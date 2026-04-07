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Raveena Tandon: रवीना टंडन के गले में दिखा माता रानी का 'दिव्य हार' ज्योतिष संकेत जान आप भी रह जाएंगे हैरान!
Raveena Tandon: रवीना टंडन इन दिनों अपने स्टाइल और आस्था को लेकर चर्चा में हैं. हाल में एस्ट्रेस माता रानी का बड़ा सा हार गले में पहने हुए नजर आई, जिसने सभी का ध्यान खींचा.
रवीना टंडन
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Published at : 07 Apr 2026 01:20 PM (IST)
Tags :Maa Durga Raveena Tandon Astrology
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प्रेम कुमारJournalist
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