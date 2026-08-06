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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीअब AI की मदद से WhatsApp पर होगी बस टिकट बुक, जानें कैसे करेगा काम?

अब AI की मदद से WhatsApp पर होगी बस टिकट बुक, जानें कैसे करेगा काम?

Bus Ticket Booking: केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) ने यात्रियों की सुविधा के लिए नई डिजिटल सेवा शुरू की है. अब यात्री व्हाट्सएप पर उपलब्ध AI चैटबॉट के जरिए टिकट बुक कर सकते हैं.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 06 Aug 2026 07:38 PM (IST)
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  • इसके लिए अलग ऐप डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है।

Bus Ticket Booking: आज के डिजिटल दौर में हर काम ऑनलाइन घर बैठे होने लगा है. अगर आपको मेट्रो टिकट बुक करनी है तो आप मोबाइल से बुक कर सकते हैं ऐसे ही फ्लाइट और ट्रेन की टिकट भी ऑनलाइन बुक की जाती है. अब ऐसे ही बस की टिकट भी व्हाट्सएप के जरिए बुक की जा सकती है. अगर आप केरल से हैं तो आपको इस सुविधा का लाभ मिलेगा. यानी केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) ने यात्रियों की सुविधा की के लिए नई डिजिटल सेवा शुरू की है. 

कैसे होगी टिकट बुकिंग?

दरअसल, केरल राज्य सड़क परिवहन निगम ने AI आधारित व्हाट्सएप टिकटिंग सिस्टम लॉन्च किया है. इसकी मदद से अब यात्रियों को पहले की तुलना में टिकट बुक करने में आसानी होगी. 

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कोई नया ऐप डाउनलोड करना पडे़गा?

अगर आपको इस नई सुविधा के तहत बस का टिकट बुक करना है तो इसके लिए आपको कोई अलग से ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है. 

  • आप व्हाट्सएप पर उपलब्ध AI चैटबॉट के जरिए टिकट बुक कर सकते हैं.
  • खास बात तो यह है कि KSRTC का AI चैटबॉट केवल अंग्रेजी में ही बात नहीं करेगा, बल्कि अंग्रजी अक्षरों में लिखी मलयालम भाषा के जरिए भी AI चैटबॉट से बात कर पाएंगे.
  • अब यात्री व्हाट्सएप के जरिए बस टिकट बुक कर सकते हैं. यह सुविधा केरल की सरकारी बसों KSRTC और KSRTC-SWIFT के लिए शुरू की गई है

नई सुविधा से यात्रियों को होगा फायदा

  • अब यात्री व्हाट्सएप के जरिए  बड़ी आसानी से टिकट बुक कर सकेंगे.
  • खास बात यह है कि कोई दूसरा ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है.
  • यात्रियों को टिकट बुक करने में आसानी होगी. 

टोल-फ्री कस्टमर केयर सेवा को बनाया बेहतर

इस नई सुविधा के साथ ही केरल राज्य सड़क परिवहन निगम ने अपनी 24 घंटे चलने वाली टोल-फ्री कस्टमर केयर सेवा को भी बेहतर बनाया. यानी अब यात्री 149 नंबर पर कॉल करके बस सेवा या सफर के जुड़ी सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 06 Aug 2026 07:38 PM (IST)
Tags :
Kerala Bus Ticket Utility News WhatsApp Bus Ticket Booking
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