हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली, जानें पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का पूरा फायदा

PM Surya Ghar Bijli Yojana: अगर हर महीने आने वाला बिजली बिल आपके बजट पर लगातार असर डाल रहा है, तो ऐसे में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है. इस योजना के जरिए आप अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाकर हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसकी सबसे खास बात यह है कि इसके साथ ही सरकार सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी भी देती है, जिससे आपकी शुरुआती खर्च पहले के मुकाबले काफी कम हो सकती है.

क्या है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना?

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरूआत फरवरी 2024 में की गई थी. इस योजना का खास मकसद सभी घरों की छत पर रूफस्टॉप सोलर पैनल लगाना है. इसके जरिए लाभार्थियों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का फायदा मिलता है. आंकड़ों के मुताबिक, अब तक 50 लाख से ज्यादा घरों में इस योजना का फायदा उठाया चुका है.

सरकार के इस योजना का खास मकसद 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगवाना है. हालांकि सोलर पैनल की अनुमानित उम्र करीब 25 साल तक की होती है, जिससे आपको लंबे समय तक बिजली बिल में राहत मिल सकती है.

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कितनी मिलती है सब्सिडी?

सरकार सोलर पैनल लगाने पर पात्र लाभार्थियों को 78,000 तक की सब्सिडी देती है.

सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के जरिए भेज दी जाती है.

अब तक हजारों करोड़ रुपये की सब्सिडी लाभार्थियों को दी जा चुकी है.

योजना से क्या हैं फायदे?

बिजली बिल में बड़ी बचत हो सकती है.

कई परिवारों का बिजली बिल शून्य तक पहुंच सकता है.

स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलने के साथ पर्यावरण को भी फायदा होता है.

PM Surya Ghar Yojana के लिए कैसे करें आवेदन?

सबसे पहले इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

अपने राज्य और बिजली वितरण कंपनी (DISCOM) को चुनें.

मोबाइल नंबर, बिजली उपभोक्ता संख्या और अन्य जरूरी जानकारी भरकर कर रजिस्ट्रेशन करें.

लॉगिन करने के बाद रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के लिए आवेदन करें.

आवेदन मंजूर होने के बाद अधिकृत विक्रेता (Vendor) से सोलर पैनल लगवाएं

इंस्टॉलेशन और आवेदन पूरी होने के बाद सब्सिडी आपके बैंक खाते में भेज दी जाती है.

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