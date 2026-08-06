NRI बनने के बाद भी जारी रख सकते हैं PPF? जानिए अकाउंट का क्या होगा

PPF Account News: भारत में काम करने वाले कर्मचारियों का एक पीपीएफ अकाउंट होता है, जिसमें उनकी भविष्य निधि यानी PF जमा होती है. पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) भारत में सबसे पॉपुलर बचत योजनाओं में से एक है. इसमें सरकार की गारंटी, सुरक्षित रिटर्न और टैक्स छूट मिलती है. फिलहाल PPF पर 7.1 प्रतिशत सालाना ब्याज मिलता है और मैच्योरिटी पर मिलने वाला पैसा भी टैक्स फ्री होता है. लेकिन अगर कोई व्यक्ति विदेश चला जाता है और NRI (Non-Resident Indian) बन जाता है, तो उसके लिए PPF के नियम बदल जाते हैं.

NRI के PPF अकाउंट का क्या होगा?

यदि कोई भारतीय नागरिक यहां रहते हुए नौकरी करता है और उसका PPF अकाउंट बन जाता है. लेकिन कुछ साल में ही अगर वो विदेश चला जाता है और NRI बन जाता है, तब उसका मौजूदा अकाउंट 15 साल की अवधि पूरी होने तक जारी रह सकता है. हालांकि इसके लिए कुछ नियम होते हैं, जिनका पालन करना पड़ता है. जैसे:

हर साल कम से कम 500 रुपये खाते में डालें

अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक डाल सकते हैं.

आमतौर पर ये जमा राशि NRO अकाउंट के जरिए ट्रांसफर की जाती है.

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PPF अकाउंट के समय को बढ़ा सकते हैं?

इस सवाल का जवाब है नहीं! भारत में रहने वाले लोग 15 साल बाद PPF अकाउंट को 5-5 साल के लिए बढ़ा सकते हैं, लेकिन NRI को ये सुविधा नहीं मिलती. मैच्योरिटी पूरी होने के बाद NRI को अकाउंट बंद करना होगा और पूरा पैसा निकालना होगा.

NRI खोल सकते हैं नया PPF अकाउंट?

इस सवाल का सीधा जवाब है नहीं! PPF नियमों के अनुसार, केवल भारत में रहने वाले नागरिक ही नया PPF अकाउंट खोल सकते हैं. इसलिए NRI, PIO और OCI नया PPF अकाउंट नहीं खोल सकते. इतना ही नहीं बल्कि अगर कोई PPF धारक भारतीय नागरिकता छोड़कर किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, तो उसका PPF अकाउंट नागरिकता बदलने वाले महीने से पहले वाले महीने के आखिरी दिन से बंद माना जाएगा.

इसके बाद अकाउंट पर PPF का 7.1 प्रतिशत ब्याज नहीं मिलेगा. केवल पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के बराबर ब्याज मिलेगा, जब तक अकाउंट पूरी तरह बंद नहीं हो जाता. अगर आपका रेसिडेंशियल स्टेटस बदलकर NRI हो जाता है, तो इसकी जानकारी बैंक या पोस्ट ऑफिस को जरूर दें. ऐसा नहीं करने पर मैच्योरिटी या पैसे निकालने के समय दिक्कत आ सकती है.

क्या अन्य नियमों में भी होगा बदलाव?

15 साल की मूल अवधि के दौरान NRI को PPF पर तय ब्याज मिलता रहेगा. साथ ही, नियमों के अनुसार PPF पर लोन और पार्ट्स में निकाला जा सकता है.

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