे गई?', दुर्गापुर रेप केस पर सीएम ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान
'पीड़िता रात को 12:30 बजे बाहर कैसे गई?', दुर्गापुर रेप केस पर सीएम ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा नेता आजम खान को वापस मिली Y श्रेणी की सुरक्षा, पूर्व मंत्री के लिए भेजे गए गार्ड और गनर
सपा नेता आजम खान को वापस मिली Y श्रेणी की सुरक्षा, पूर्व मंत्री के लिए भेजे गए गार्ड और गनर
क्रिकेट
IND vs WI: जॉन कैंपबेल शतक के करीब, शाई होप का भी पचासा, वेस्टइंडीज का करिश्माई प्रदर्शन; ऐसा रहा तीसरा दिन
जॉन कैंपबेल शतक के करीब, शाई होप का भी पचासा, वेस्टइंडीज का करिश्माई प्रदर्शन; ऐसा रहा तीसरा दिन
भोजपुरी सिनेमा
'पवन सिंह अपनी हालत के खुद जिम्मेदार', ज्योति सिंह संग चल रहे विवाद पर बोलीं भोजपुरी एक्ट्रेस स्मृति सिन्हा
'पवन सिंह अपनी हालत के खुद जिम्मेदार', ज्योति सिंह संग चल रहे विवाद पर बोलीं स्मृति सिन्हा
विश्व
'हम डरते नहीं, अगर ट्रंप टैक्स बढ़ाएंगे तो...', 100 परसेंट टैरिफ पर भड़का चीन, दे डाली चेतावनी
'हम डरते नहीं, अगर ट्रंप टैक्स बढ़ाएंगे तो...', 100 परसेंट टैरिफ पर भड़का चीन, दे डाली चेतावनी
महाराष्ट्र
मुंबई: मनसे कार्यकर्ता की गुंडागर्दी, महिला को थप्पड़ मारा, मंगवाई माफी
मुंबई: मनसे कार्यकर्ता की गुंडागर्दी, महिला को थप्पड़ मारा, मंगवाई माफी
ट्रेंडिंग
चल नहीं सकता! व्हीलचेयर पर आया बॉयफ्रेंड और कर दिया प्रपोज- मोहब्बत देख रोने लगी लड़की- वीडियो वायरल
चल नहीं सकता! व्हीलचेयर पर आया बॉयफ्रेंड और कर दिया प्रपोज- मोहब्बत देख रोने लगी लड़की- वीडियो वायरल
हेल्थ
Skin Signs Of High Cholesterol: स्किन पर दिखें ये 5 लक्षण तो समझ जाएं खतरे का लेवल पार कर चुका कोलेस्ट्रॉल, तुरंत भागें डॉक्टर के पास
स्किन पर दिखें ये 5 लक्षण तो समझ जाएं खतरे का लेवल पार कर चुका कोलेस्ट्रॉल, तुरंत भागें डॉक्टर के पास
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Embed widget