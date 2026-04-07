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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026Watch: अर्जुन तेंदुलकर की बैक टू बैक यॉर्कर, LSG कैंप में मचाया तहलका; ऋषभ पंत भी चारों खाने चित

Watch: अर्जुन तेंदुलकर की बैक टू बैक यॉर्कर, LSG कैंप में मचाया तहलका; ऋषभ पंत भी चारों खाने चित

सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर IPL 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स टीम का हिस्सा हैं. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह ऋषभ पंत को लगातार सटीक यॉर्कर गेंदें डाल रहे हैं.

By : शिवम | Updated at : 07 Apr 2026 04:52 PM (IST)
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अर्जुन तेंदुलकर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह ऋषभ पंत को लगातार सटीक यॉर्कर गेंदें डाल रहे हैं. अर्जुन IPL 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स टीम में शामिल हैं, उन्हें LSG ने ट्रेड के जरिए मुंबई इंडियंस से खरीदा था. हालांकि अर्जुन को अभी लखनऊ के लिए डेब्यू करने का मौका नहीं मिला है.

वायरल वीडियो लखनऊ सुपर जायंट्स के अभ्यास का है. नेट पर अर्जुन तेंदुलकर ऋषभ पंत को गेंदें डाल रहे हैं. अर्जुन सटीक लाइन और तेज गति से यॉर्कर गेंदें फेंक रहे हैं, जिनका पंत के पास कोई जवाब नहीं दिखा. अर्जुन ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि वह किसी को कुछ साबित करने के लिए नहीं बल्कि अपने क्रिकेट के प्रति जूनून के लिए खेलते हैं.

अर्जुन तेंदुलकर IPL करियर

26 वर्षीय अर्जुन ने 2023 में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए आईपीएल डेब्यू किया था. उस सीजन उन्होंने कुल 4 मैच खेले, जिनमें 3 विकेट लिए. 2024 में उन्हें सिर्फ एक ही मैच खेलने को मिला, जिसमें वह कोई विकेट नहीं ले पाए. 2025 में मुंबई इंडियंस ने उन्हें किसी मैच में नहीं खिलाया. IPL 2026 से पहले अर्जुन ट्रेड के जरिए मुंबई से लखनऊ सुपर जायंट्स में आ गए.

 
 
 
 
 
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लखनऊ सुपर जायंट्स ने IPL 2026 में 2 मैच खेले हैं. टीम दिल्ली के हाथों पहले मैच में अपने होम ग्राउंड पर हार गई थी, जिसमें टीम की खराब बल्लेबाजी देखने को मिली थी. अपने दूसरे मैच में LSG ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हराया. टीम में शामिल अनुभवी गेंदबाज मोहम्मद शमी शानदार फॉर्म में नजर आए हैं. हैदराबाद के खिलाफ उन्होंने पॉवरप्ले में 2 विकेट लेकर अच्छी शुरुआत दिलाई थी, उन्होंने दोनों खतरनाक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड को सस्ते में आउट किया था.

लक्ष्य का पीछा करते हुए ऋषभ पंत ने 68 रनों की नाबाद पारी खेली थी. अब टीम का अगला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 9 अप्रैल को है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 07 Apr 2026 04:50 PM (IST)
Tags :
Arjun Tendulkar LSG LUCKNOW SUPER GIANTS RISHABH PANT IPL 2026
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