NPS निवेशक ध्यान दें! बदल गए कई नियम, अब कम बैलेंस वाले खातों पर नहीं लगेगा मेंटेनेंस चार्ज

Changes in NPS: अब निवेश करने वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. जहां, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम जिससे NPS भी कहा जाता है इससे पहले के मुताबिक और भी ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण बदलाव करने का दिशा-निर्देश जारी किया है. दरअसल, इन तमाम बदलावों का मुख्य उद्देश्य यह है कि सभी सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों (CRAs) के बीच शुल्कों में समानता लाना होगा.

क्या कम निवेश से मिल सकेगा बड़ा फायद?

आपमें से बुहत कम लोगों को इस बारे में जानरकारी होगी कि NPS शुरुआत से ही कम निवेश बड़ा फायदा पर ज़ोर देने का काम करती है. इसके साथ ही 1000 रुपये तक बैलेंस वाले टियर-2 खातों पर अब किसी भी तरह का (AMC) जिससे एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी कहते हैं वह नहीं लगाया जाएगा. इतना ही नहीं, अटल पेंशन योजना के माध्यम से शून्य बैलेंस वाले खातों को भी एक बड़ा फायदा देखने को मिलने वाला है. जहां, शून्य बैलेंस खातों के लिए भी AMC को पूरी तरह से शून्य कर दिया गया है.

ऐसा इसलिए भी किया गया है ताकि कम आय वर्ग के निवेशकों को जल्द ही बड़ी राहत मिल सके.

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छोटे निवेशकों को कितनी मिली राहत?

समान मेंटेनेंस चार्ज: बात करें समान मेंटेनेंस चार्ज के बारे में तो, अब फिलहाल टियर-2 खातों का AMC भी टियर-1 खातें के समान यानी सरकार द्वारा तय किया जाएगा.

प्रत्येक स्कीम पर मिलेगा शुल्क: तो वहीं, एक ही PRAN के तहत संचालित हर स्कीम को अब एक अलग खाते की तरह ही माना जाएगा. उदाहरण के लिए, अगर आपने कई तरह के स्कीमों में अपने पैसे लगाए हैं तो अब हर स्कीम पर आपको अलग-अलग मेंटेनेंस का चार्ज भी देना होगा.

निष्क्रिय (Dormant) खाते: अगर लगातार चार तिमाहियों तक खाते में किसी तरह का कोई योगदान देखने को नहीं मिलता है तो उस पर 10% तक AMC लागू कर दिया जाएगा. हांलाकि, दोबारा से शुरू करने के लिए सिर्फ नया अंशदान देना ही प्रयाप्त माना जाएगा.

PRAN पर मिलेगा शुल्क: PRAN खोलने का शुल्क सिर्फ शुरुआत में ही लिया जाएगा. लेकिन, मौजूदा PRAN के तहत हर बार नए खाते को खोलने पर किसी भी तरह का अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जाएगा.

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क्या NPS हेल्थ से होगी भविष्य की तैयारी?

इतना ही नहीं, अब PFRDA ने 'एनपीएस हेल्थ' पायलट प्रोजेक्ट भी पूरी तरह से लॉन्च कर दिया है. जिसके तहत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए निवेशकों को टॉप-अप बीमा कवर की पहले के मुताबिक ज्यादा बेहतरीन सुविधा दी जाएगी.