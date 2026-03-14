बाजार से लाया घी असली है या मिलावटी, घर बैठे ऐसे करें चेक

Ghee Purity Checking Tips: अच्छी सेहत के लिए लोग अपने खान पान का खास ध्यान रखते हैं. कई लोग सुबह जल्दी उठते हैं, योग करते हैं और खाने में हेल्दी चीजें शामिल करने की कोशिश करते हैं. इन्हीं चीजों में एक नाम घी का भी आता है. बड़े बुजुर्ग से लेकर डॉक्टर तक अक्सर घी खाने की सलाह देते हैं.

क्योंकि इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है और पाचन भी बेहतर रहता है. लेकिन आजकल बाजार में मिलावट की खबरें भी काफी सामने आती हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि जो घी आप घर लाते हैं, वह सच में शुद्ध है या उसमें मिलावट है. अच्छी बात यह है कि कुछ आसान तरीकों से घर बैठे ही घी की जांच की जा सकती है.

पानी वाले टेस्ट से लग सकता है अंदाजा

अगर आपको शक है कि घी में मिलावट हो सकती है तो एक आसान तरीका पानी वाला टेस्ट है. इसके लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और घर की चीजों से ही जांच हो जाती है.

ऐसे करें यह टेस्ट:

सबसे पहले एक साफ कांच का गिलास लें.

उसमें सामान्य तापमान का पानी भर लें.

अब एक चम्मच घी पानी में डाल दें.

अब ध्यान से देखें कि घी पानी में कैसे व्यवहार करता है. अगर घी पानी की सतह पर तैरता रहता है तो आमतौर पर इसे शुद्ध माना जाता है. लेकिन अगर घी नीचे बैठ जाता है या अलग तरीके से फैलने लगता है तो इसमें मिलावट की संभावना हो सकती है.

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गर्म करके भी कर सकते हैं जांच

घी की शुद्धता का पता लगाने के लिए एक और आसान तरीका है जिसे घर पर आराम से किया जा सकता है. इसमें आपको घी को हल्का गर्म करना होता है और फिर उसका व्यवहार देखना होता है.

टेस्ट करने का तरीका:

सबसे पहले एक बर्तन में थोड़ा घी निकाल लें.

अब इसे गैस पर हल्का गर्म करके पिघला लें.

पिघले हुए घी को कांच के गिलास में डाल दें.

इसके बाद गिलास को फ्रिज में रख दें.

कुछ समय बाद जब घी ठंडा हो जाए तो देखें कि उसकी बनावट कैसी है. अगर घी जमने के बाद एक समान परत बनाता है तो यह शुद्ध माना जाता है. लेकिन अगर अलग अलग परतें दिखती हैं तो इसमें मिलावट होने की आशंका हो सकती है.

नमक और एसिड वाला टेस्ट

अगर आप थोड़ा और पक्का तरीका अपनाना चाहते हैं तो नमक और एसिड की मदद से भी घी की जांच की जा सकती है. हालांकि यह तरीका थोड़ा सावधानी से करना चाहिए.

इसे करने का तरीका इस तरह है:

सबसे पहले एक बर्तन में दो चम्मच घी लें.

उसमें आधा चम्मच नमक डाल दें.

अब उसमें एक या दो बूंद हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालें.

इन सभी चीजों को अच्छे से मिला दें.

इसके बाद इस मिक्सर को करीब 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें. थोड़ी देर बाद ध्यान से देखें कि इसका रंग बदला है या नहीं. अगर रंग बदल जाता है तो घी मिलावटी माना जा सकता है. अगर रंग में कोई बदलाव नहीं आता तो आमतौर पर घी शुद्ध माना जाता है.

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