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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain News: भारत के इस राज्य में नहीं है एक भी रेलवे स्टेशन, ट्रेन पकड़ने के लिए जाना पड़ता है 187 km दूर

Train News: भारत के इस राज्य में नहीं है एक भी रेलवे स्टेशन, ट्रेन पकड़ने के लिए जाना पड़ता है 187 km दूर

Indian Railways: भारतीय रेलवे को दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में गिना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में आज भी एक ऐसा राज्य है जहां एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है. अगर नहीं तो जानिए.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 17 May 2026 04:08 PM (IST)
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  • सिवोक-रंगपो रेल लाइन परियोजना 2027 तक पूरी होने की उम्मीद है।

Hidden Railway Fact: भारतीय रेलवे नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में गिना जाता है. हर दिन लाखों लोग ट्रेन की मदद से अपनी मंजिल तक पहुंचते है. रेलवे अपने यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार अपने नेटवर्क को बेहतर बना रहा है. अब तो देश के कई शहरों तक रेलवे लाइन पहुंच चुकी है, लेकिन क्या आपको पता है कि आज भी भारत में एक ऐसा राज्य है जहां एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? इसकी वजह से लोगों को काफी दूर जाना पड़ता है. 

इस राज्य में नहीं है एक भी रेलवे लाइन

यह बात सुनकर जरूर आपको हैरानी हुई होगी, लेकिन भारत का सबसे खूबसूरत पहाड़ी राज्य सिक्किम आज भी रेलवे नेटवर्क से पूरी तरह नहीं जुड़ा है, यहां अभी तक एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है. इसकी वजह से यहां के लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं और उन्हें ट्रेन से सफर करने के लिए दूसरे राज्य जाना पड़ता है.

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क्यों नहीं पहुंच पाई रेलवे?

अगर इसके पीछे के कारण की बात करें तो सिक्किम की पहाड़ी और कठिन भौगोलिक बनावट इसकी सबसे बड़ी वजह है. ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां और चुनौतीपूर्ण मौसम की वजह से ही यहां रेलवे लाइन बिछाना मुश्किल रहा. यहीं वजह है कि इतने सालों के बाद भी यहां रेल सेवा शुरू नहीं हुई है.

सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन कहां है?

सिक्किम के लोगों के लिए सबसे पास रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी है, जो लगभग 187 किलोमीटर दूर है. इसके साथ ही सिलीगुड़ी भी लगभग 146 किलोमीटर की दूर पर है. ट्रेन पकड़ने के लिए लोगों को सड़क मार्ग से इन शहरों तक जाना पड़ता है. फिलहाल सिक्किम को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए NH10 ही मेन रास्ता है. यही सड़क राज्य के लोगों के लिए सबसे बड़ा संपर्क माध्यम है. 

अब जल्द बदलने वाली है तस्वीर

अच्छी बात यह है कि सिक्किम को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने का काम शुरू हो चुका है. यहां Sivok–Rangpo रेल लाइन पर तेजी से काम चल रहा है. माना जा रहा है कि इस रेल परियोजना का काम दिसंबर 2027 तक पूरा हो सकता है. इसके पूरा होने के बाद सिक्किम भी भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएगा और साथ ही यहां के लोग भी ट्रेन का लाभ उठा पाएंगे.

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Published at : 17 May 2026 04:08 PM (IST)
Tags :
Railway Line Utility News INDIAN RAILWAYS Sikkim Rail Service
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