LPG सिलेंडर वालों के लिए बड़ी चेतावनी! बंद हो सकता है आपका गैस कनेक्शन, जान लें नया नियम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom जून 2025 से पहले रिफिल न कराने पर e-KYC आवश्यक।

LPG Connection Big Update: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर कई देशों पर दिखने लगा है. LPG सिलेंडर हो या फिर रोजमर्रा के सामान सब महंगाई की चपेट में आ गए हैं. गैस और तेल की सप्लाई प्रभावित हो रही है, जिसका असर भारत में देखने को मिल रहा है. गैस की कीमतों में बढ़ोतरी और ज्यादा बुकिंग जैसी समस्याओं को देखते हुए सरकार ने LPG बुकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े नियम सख्त कर दिए हैं.

डबल कनेक्शन वालों के लिए नियम जाने

बता दें कि ये नियम 1 मई से पूरे देश में लागू हो गए हैं. अगर बात करें नए नियमों की तो इसके तहत अगर आपके घर में पहले से PNG यानी पाइपलाइन गैस कनेक्शन मौजूद है और साथ ही LPG सिलेंडर कनेक्शन भी है तो ऐसे में आपको LPG कनेक्शन सरेंडर करना पड़ सकता है. सरकार का कहना है कि जिन घरों में पहले से ही पाइपलाइन गैस की सुविधा है, वहां LPG सिलेंडर की जरूरत नहीं है. अगर ऐसे में आप कनेक्शन सरेंडर नहीं करते तो तेल कंपनियां गैस सप्लाई रोक सकती हैं.

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ई-केवाईसी कराना होगा जरूरी

सबसे जरूरी बात अब सभी LPG यूजर्स के लिए आधार बेस्ड e-KYC कंपलसरी कर दिया गया है और अगर जिन लोगों का आधार वेरिफिकेशन अधूरा है तो उन्हें सिलेंडर रिफिल नहीं मिल सकेगा. हालांकि, ध्यान रहें कि जिन यूजर्स ने पहले ही e-KYC पूरा कर लिया है उन्हें दोबारा यह प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है.

OTP के बाद ही मिलेगी डिलीवरी

अब गैस सिलेंडर डिलीवरी के लिए OTP वेरिफिकेशन कई इलाकों में जरूरी किया जा रहा है. डिलीवरी के टाइम आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, जिसे आपको डिलीवरी करने आए व्यक्ति को बताना होगा. उसे बताने के बाद ही आपको सिलेंडर दिया जाएगा.

पुराने यूजर्स को भी करना होगा वेरिफाई

रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिन परिवारों ने जून 2025 से पहले आखिरी बार LPG रिफिल कराया था, उन्हें संभावित निष्क्रिय यूजर्स माना जा सकता है. ऐसे यूजर्स को नया सिलेंडर बुक करने से पहले e-kyc पूरा करना होगा.

सरकार ने क्यों लिए ये फैसले?

तेल कंपनियों का कहना है कि इन नियमों के पीछे उद्देश्य है जैसे...

सबसे पहले डुप्लिकेट कनेक्शन को रोकना.

सब्सिडी वाले सिलेंडरों के गलत उपयोग पर रोक लगाना है.

साथ ही निष्क्रिय अकाउंट को बंद करना है.

सबसे जरूरी है घरेलू सिलेंडरों की जमाखोरी को रोकना.

यूजर्स को क्या करना चाहिए?

अगर आप भी LPG यूजर है तो जल्द ये काम पूरे कर लें जैसे...