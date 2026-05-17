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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: कैच पकड़ TIM David ने पंजाबी फैंस के सामने किया Sidhu Moosewala step, वीडियो हो रहा वायरल

Video: कैच पकड़ TIM David ने पंजाबी फैंस के सामने किया Sidhu Moosewala step, वीडियो हो रहा वायरल

मैच के आखिरी गेंद पर पंजाब किंग्स को जीत के लिए चमत्कार की जरूरत थी. ऐसे में boundary पर fielding कर रहे Tim David ने Azmatullah Omarzai का कैच पकड़ लिया और RCB की जीत पक्की कर दी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 17 May 2026 08:48 PM (IST)
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IPL 2026 में पंजाब किंग्स पर जीत दर्ज कर प्लेऑफ में पहुंची रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की खुशी उस वक्त और चर्चा में आ गई जब ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी Tim David ने मैदान पर ऐसा celebration कर दिया जिसकी सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रही है. धर्मशाला में खेले गए मुकाबले के आखिरी पल में Tim David ने winning catch पकड़ा और फिर PBKS फैंस की तरफ देखकर मशहूर “Sidhu Moosewala celebration” दोहराया.

आखिरी कैच पकड़ते ही बदल गया माहौल

मैच के आखिरी गेंद पर पंजाब किंग्स को जीत के लिए चमत्कार की जरूरत थी. ऐसे में boundary पर fielding कर रहे Tim David ने Azmatullah Omarzai का कैच पकड़ लिया और RCB की जीत पक्की कर दी. जैसे ही टीम जीत का जश्न मनाने लगी, Tim David ने मैदान पर thigh-slap वाला मशहूर Sidhu Moosewala celebration करना शुरू कर दिया.

फैंस के बीच चर्चा का विषय बना celebration

Tim David का यह अंदाज देखते ही सोशल मीडिया पर reactions की बाढ़ आ गई. Sidhu Moosewala का यह celebration confidence और swag का symbol माना जाता है, जिसे कई खिलाड़ी और celebrities भी कॉपी कर चुके हैं. इससे पहले Shikhar Dhawan और Sarfaraz Khan जैसे खिलाड़ी भी इस celebration को करते नजर आ चुके हैं.

पहले भी विवादों में रह चुके हैं Tim David

Tim David इस सीजन पहले भी चर्चा में आ चुके हैं. मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच के दौरान कैमरे में कथित तौर पर उनका middle finger gesture कैद हुआ था, जिसके बाद काफी विवाद हुआ था. रिपोर्ट्स के मुताबिक उस मामले में उन्हें disciplinary action और financial penalty का सामना भी करना पड़ा था.

सोशल मीडिया पर बंट गए लोग

अब Sidhu Moosewala celebration के बाद भी इंटरनेट पर बहस शुरू हो गई है. कुछ फैंस इसे RCB की जीत का swag बता रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि opposing crowd को इस तरह taunt करना सही नहीं था. हालांकि RCB फैंस Tim David के aggressive अंदाज को खूब enjoy कर रहे हैं.

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प्लेऑफ में पहुंची RCB

इस जीत के साथ RCB ने IPL 2026 playoffs में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है. धर्मशाला में मिली यह जीत टीम के लिए बेहद अहम मानी जा रही है और अब Tim David का celebration मैच से ज्यादा चर्चा बटोर रहा है. वीडियो को सोशल मीडिया पर आईपीएल के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक हजारों लोगों ने देखा है.

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Published at : 17 May 2026 08:48 PM (IST)
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