ईरान का सऊदी अरब की ‘रीढ़’ अल जुबैल पर हमला, इसके मायने क्या और दुनिया पर क्या होगा असर?

7 अप्रैल 2026 की सुबह ईरान ने सऊदी अरब की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी यानी सऊदी अरब की इंडस्ट्रियल सिटी अल जुबैल पर हमला कर दिया. शहर में जोरदार धमाकों की गूंज, ऊंची उठती आग की लपटें और धुएं के गुबार दिखे. सऊदी अरब के एयर डिफेंस सिस्टम ने 7 बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में नष्ट कर दिया, जिसके मलबे एनर्जी फैसिलिटीज के पास गिरे. फिलहाल डैमेज असेसमेंट चल रहा है, लेकिन जिस तरह इंसान की रीढ़ टूटने से वो व्हीलचेयर पर आ जाता है, वैसा ही कुछ हो सकता है सऊदी अरब के साथ. कैसे? आइए समझते हैं एक्सप्लेनर में...

सवाल 1: अल जुबैल इंडस्ट्रियल सिटी क्या है और सऊदी के लिए जरूरी क्यों है?

जवाब: अल जुबैल सऊदी अरब का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है, जो पूर्वी प्रांत में स्थित है. यह 1,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र में फैला है और दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल हब माना जाता है. यहां सऊदी अरब बेसिक इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन (SABIC) जैसे दिग्गज कंपनी के प्लांट हैं, जो दुनिया के कुल पेट्रोकेमिकल उत्पादन का लगभग 7% बनाते हैं. इसके अलावा सऊदी अरामको की 4.60 लाख बैरल प्रतिदिन क्षमता वाली SATORP रिफाइनरी, अमीरल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, सदारा केमिकल, कार्बन कैप्चर हब, कोजनरेशन प्लांट और पावर-वॉटर प्लांट भी यहीं हैं.

यह शहर सऊदी की GDP में 7-12% का योगदान देता है और नॉन-ऑयल GDP में 11% से ज्यादा हिस्सा रखता है. विजन 2030 के तहत यह सऊदी को तेल पर निर्भरता कम करने में मदद करता है. बेथेल कंपनी ने इसे इंजीनियरिंग का चमत्कार बताया था. यहां स्टील, गैसोलीन, उर्वरक और प्लास्टिक जैसी चीजें बनती हैं जो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को चलाती हैं.

अल जुबैल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज में शामिल है

सवाल 2: अब सबसे बड़ी कशमकश है कि ईरान ने यहां हमला क्यों किया?

जवाब: यह हमला इजरायल के उस हमले की जवाबी कार्रवाई थी, जो उसने ईरान के साउथ पार्स पेट्रोकेमिकल प्लांट पर किया था. ईरान ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर उसके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ तो गल्फ देशों के पेट्रोकेमिकल हब्स निशाने पर होंगे. यह हमला होर्मुज स्ट्रेट बंदी के बीच तनाव का नया चरण है.

ईरान इस हमले को 'बदला' बता रहा है

सवाल 3: इंडस्ट्रियल सिटी तबाह होने का मतलब क्या होता है? सऊदी को कितना बड़ा झटका लगेगा?

जवाब: फॉरेन एक्सपर्ट और NEHU के प्रोफेसर प्रसेनजीत बिस्वास कहते हैं, 'अल जुबैल तबाह होने का मतलब सिर्फ एक शहर का नुकसान नहीं, बल्कि सऊदी की पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हिल जाना है. यहां से निकलने वाले पॉलिमर, मिथेनॉल और यूरिया जैसे पेट्रोकेमिकल्स दुनिया भर की इंडस्ट्रीज चलाते हैं. अगर SABIC या SATORP जैसे प्लांट्स को गंभीर नुकसान हुआ तो प्रोडक्शन रुक सकता है. अभी डैमेज असेसमेंट चल रहा है, इसलिए सटीक आंकड़े नहीं हैं, लेकिन अगर SABIC का 7% ग्लोबल आउटपुट प्रभावित हुआ तो सऊदी को अरबों डॉलर का नुकसान होगा. विजन 2030 प्रोजेक्ट्स प्रभावित होंगे, नॉन-ऑयल GDP गिरेगी और रोजगार पर असर पड़ेगा. आग की वजह से सप्लाई चेन पहले से ही बाधित है.'

सवाल 4: सऊदी अरब पर कुल मिलाकर क्या-क्या असर पड़ेगा?

जवाब: प्रसेनजीत बिस्वास का मानना है कि सऊदी अरब पर तीन बड़ी तरह से मार पड़ेगी:

आर्थिक: पेट्रोकेमिकल एक्सपोर्ट घट सकता है, जो सऊदी की डाइवर्सिफिकेशन स्कीम को झटका देगा.

पेट्रोकेमिकल एक्सपोर्ट घट सकता है, जो सऊदी की डाइवर्सिफिकेशन स्कीम को झटका देगा. एनर्जी सिक्योरिटी: होर्मुज बंदी के बाद यह दूसरा बड़ा झटका है. पहले सऊदी को ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन की वजह से होर्मुज से फायदा हो रहा था, लेकिन अब घरेलू इंडस्ट्रियल हब पर हमला हो गया.

होर्मुज बंदी के बाद यह दूसरा बड़ा झटका है. पहले सऊदी को ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन की वजह से होर्मुज से फायदा हो रहा था, लेकिन अब घरेलू इंडस्ट्रियल हब पर हमला हो गया. राजनीतिक: सऊदी अब तक चुप है, लेकिन क्षेत्रीय तनाव बढ़ने से उसकी डिफेंस सिस्टम पर दबाव बढ़ेगा.

अभी तक कोई बड़ी प्रोडक्शन हॉल्ट की पुष्टि नहीं हुई.

अल जुबैल क्षतिग्रस्त हुआ तो सऊदी अरब को अरबों डॉलर का नुकसान होगा

सवाल 5: इस हमले से पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा?

जवाब: प्रसेनजीत बिस्वास कहते हैं कि यह हमला दुनिया के पेट्रोकेमिकल सप्लाई पर बड़ा खतरा है. SABIC का उत्पादन प्रभावित हुआ तो प्लास्टिक, उर्वरक, दवा और ऑटो पार्ट्स की कीमतें बढ़ सकती हैं. ग्लोबल इन्फ्लेशन 1.5-2% तक बढ़ सकता है. तेल कीमतें पहले से ही ऊंची (ब्रेंट 110 डॉलर के आसपास) चल रही हैं, इस हमले से और उछाल आ सकता है. एशिया, यूरोप और अफ्रीका की अर्थव्यवस्थाओं पर असर पड़ेगा क्योंकि गल्फ से 20% तेल और LNG निकलता है. अगर आग फैली तो कार्बन कैप्चर प्रोजेक्ट्स भी रुक सकते हैं, जो ग्लोबल क्लाइमेट गोल्स को प्रभावित करेगा.