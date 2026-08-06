अब AI की मदद से WhatsApp पर होगी बस टिकट बुक, जानें कैसे करेगा काम?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom इसके लिए अलग ऐप डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है।

Bus Ticket Booking: आज के डिजिटल दौर में हर काम ऑनलाइन घर बैठे होने लगा है. अगर आपको मेट्रो टिकट बुक करनी है तो आप मोबाइल से बुक कर सकते हैं ऐसे ही फ्लाइट और ट्रेन की टिकट भी ऑनलाइन बुक की जाती है. अब ऐसे ही बस की टिकट भी व्हाट्सएप के जरिए बुक की जा सकती है. अगर आप केरल से हैं तो आपको इस सुविधा का लाभ मिलेगा. यानी केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) ने यात्रियों की सुविधा की के लिए नई डिजिटल सेवा शुरू की है.

कैसे होगी टिकट बुकिंग?

दरअसल, केरल राज्य सड़क परिवहन निगम ने AI आधारित व्हाट्सएप टिकटिंग सिस्टम लॉन्च किया है. इसकी मदद से अब यात्रियों को पहले की तुलना में टिकट बुक करने में आसानी होगी.

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कोई नया ऐप डाउनलोड करना पडे़गा?

अगर आपको इस नई सुविधा के तहत बस का टिकट बुक करना है तो इसके लिए आपको कोई अलग से ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है.

आप व्हाट्सएप पर उपलब्ध AI चैटबॉट के जरिए टिकट बुक कर सकते हैं.

खास बात तो यह है कि KSRTC का AI चैटबॉट केवल अंग्रेजी में ही बात नहीं करेगा, बल्कि अंग्रजी अक्षरों में लिखी मलयालम भाषा के जरिए भी AI चैटबॉट से बात कर पाएंगे.

अब यात्री व्हाट्सएप के जरिए बस टिकट बुक कर सकते हैं. यह सुविधा केरल की सरकारी बसों KSRTC और KSRTC-SWIFT के लिए शुरू की गई है

नई सुविधा से यात्रियों को होगा फायदा

अब यात्री व्हाट्सएप के जरिए बड़ी आसानी से टिकट बुक कर सकेंगे.

खास बात यह है कि कोई दूसरा ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है.

यात्रियों को टिकट बुक करने में आसानी होगी.

टोल-फ्री कस्टमर केयर सेवा को बनाया बेहतर

इस नई सुविधा के साथ ही केरल राज्य सड़क परिवहन निगम ने अपनी 24 घंटे चलने वाली टोल-फ्री कस्टमर केयर सेवा को भी बेहतर बनाया. यानी अब यात्री 149 नंबर पर कॉल करके बस सेवा या सफर के जुड़ी सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं.

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