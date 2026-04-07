Credit Card Rules: मौत के बाद कौन चुकाएगा क्रेडिट कार्ड का कर्ज? इसके लिए क्या है कानून

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Credit Card Rules: आज के समय में क्रेडिट कार्ड जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका हैं. बढ़ता खर्च और क्रेडिट कार्ड से तुरंत पेमेंट की सुविधा इसी लोगों के बीच लोकप्रिय बना रही है. सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह सुविधाजनक होती है. लेकिन समय पर बिल न चुकाने या अधिक खर्च करने पर यह आपको कर्ज के जाल में फंसा सकती है. इसी वजह से कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि अगर कार्डधारक की अचानक मौत हो जाए और बिल बकाया रह जाए, तो जिम्मेदारी किसकी होगी. साथ ही इस पर किस तरह का एक्शन लिया जा सकता है. आइए जानते हैं, इस विषय में...

कार्ड धारक की मौत होने पर क्या होगा?

कार्डधारक के निधन के बाद बकाया राशि उसके संपत्ति या बैंक खातों से वसूल की जा सकती है. बैंक सीधे परिवार के सदस्यों पर दबाव नहीं डाल सकता. यदि कार्डधारक के पास बीमा या संपत्ति है, तो बिल वहीं से चुका लिया जा सकता है. इसलिए समय पर भुगतान करना और अपने वित्तीय लेन-देन को सही रखना बहुत जरूरी है.

क्या कहते है नियम?

क्रेडिट कार्ड एक ऐसा लोन होता है जिसमें किसी तरह की संपत्ति को गिरवी नहीं रखी जाती है. इसका मतलब है कि बैंक केवल आपके क्रेडिट प्रोफाइल और आय को देखकर कार्ड जारी करता है.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के नियमों के मुताबिक, इस लोन की जिम्मेदारी सिर्फ कार्डधारक पर होती है. इसलिए अगर कार्डधारक की मौत हो जाए, तो बैंक परिवार के किसी सदस्य या वारिस से बकाया राशि नहीं वसूल सकता है.

कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी?

परिवार को व्यक्तिगत रूप से क्रेडिट कार्ड के बकाए का भुगतान नहीं भरना पड़ता है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बकाया राशि अपने आप खत्म हो जाती है. बैंक कानूनी तौर पर जिनकी मौत हुई है उनकी संपत्ति, बचत खाते, फिक्स्ड डिपॉजिट (FD), निवेश, शेयर या सोने जैसी चीजों से बकाया वसूल कर सकते हैं.

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