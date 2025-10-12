दिवाली पर नई बाइक लेने की सोच रहे हैं? तो इन चीजों को जरूर चेक करें

बाइक कितनी आरामदायक है, हैंडलिंग कैसी है, ब्रेकिंग और सस्पेंशन कैसा है. यह सब टेस्ट राइड से ही पता चलता है. सिर्फ लुक देखकर बाइक न खरीदें, चलाकर महसूस करें. डिलीवरी लेते वक्त कंडीशन ध्यान से चेक करें. बॉडी पर स्क्रैच, टायर प्रेशर, इंजन ऑयल लेवल और सभी लाइट्स की चेक जरूर करें.