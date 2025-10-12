हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीदिवाली पर नई बाइक लेने की सोच रहे हैं? तो इन चीजों को जरूर चेक करें

दिवाली पर नई बाइक लेने की सोच रहे हैं? तो इन चीजों को जरूर चेक करें

Bike Buying Tips: दिवाली पर बाइक खरीदने से पहले जल्दबाजी न करें. ऑफर के साथ बाइक इन अहम बातों पर जरूर ध्यान दें. जिससे बाद में पछताना न पड़े. पढ़े पूरी खबर.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 12 Oct 2025 05:00 PM (IST)
Bike Buying Tips: दिवाली पर बाइक खरीदने से पहले जल्दबाजी न करें. ऑफर के साथ बाइक इन अहम बातों पर जरूर ध्यान दें. जिससे बाद में पछताना न पड़े. पढ़े पूरी खबर.

कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली है. पूरे देश में इस त्योहार की जबरदस्त रौनक देखने को मिलती है. लोगों में उत्साह काफी होता है और बाजारों में खरीदारी की भीड़ लगी रहती है. कंपनियां भी इस मौके पर बड़े-बड़े ऑफर लाती हैं.

1/6
नए ऑफर्स और डिस्काउंट की वजह से ज्यादातर लोग दिवाली पर नई कार या बाइक खरीदना पसंद करते हैं. हालांकि सिर्फ ऑफर देखकर जल्दबाजी में फैसला लेना नुकसान वाला हो सकता है. इसलिए बाइक खरीदने से पहले कुछ जरूरी बातें जरूर चेक करें.
नए ऑफर्स और डिस्काउंट की वजह से ज्यादातर लोग दिवाली पर नई कार या बाइक खरीदना पसंद करते हैं. हालांकि सिर्फ ऑफर देखकर जल्दबाजी में फैसला लेना नुकसान वाला हो सकता है. इसलिए बाइक खरीदने से पहले कुछ जरूरी बातें जरूर चेक करें.
2/6
नई बाइक लेने से पहले अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से कंपनी और मॉडल को कंपेयर करें. माइलेज, इंजन कैपेसिटी, सर्विस नेटवर्क और स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता जरूर देखें. कई बार लोग दिखावे में आकर गलत बाइक चुन लेते हैं और बाद में पछताते हैं.
नई बाइक लेने से पहले अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से कंपनी और मॉडल को कंपेयर करें. माइलेज, इंजन कैपेसिटी, सर्विस नेटवर्क और स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता जरूर देखें. कई बार लोग दिखावे में आकर गलत बाइक चुन लेते हैं और बाद में पछताते हैं.
3/6
शोरूम में बताई गई कीमत और ऑन-रोड प्राइस में फर्क होता है. ऑन-रोड प्राइस में आरटीओ चार्ज, इंश्योरेंस, और बाकी टैक्स शामिल होते हैं. इसलिए फाइनल डील करने से पहले पूरे खर्च का हिसाब जरूर पूछें ताकि बाद में बजट न बिगड़े.
शोरूम में बताई गई कीमत और ऑन-रोड प्राइस में फर्क होता है. ऑन-रोड प्राइस में आरटीओ चार्ज, इंश्योरेंस, और बाकी टैक्स शामिल होते हैं. इसलिए फाइनल डील करने से पहले पूरे खर्च का हिसाब जरूर पूछें ताकि बाद में बजट न बिगड़े.
4/6
अगर आप ईएमआई पर बाइक खरीद रहे हैं तो ब्याज दर, डाउन पेमेंट और प्रोसेसिंग फीस के बारे में समझ लें. कुछ फाइनेंस कंपनियां ऑफर के नाम पर छिपे चार्ज जोड़ देती हैं. इसलिए डॉक्युमेंट्स ध्यान से पढ़ें और तभी फाइनल डील करें
अगर आप ईएमआई पर बाइक खरीद रहे हैं तो ब्याज दर, डाउन पेमेंट और प्रोसेसिंग फीस के बारे में समझ लें. कुछ फाइनेंस कंपनियां ऑफर के नाम पर छिपे चार्ज जोड़ देती हैं. इसलिए डॉक्युमेंट्स ध्यान से पढ़ें और तभी फाइनल डील करें
5/6
नई बाइक पर इंश्योरेंस जरूरी है. लेकिन सिर्फ थर्ड पार्टी नहीं बल्कि कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी भी लें. इससे चोरी या एक्सीडेंट होने की कंडीशन में पूरी प्रोटेक्शन मिलेगी. आप चाहें तो इंश्योरेंस राइडर जोड़कर कवरेज और बढ़ा सकते हैं.
नई बाइक पर इंश्योरेंस जरूरी है. लेकिन सिर्फ थर्ड पार्टी नहीं बल्कि कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी भी लें. इससे चोरी या एक्सीडेंट होने की कंडीशन में पूरी प्रोटेक्शन मिलेगी. आप चाहें तो इंश्योरेंस राइडर जोड़कर कवरेज और बढ़ा सकते हैं.
6/6
बाइक कितनी आरामदायक है, हैंडलिंग कैसी है, ब्रेकिंग और सस्पेंशन कैसा है. यह सब टेस्ट राइड से ही पता चलता है. सिर्फ लुक देखकर बाइक न खरीदें, चलाकर महसूस करें. डिलीवरी लेते वक्त कंडीशन ध्यान से चेक करें. बॉडी पर स्क्रैच, टायर प्रेशर, इंजन ऑयल लेवल और सभी लाइट्स की चेक जरूर करें.
बाइक कितनी आरामदायक है, हैंडलिंग कैसी है, ब्रेकिंग और सस्पेंशन कैसा है. यह सब टेस्ट राइड से ही पता चलता है. सिर्फ लुक देखकर बाइक न खरीदें, चलाकर महसूस करें. डिलीवरी लेते वक्त कंडीशन ध्यान से चेक करें. बॉडी पर स्क्रैच, टायर प्रेशर, इंजन ऑयल लेवल और सभी लाइट्स की चेक जरूर करें.
Published at : 12 Oct 2025 05:00 PM (IST)
Tags :
Bike Tips Diwali Offers Utility News

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हम डरते नहीं, अगर ट्रंप टैक्स बढ़ाएंगे तो...', 100 परसेंट टैरिफ पर भड़का चीन, दे डाली चेतावनी
'हम डरते नहीं, अगर ट्रंप टैक्स बढ़ाएंगे तो...', 100 परसेंट टैरिफ पर भड़का चीन, दे डाली चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा नेता आजम खान को वापस मिली Y श्रेणी की सुरक्षा, पूर्व मंत्री के लिए भेजे गए गार्ड और गनर
सपा नेता आजम खान को वापस मिली Y श्रेणी की सुरक्षा, पूर्व मंत्री के लिए भेजे गए गार्ड और गनर
क्रिकेट
कोहली हैं किंग, तो स्मृति मंधाना बनीं ODI क्रिकेट की 'क्वीन', ऐसा करने वाली पहली क्रिकेटर बनीं
कोहली हैं किंग, तो स्मृति मंधाना बनीं ODI क्रिकेट की 'क्वीन', ऐसा करने वाली पहली क्रिकेटर बनीं
भोजपुरी सिनेमा
'पवन सिंह अपनी हालत के खुद जिम्मेदार', ज्योति सिंह संग चल रहे विवाद पर बोलीं भोजपुरी एक्ट्रेस स्मृति सिन्हा
'पवन सिंह अपनी हालत के खुद जिम्मेदार', ज्योति सिंह संग चल रहे विवाद पर बोलीं स्मृति सिन्हा
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

ज्योति ने पवन सिंह के लिए रखा करवा चौथ का व्रत, फिर क्यों कहा खुद को पवन सिंह को समर्पित?
IPO Alert: Sihora Industries Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
TCS का बड़ा ऐलान! ₹54,000 Cr निवेश से बनाएगी Sovereign Data Centres | भारत बनेगा AI Hub!| Paisa Live
UK की Universities अब भारत में! Indian Students के लिए Foreign Degree आसान| Paisa Live
2025 Citroen Aircross X Walkaround | Auto Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हम डरते नहीं, अगर ट्रंप टैक्स बढ़ाएंगे तो...', 100 परसेंट टैरिफ पर भड़का चीन, दे डाली चेतावनी
'हम डरते नहीं, अगर ट्रंप टैक्स बढ़ाएंगे तो...', 100 परसेंट टैरिफ पर भड़का चीन, दे डाली चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा नेता आजम खान को वापस मिली Y श्रेणी की सुरक्षा, पूर्व मंत्री के लिए भेजे गए गार्ड और गनर
सपा नेता आजम खान को वापस मिली Y श्रेणी की सुरक्षा, पूर्व मंत्री के लिए भेजे गए गार्ड और गनर
क्रिकेट
कोहली हैं किंग, तो स्मृति मंधाना बनीं ODI क्रिकेट की 'क्वीन', ऐसा करने वाली पहली क्रिकेटर बनीं
कोहली हैं किंग, तो स्मृति मंधाना बनीं ODI क्रिकेट की 'क्वीन', ऐसा करने वाली पहली क्रिकेटर बनीं
भोजपुरी सिनेमा
'पवन सिंह अपनी हालत के खुद जिम्मेदार', ज्योति सिंह संग चल रहे विवाद पर बोलीं भोजपुरी एक्ट्रेस स्मृति सिन्हा
'पवन सिंह अपनी हालत के खुद जिम्मेदार', ज्योति सिंह संग चल रहे विवाद पर बोलीं स्मृति सिन्हा
इंडिया
कभी मुंबई हमला तो कभी ऑपरेशन ब्लूस्टार... चिदंबरम की बयानबाजी से कांग्रेस की टॉप लीडरशिप नाराज
कभी मुंबई हमला तो कभी ऑपरेशन ब्लूस्टार... चिदंबरम की बयानबाजी से कांग्रेस की टॉप लीडरशिप नाराज
महाराष्ट्र
मुंबई: मनसे कार्यकर्ता की गुंडागर्दी, महिला को थप्पड़ मारा, मंगवाई माफी
मुंबई: मनसे कार्यकर्ता की गुंडागर्दी, महिला को थप्पड़ मारा, मंगवाई माफी
शिक्षा
GATE Exam 2026: गेट एस्पिरेंट्स को मिला एक और मौका, लेट फीस के साथ 13 अक्टूबर तक कर सकते हैं अप्लाई
गेट एस्पिरेंट्स को मिला एक और मौका, लेट फीस के साथ 13 अक्टूबर तक कर सकते हैं अप्लाई
ट्रेंडिंग
दर्द से परेशान हो सोफे पर सो गई गर्भवती मां! मासूम ने ठंड से बचाने के लिए डाल दी चादर- वीडियो वायरल
दर्द से परेशान हो सोफे पर सो गई गर्भवती मां! मासूम ने ठंड से बचाने के लिए डाल दी चादर- वीडियो वायरल
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget