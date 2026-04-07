अटक सकते हैं PM किसान योजना की 23वीं किस्ते के पैसे, करना होगा ये काम, सख्य नियम लागू

PM Kisan Samman Nidhi Scheme: केंद्र सरकार की PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक कुल 22 किस्तें किसानों को दी जा चुकी हैं. इस योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की राशि प्रदान की जाती है. अब किसानों की नजर 23 वीं किस्त पर है, लेकिन अब नियम में सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं.

23वीं किस्त के लिए सरकार ने फार्मर रजिस्ट्री यानी यूनिक फार्मर आईडी को अनिवार्य कर दिया है. इसका मतलब यह है कि जिन किसानों के पास यह ID नहीं है, उनकी 23वीं किस्त में देरी हो सकती है. यूनिक फार्मर आईडी के बिना किसान अब योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे. कई राज्यों के किसानों के लिए यह कदम अनिवार्य कर दिया गया है. इस आईडी के जरिए सरकार यह सुनिश्चित करती है कि पैसा सीधे पात्र किसानों के बैंक खाते में पहुंचे.

किन राज्यों के किसानों के लिए ID अनिवार्य है?

छत्तीसगढ़

गुजरात

कर्नाटक

केरल

मध्य प्रदेश

महाराष्ट्र

ओडिशा

राजस्थान

तमिलनाडु

तेलंगाना

उत्तर प्रदेश

आंध्र प्रदेश

असम

जानिए किसान ID कार्ड कैसे बनवाएं?

किसान ऑनलाइन कृषि पोर्टल पर जाकर अपना आईडी कार्ड बनवा सकते हैं. इसके अलावा, CSC सेंटर और विशेष कैंप में जाकर ऑफलाइन तरीके से भी यह कार्ड बनवाया जा सकता है.

PM किसान की 23वीं किस्त कब आएगी?

पीएम किसान योजना के तहत सालाना तीन किस्तें जारी की जाती हैं. आमतौर पर हर किस्त 4 महीने के अंतराल में दी जाती है. आखिरी किस्त मार्च 2026 में जारी हुई थी. ऐसे में 23वीं किस्त जून या जुलाई 2026 में जारी होने की संभावना है. किसान आईडी कार्ड बनवाना अब बेहद जरूरी है, ताकि आपकी 23वीं किस्त बिना किसी अड़चन के सीधे आपके बैंक खाते में पहुंच सके.

यह भी पढ़ें -

Credit Card Rules: मौत के बाद कौन चुकाएगा क्रेडिट कार्ड का कर्ज? इसके लिए क्या है कानून



क्या क्रेडिट कार्ड का बिल न भरने पर पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है? जानें क्या कहता है कानून

