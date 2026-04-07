मणिपुर में फिर बवाल, इंफाल समेत 5 जिलों में इंटरनेट सस्पेंड, जानें क्यों लिया गया ये फैसला? 

मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में संदिग्ध कुकी उग्रवादियों ने मंगलवार को रॉकेट से हमला किया, जिसमें दो बच्चों की मौत हो गई और उनकी मां घायल हो गई. हंगामा बढ़ता देख पांच जिलों में इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया है.

सरकारी आदेश के मुताबिक, मणिपुर सरकार ने मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए इंफाल वेस्ट, इंफाल ईस्ट, थौबल, काकचिंग और बिष्णुपुर जिलों में इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाओं को तत्काल प्रभाव से 3 दिनों के लिए अस्थायी रूप से निलंबित करने का आदेश दिया है.

The Government of Manipur has ordered a temporary suspension of internet and mobile data services in Imphal West, Imphal East, Thoubal, Kakching and Bishnupur districts for 3 days with immediate effect in view of the prevailing law and order situation. pic.twitter.com/0oPDlqAPp7 — ANI (@ANI) April 7, 2026

घटना देर रात करीब एक बजे हुई, जब मोइरांग ट्रोंग्लाओबी में संदिग्ध उग्रवादियों द्वारा फेंका गया बम एक घर पर गिरा. विस्फोट में पांच साल के लड़के और छह महीने की बच्ची की मौत हो गई. इस घटना के विरोध में स्थानीय निवासियों ने प्रदर्शन किया.

हमला कब हुआ? पुलिस ने बताया

पुलिस अधिकारी ने कहा कि जब घर में बम फटा, उस समय दोनों बच्चे और उनकी मां सो रह थे. घटना के विरोध में स्थानीय निवासियों ने प्रदर्शन किया और इलाके में एक पेट्रोल पंप के पास दो तेल टैंकरों और एक ट्रक में आग लगा दी. प्रदर्शनकारियों ने मोइरांग थाने के सामने टायर जलाए और एक अस्थायी पुलिस चौकी को भी नुकसान पहुंचाया.

सीएम बोले- बर्बर कृत्य, शांति व्यवस्था बिगाड़ने की साजिश

अधिकारी ने बताया कि स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए इलाके में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है. मुख्यमंत्री वाई. खेमचंद ने कहा कि यह हमला 'बर्बर कृत्य' है. उन्होंने कहा कि यह 'मानवता पर सीधा हमला है तथा मणिपुर में बड़ी मुश्किल से कायम हुई शांति व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश है.

सिंह ने कहा, 'मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं. इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि जिम्मेदार लोगों की पहचान की जाएगी, उन्हें ढूंढ निकाला जाएगा और कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. ऐसे आतंकवादी कृत्यों को किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.'

उन्होंने लोगों से भी अपील की कि वे एकजुट रहें और उन तत्वों के खिलाफ मजबूती से खड़े हों जो सामूहिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं. निचले इलाके में स्थित मोइरांग ट्रोंग्लाओबी, चुराचांदपुर के पहाड़ी क्षेत्रों के पास है और 2023 व 2024 में जातीय संघर्ष के चरम पर होने के दौरान यहां लगातार गोलीबारी की घटनाएं हुई थीं. एक अन्य अधिकारी ने बताया कि मंगलवार को ट्रोग्लाओबी के पास के इलाके से एक विस्फोटक उपकरण भी बरामद किया गया है.