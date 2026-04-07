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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीCredit Card Rules: मौत के बाद कौन चुकाएगा क्रेडिट कार्ड का कर्ज? इसके लिए क्या है कानून

Credit Card Rules: मौत के बाद कौन चुकाएगा क्रेडिट कार्ड का कर्ज? इसके लिए क्या है कानून

Credit Card Rules: क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो इससे जुड़े नियमों के बारे में जरूर जानकारी लेनी चाहिए. आइए जानते हैं अगर कार्डधारक की मौत हो जाए तो कानून में इसके लिए क्या नियम हैं.

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 07 Apr 2026 01:19 PM (IST)
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Credit Card Rules: आज के समय में क्रेडिट कार्ड जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका हैं. बढ़ता खर्च और क्रेडिट कार्ड से तुरंत पेमेंट की सुविधा इसी लोगों के बीच लोकप्रिय बना रही है. सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह सुविधाजनक होती है. लेकिन समय पर बिल न चुकाने या अधिक खर्च करने पर यह आपको कर्ज के जाल में फंसा सकती है. इसी वजह से कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि अगर कार्डधारक की अचानक मौत हो जाए और बिल बकाया रह जाए, तो जिम्मेदारी किसकी होगी. साथ ही इस पर किस तरह का एक्शन लिया जा सकता है. आइए जानते हैं, इस विषय में...

कार्ड धारक की मौत होने पर क्या होगा?

कार्डधारक के निधन के बाद बकाया राशि उसके संपत्ति या बैंक खातों से वसूल की जा सकती है. बैंक सीधे परिवार के सदस्यों पर दबाव नहीं डाल सकता. यदि कार्डधारक के पास बीमा या संपत्ति है, तो बिल वहीं से चुका लिया जा सकता है. इसलिए समय पर भुगतान करना और अपने वित्तीय लेन-देन को सही रखना बहुत जरूरी है. 

क्या कहते है नियम?

क्रेडिट कार्ड एक ऐसा लोन होता है जिसमें किसी तरह की संपत्ति को गिरवी नहीं रखी जाती है. इसका मतलब है कि बैंक केवल आपके क्रेडिट प्रोफाइल और आय को देखकर कार्ड जारी करता है.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के नियमों के मुताबिक, इस लोन की जिम्मेदारी सिर्फ कार्डधारक पर होती है. इसलिए अगर कार्डधारक की मौत हो जाए, तो बैंक परिवार के किसी सदस्य या वारिस से बकाया राशि नहीं वसूल सकता है. 

कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी?

परिवार को व्यक्तिगत रूप से क्रेडिट कार्ड के बकाए का भुगतान नहीं भरना पड़ता है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बकाया राशि अपने आप खत्म हो जाती है. बैंक कानूनी तौर पर जिनकी मौत हुई है उनकी संपत्ति, बचत खाते, फिक्स्ड डिपॉजिट (FD), निवेश, शेयर या सोने जैसी चीजों से बकाया वसूल कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें:

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About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
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Published at : 07 Apr 2026 01:19 PM (IST)
Tags :
Credit Card Rules Utility News Cardholder Death Rules
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