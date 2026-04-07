हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीअटक सकते हैं PM किसान योजना की 23वीं किस्ते के पैसे, करना होगा ये काम, सख्य नियम लागू

अटक सकते हैं PM किसान योजना की 23वीं किस्ते के पैसे, करना होगा ये काम, सख्य नियम लागू

PM Kisan Samman Nidhi Scheme: पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त पाने के लिए अब यूनिक फार्मर ID अनिवार्य है, बिना इसके पैसा बैंक खाते में नहीं मिलेगा. जानिए किसान ID कार्ड कैसे बनवाएं?

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 07 Apr 2026 06:14 PM (IST)
Preferred Sources

PM Kisan Samman Nidhi Scheme: केंद्र सरकार की PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक कुल 22 किस्तें किसानों को दी जा चुकी हैं. इस योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की राशि प्रदान की जाती है. अब किसानों की नजर 23 वीं किस्त पर है, लेकिन अब नियम में सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं.

23वीं किस्त के लिए सरकार ने फार्मर रजिस्ट्री यानी यूनिक फार्मर आईडी को अनिवार्य कर दिया है. इसका मतलब यह है कि जिन किसानों के पास यह ID नहीं है, उनकी 23वीं किस्त में देरी हो सकती है. यूनिक फार्मर आईडी के बिना किसान अब योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे. कई राज्यों के किसानों के लिए यह कदम अनिवार्य कर दिया गया है. इस आईडी के जरिए सरकार यह सुनिश्चित करती है कि पैसा सीधे पात्र किसानों के बैंक खाते में पहुंचे.

किन राज्यों के किसानों के लिए ID अनिवार्य है?

  • छत्तीसगढ़
  • गुजरात
  • कर्नाटक
  • केरल
  • मध्य प्रदेश
  • महाराष्ट्र
  • ओडिशा
  • राजस्थान
  • तमिलनाडु
  • तेलंगाना
  • उत्तर प्रदेश
  • आंध्र प्रदेश
  • असम

जानिए किसान ID कार्ड कैसे बनवाएं?

किसान ऑनलाइन कृषि पोर्टल पर जाकर अपना आईडी कार्ड बनवा सकते हैं. इसके अलावा, CSC सेंटर और विशेष कैंप में जाकर ऑफलाइन तरीके से भी यह कार्ड बनवाया जा सकता है.

PM किसान की 23वीं किस्त कब आएगी?

पीएम किसान योजना के तहत सालाना तीन किस्तें जारी की जाती हैं. आमतौर पर हर किस्त 4 महीने के अंतराल में दी जाती है. आखिरी किस्त मार्च 2026 में जारी हुई थी. ऐसे में 23वीं किस्त जून या जुलाई 2026 में जारी होने की संभावना है. किसान आईडी कार्ड बनवाना अब बेहद जरूरी है, ताकि आपकी 23वीं किस्त बिना किसी अड़चन के सीधे आपके बैंक खाते में पहुंच सके.

यह भी पढ़ें -

Credit Card Rules: मौत के बाद कौन चुकाएगा क्रेडिट कार्ड का कर्ज? इसके लिए क्या है कानून

क्या क्रेडिट कार्ड का बिल न भरने पर पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है? जानें क्या कहता है कानून

Published at : 07 Apr 2026 06:14 PM (IST)
Tags :
PM Kisan Samman Nidhi Scheme 23rd Installment For Farmers
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
अटक सकते हैं PM किसान योजना की 23वीं किस्ते के पैसे, करना होगा ये काम, सख्य नियम लागू
अटक सकते हैं PM किसान योजना की 23वीं किस्ते के पैसे, करना होगा ये काम, सख्य नियम लागू
यूटिलिटी
8वें वेतन आयोग पर बड़ी खबर, 13 अप्रैल को होगी बैठक, सैलरी और पेंशन पर होगा आर-पार का फैसला
8वें वेतन आयोग पर बड़ी खबर, 13 अप्रैल को होगी बैठक, सैलरी और पेंशन पर होगा आर-पार का फैसला
यूटिलिटी
इस देश में सोने से भी महंगे हुए दूध-ब्रेड और अंडों के दाम, यहां इतना सस्ता मिल जाता है गोल्ड
इस देश में सोने से भी महंगे हुए दूध-ब्रेड और अंडों के दाम, यहां इतना सस्ता मिल जाता है गोल्ड
यूटिलिटी
Credit Card Rules: मौत के बाद कौन चुकाएगा क्रेडिट कार्ड का कर्ज? इसके लिए क्या है कानून
Credit Card Rules: मौत के बाद कौन चुकाएगा क्रेडिट कार्ड का कर्ज? इसके लिए क्या है कानून
Advertisement

वीडियोज

Pawan Khera Controversy: Himanta की पत्नी पर फर्जी पासपोर्ट का आरोप लगाना पड़ा भारी | Assam Police
Iran Israel War Updates: महायुद्ध के बीच बड़ी खबर..Train सफर पर बड़ा अपडेट! | Donald Trump
Iran Israel War: US Pilot Rescue Operation पर Trump का बड़ा खुलासा! | Iran Israel Ceasefire
US Rescue Mission In Iran: आसानी से नहीं मिला America का Pilot..Rescue Operation पर बड़ा खुलासा!
Trump Ultimatum to Iran: आज रात ईरान खत्म? Trump की चेतावनी से हड़कंप! | Iran Israel War Ceasefire
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान के 'ऑयल हब' खार्ग आइलैंड पर भीषण हमला, ट्रंप की डेडलाइन से पहले भड़की जंग, खाड़ी में हाहाकार
ईरान के 'ऑयल हब' खार्ग आइलैंड पर भीषण हमला, ट्रंप की डेडलाइन से पहले भड़की जंग, खाड़ी में हाहाकार
विश्व
Explained: ईरान का सऊदी अरब की 'रीढ़' अल जुबैल पर हमले का क्या असर? तेल सप्लाई और दुनिया की इकोनॉमी पर कितना बड़ा खतरा
ईरान का सऊदी अरब की ‘रीढ़’ अल जुबैल पर हमला, इसके मायने क्या और दुनिया पर कितना होगा असर?
आईपीएल 2026
Watch: अर्जुन तेंदुलकर की बैक टू बैक यॉर्कर, LSG कैंप में मचाया तहलका; ऋषभ पंत भी चारों खाने चित
Watch: अर्जुन तेंदुलकर की बैक टू बैक यॉर्कर, LSG कैंप में मचाया तहलका; ऋषभ पंत भी चारों खाने चित
ऐस्ट्रो
Raveena Tandon: रवीना टंडन के गले में दिखा माता रानी का 'दिव्य हार' ज्योतिष संकेत जान रह जाएंगे हैरान!
Raveena Tandon: रवीना टंडन के गले में दिखा माता रानी का 'दिव्य हार' ज्योतिष संकेत जान रह जाएंगे हैरान!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'योगी आदित्यनाथ अच्छे आदमी हैं लेकिन...', ओवैसी की पार्टी AIMIM नेता शौकत अली ने की CM की तारीफ
'योगी आदित्यनाथ अच्छे आदमी हैं लेकिन...', ओवैसी की पार्टी AIMIM नेता शौकत अली ने की CM की तारीफ
इंडिया
आगजनी, सड़क जाम, हिंसक प्रदर्शन और दहशत...दो बच्चों की मौत के बाद फिर सुलगा मणिपुर, जानें कैसे हालात
आगजनी, सड़क जाम, हिंसक प्रदर्शन और दहशत...दो बच्चों की मौत के बाद फिर सुलगा मणिपुर, जानें कैसे हालात
इंडिया
पवन खेड़ा नहीं मिले, घर से क्या जब्त करके ले गई असम पुलिस? निकलते ही कहा- 'कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे'
पवन खेड़ा नहीं मिले, घर से क्या जब्त करके ले गई असम पुलिस? निकलते ही कहा- 'कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे'
इंडिया
'मैं नास्तिक होने के बावजूद हिंदू, इस्लाम में भी...', सबरीमाला मंदिर मामले में SG मेहता ने दी दमदार दलील
'मैं नास्तिक होने के बावजूद हिंदू, इस्लाम में भी...', सबरीमाला मंदिर मामले में SG मेहता ने दी दमदार दलील
ENT LIVE
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
ENT LIVE
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
ENT LIVE
Chand Mera Dil Teaser Review: Ananya Panday और Lakshya की सुपर इंटेंस लव स्टोरी
Chand Mera Dil Teaser Review: Ananya Panday और Lakshya की सुपर इंटेंस लव स्टोरी
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Embed widget