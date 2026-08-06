Labour Code: नौकरीपेशा लोगों की सैलरी की एक तारीख होती है उस दिन उनकी सैलरी खाते में आ जाती है. लेकिन कई प्राइवेट कंपनियां ऐसी भी होती हैं जिनमें समय से सैलरी क्रेडिट नहीं हो पाती है. जिससे कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. लेकिन अगर आपकी कंपनी बार- बार ऐसा करती है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. बल्कि लेबर कोड में इसकी शिकायत करने से तत्काल राहत मिलेगी, साथ ही मैनेजर को जेल तक भी हो सकती है.

7 तारीख तक सैलरी हो क्रेडिट

कोड ऑन Wage, 2019 की धारा 17 के अनुसार, जिन कर्मचारियों को मासिक वेतन मिलता है, उन्हें अगले महीने की 7 तारीख समाप्त होने से पहले सैलरी का भुगतान करना जरूरी है. यानी अगर किसी कर्मचारी ने जुलाई में काम किया है, तो उसे जुलाई का वेतन 7 अगस्त के आखिर तक मिल जाना चाहिए. अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके लिए कानूनी प्रावधान भी है.

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जुर्माने का भी है प्रावधान

अगर किसी कंपनी में तय समय पर वेतन नहीं आता है या कानून के अनुसार वेतन से कम भुगतान करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. कानून के तहत ऐसे मामलों में 50 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है. यानी पहली बार नियम तोड़ने पर सीधे जेल नहीं होती, बल्कि आर्थिक रूप से दंड दिया जाता है.

जेल का भी है प्रावधान?

हालांकि, यदि कोई रोजगार देने वाला व्यक्ति आर्थिक दंड मिलने के बाद भी अपनी गलती नहीं सुधारता और पांच साल के अंदर दोबारा इसी तरह का अपराध करता है, तो सजा कड़ी हो जाती है. ऐसे मामलों में तीन महीने तक की जेल, 1 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजा एक साथ दी जा सकती हैं.

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समझने वाली बात

इसमें समझने वाली बात ये है कि 7 तारीख तक सैलरी देना कानूनी रूप से जरूरी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उस दिन तक सैलरी नहीं मिलता तो रोजगार देने वाले को उसी दिन जेल नहीं भेजा जाता. किसी भी कार्रवाई से पहले मामले की जांच, उल्लंघन की प्रकृति और कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाता है. इसलिए कर्मचारियों और नियोक्ताओं, दोनों को वेतन भुगतान से जुड़े नियमों की सही जानकारी होना जरूरी है.