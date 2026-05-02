प्राइवेट कर्मचारियों को मिलेंगे 15000, इस राज्य ने किया तोहफे का ऐलान, कैसे मिलेगा फायदा?

Labour Day 2026: बीते दिन देशभर में मजदूर दिवस मनाया गया, इस खास मौके पर कई राज्यों में कई तरह के आयोजन किए गए. ना केवल आयोजन बल्कि मजदूरों और कर्मचारियों को तोहफे भी दिए गए. इसी कड़ी में गोवा सरकार ने भी अपने राज्य के कर्मचारियों को तोहफा देते हुए, 15 हजार रुपये का इंसेंटिव देने की घोषणा की है.

मुख्यमंत्री ने की घोषणा

दरअसल गोवा में 1 मई मजदूर दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने निजी क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारियों को 15,000 रुपये का एकमुश्त इंसेंटिव देने की घोषणा की है. कार्यक्रम के दौरान श्रम मंत्री अतानासियो मॉन्सरेट भी मौजूद थे. मुख्यमंत्री ने इस दौरान उन लोगों को सम्मानित भी किया, जिन्होंने निजी क्षेत्र में 20 साल की सेवा पूरी की है.

ये भी पढ़ें: NPS News: एनपीएस निवेशक ध्यान दें! बदल गए कई नियम, अब कम बैलेंस वाले खातों पर नहीं लगेगा मेंटेनेंस चार्ज

कैसे मिलेगी ये राशि?

आयोजन के दौरान मुंख्यमंत्री सावंत ने बताया कि इस राशि को पाने के लिए या तो कंपनियों का मैनेजमेंट या खुद कर्मचारी श्रम कल्याण विभाग में आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए 20 साल से ज्यादा काम करने का प्रमाण देना जरूरी होगा. इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि वो सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे ना भागें, बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियां करें, क्योंकि वहां उन्हें बेहतर वेतन और अवसर मिलते हैं.

बता दें कि ये सब राज्य के कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है. इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने को बढ़ावा देने के लिए भी ये इंसेंटिव दिया गया है. गौरतलब है कि बीते दिन उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी मजदूर दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था. जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मजदूरों को स्वास्थ्य बीमा समेत अस्पताल और स्कूल की सुविधाओं का तोहफा दिया.

ये भी पढ़ें: LPG सिलेंडर वालों के लिए बड़ी चेतावनी! बंद हो सकता है आपका गैस कनेक्शन, जान लें नया नियम