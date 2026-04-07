'योगी आदित्यनाथ अच्छे आदमी हैं लेकिन...', ओवैसी की पार्टी AIMIM नेता शौकत अली ने की CM की तारीफ

असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली मंगलवार को (7 अप्रैल) अम्बेडकरनगर पहुंचे, पार्टी के एक स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी. उन्होंने कहा कि सीएम अच्छे आदमी हैं और संत है लेकिन उनके सलाहकार उन्हें गुमराह कर रहे हैं. हालांकि शौकत अली ने सीएम की भाषा को एक विशेष वर्ग को धमकाने वाली बताते हुए निंदनीय करार दिया.

वहीं शौकत अली ने कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने दावा किया कि सालार मसूद गाजी और सुहैल देव राजभर का इतिहास अब ओम प्रकाश राजभर के ऑफिस में लिखा जाता है और वही इतिहास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पढ़ाया जाता है.

ओम प्रकाश राजभर को अपना बड़ा भाई बताते हुए शौकत अली ने कहा कि हमारे संविधान की खूबसूरती यही है कि टेंपो चलाने वाले ओम प्रकाश राजभर आज कैबिनेट मंत्री बन गए हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि ओम प्रकाश राजभर के साथ-साथ उनके बच्चों को भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है और उनके सौ खून माफ हैं.