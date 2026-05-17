विदेश यात्रा पर कैसे ले जाएं अपना पालतू जानवर? ये नियम करेंगे आपकी मदद, नोट कर लें

Pet to foreign country: आपमें से कई लोगों का सपना विदेश जाकर रहने का है या फिर घुमने का. लेकिन, ऐसे कई लोग होंगे जिनके घर में किसी तरह का कोई पालतू जानवर जैसे कुत्ता-बिल्ली जरूर होगा. ज्यादातर विदेशी यात्रा के दौरान अपने साथ पालतू जानवरों को ले जाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से कई लोग अपनी विदेशी यात्रा को पूरी तरह से कैंसल भी कर देते हैं. लेकिन, वो कहते हैं न अगर सही समय पर पूरी तैयारी हो तो दुनिया की कोई भी परेशानी को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है.

इस बात का खास ध्यान देना बेहद ही जरूरी है कि आपके महत्वपूर्ण दस्तावेज पहले से ही पूरे हो चुके हों. कागजी काम के साथ-साथ एयरलाइन से जुड़े तमाम नियमों के बारे में इस खबर में विस्तार से जानकारी दी गई है ताकि, विदेशी यात्रा के दौरान आप अपने साथ पालतू जानवर को जरूर ले जा सकें.

रेल यात्री ध्यान दें! अगर ट्रेन हादसे या आग में हुआ नुकसान, तो कितना मुआवजा देगी सरकार?

पालतू जानवरों के लिए क्या है महत्वपूर्ण दस्तावेज?

यात्रा के दौरान इस बात पर सबसे ज्यादा जोर देने की जरूरत है कि आपके अलावा आपके पालतू जानवर का भी दस्तावेज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है ताकि, यात्रा के समय किसी भी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े. सबसे पहले स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है. जो किसी रजिस्टर्ड पशु चिकित्सक द्वारा दिया जाता है.

स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के बाद रेबीज टीकाकरण प्रमाण पत्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है. इस पत्र के तहत अधिकारियों द्वारा टीकाकरण के बारे में सख्ती से जांच की जाती है. इसके बाद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) आता है. जिसमें भारत की एनिमल क्वारंटीन एंड सर्टिफिकेशन सर्विस (AQCS) से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया जाता है.

इतना ही नहीं, इसके अलावा इंपोर्ट परमिट जो कुछ ही देशों में अनिवार्य माना जाता है. पालतू जानवर की पहचान के लिए माइक्रोचिपिंग प्रमाण पत्र और पेट पासपोर्ट भी यात्रा के दौरान बेहद ही महत्वपूर्ण होता है.

यात्रा से पहले कई देशों के नियमों की करें जांच

यह तो सभी जानते हैं कि विभिन्न देशों में यात्रा को लेकर कई तरह के नियम बनाए गए हैं. इसलिए लोगों से खास अपील की जाती है कि यात्रा के दौरान जिस देश में आप जा रहे हैं, उस देश के नियमों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हासिल कर लें ताकि किसी भी तरह की परेशानियों का आप बेहद ही आसानी से सामना कर सकें.

तीसरे बच्चे के जन्म पर 30000, चौथे पर 40000 देगी सरकार, घटती आबादी पर बड़ा फैसला

यात्रा से पहले पालतू जानवर की कैसे करें तैयारी?

अब सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात यह कि विदेशी यात्रा के दौरान आप अपने पालतू जानवर की किस तरह से तैयारी कर सकते हैं. यात्रा से कुछ हफ्ते पहले अपने पालतू जानवर को एयरलाइन द्वारा मान्य ट्रैवल क्रेट में रहने की आदत को डालने की कोशिश करें. इसके अलावा वेटरनरी डॉक्टर से पालतू जानवर के स्वस्थ के बारे में लगातार जानकारी हासिल कर सकें.

कौन‑सी एयरलाइंस देती है पेट को विदेश ले जाने की अनुमति?

आप में से बेहद ही कम लोगों को इस बारे में जानकारी होगी कि आखिर कौन-सी एयरलाइंस है जो भारत से विदेश यात्रा के दौरान पेट को अपने साथ ले जाने की अनुमति देती है. जानकारी के मुताबिक, कुछ एयरलाइंस छोटे पालतू जानवरों को केबिन में जबकि बड़े पेट को कार्गो में ले जाने की अनुमति देती है.

हांलाकि, कुछ एयरलाइंस ऐसी भी हैं जो प्रोफेशनल पेट रिलोकेशन एजेंसियों के साथ पूरी तरह से काम करती है. कुत्तों और बिल्लियों के लिए नियम बेहद ही अलग होते हैं इसलिए अबकी बार विदेशी यात्रा के दौरान इन खास नियमों का जरूर ध्यान रखें.