हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटी8वें वेतन आयोग पर बड़ी खबर, 13 अप्रैल को होगी बैठक, सैलरी और पेंशन पर होगा आर-पार का फैसला

8वें वेतन आयोग पर बड़ी खबर, 13 अप्रैल को होगी बैठक, सैलरी और पेंशन पर होगा आर-पार का फैसला

8th Paty Commision: 8वें वेतन आयोग को लेकर हलचल तेज हो गई है. 13 अप्रैल को होने वाली अहम बैठक में सैलरी और पेंशन से जुड़े मुद्दों पर बड़ा फैसला होने की उम्मीद है. पढ़ें पूरी खबर.

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 07 Apr 2026 05:26 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

8th Pay Commision Latest News: केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन संशोधन को लेकर जल्द ही एक अहम बैठक होने जा रही है. National Council (Joint Consultative Machinery) की ड्राफ्टिंग कमेटी 13 अप्रैल 2026 को बैठक करेगी. जहां 8वें वेतन आयोग को भेजे जाने वाले अंतिम प्रस्ताव पर चर्चा होने वाली है.

यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब बड़ी संख्या में कर्मचारी और पेंशनर्स वेतन बढ़ोतरी से जुड़े फैसले का इंतजार कर रहे हैं. इसलिए इस बैठक के नतीजों को लेकर उत्सुकता काफी बढ़ गई है. 

मेमोरेंडम की तैयारी में जुटी कमेटी

ड्राफ्टिंग कमेटी कर्मचारियों से जुड़े अहम विषयों पर विचार-विमर्श कर रही है. इसमें सैलरी, पेंशन और नौकरी से जुड़े मुद्दों को शामिल कर एक संयुक्त मेमोरेंडम तैयार किया जा रहा है. जिसे 8वें वेतन आयोग को भेजा जाएगा.

इसके लेकर 12 मार्च 2026 को भी कमिटी की एक अहम बैठक हुई थी. जहां अलग-अलग कर्मचारी और पेंशनर्स संगठनों के सुझावों पर चर्चा की गई थी. आयोग इन सभी बातों को मिलाकर एक प्रस्ताव तैयार करने की योजना पर काम कर रही है.   

8वें वेतन आयोग को मिला समय और जिम्मेदारी

सरकार ने फरवरी 2026 में संसद में बताया था कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है. 3 नवंबर 2025 के प्रस्ताव के तहत आयोग को गठन के बाद 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें पेश करने का समय दिया गया है. 

साथ ही आयोग को केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्तों, पेंशन और अन्य लाभों पर सुझाव देने की जिम्मेदारी दी गई है. जिससे केंद्रीय कर्मचारियों के लाभ मिल सके. समय सीमा तो देखें तो, उम्मीद की जा रही है कि 2027 तक आठवां वेतन आयोग लागू हो सकता है. 

फिटमेंट फैक्टर तय करेगा वेतन में बढ़ोतरी

सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में होने वाली बढ़ोतरी का आधार फिटमेंट फैक्टर होता है. जिसे 8वां वेतन आयोग तय करेगी. कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि यह आंकड़ा 3.25 या उससे ज्यादा रखा जाए, क्योंकि महंगाई में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. हालांकि, सैलरी में वास्तविक बढ़ोतरी कितनी होगी, इसकी तस्वीर अभी साफ नहीं है.  

यह भी पढ़ें: होर्मुज पर बवाल! सामान लाने वाले जहाजों का बीमा 10 गुना महंगा, आपकी ही जेब से वसूले जाएंगे पैसे

 

About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
Read More
Published at : 07 Apr 2026 05:26 PM (IST)
Tags :
Salary Hike Utility News 8th Pay Commision
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
8वें वेतन आयोग पर बड़ी खबर, 13 अप्रैल को होगी बैठक, सैलरी और पेंशन पर होगा आर-पार का फैसला
8वें वेतन आयोग पर बड़ी खबर, 13 अप्रैल को होगी बैठक, सैलरी और पेंशन पर होगा आर-पार का फैसला
यूटिलिटी
इस देश में सोने से भी महंगे हुए दूध-ब्रेड और अंडों के दाम, यहां इतना सस्ता मिल जाता है गोल्ड
इस देश में सोने से भी महंगे हुए दूध-ब्रेड और अंडों के दाम, यहां इतना सस्ता मिल जाता है गोल्ड
यूटिलिटी
Credit Card Rules: मौत के बाद कौन चुकाएगा क्रेडिट कार्ड का कर्ज? इसके लिए क्या है कानून
Credit Card Rules: मौत के बाद कौन चुकाएगा क्रेडिट कार्ड का कर्ज? इसके लिए क्या है कानून
यूटिलिटी
क्या क्रेडिट कार्ड का बिल न भरने पर पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है? जानें क्या कहता है कानून
क्या क्रेडिट कार्ड का बिल न भरने पर पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है? जानें क्या कहता है कानून
Advertisement

वीडियोज

Pawan Khera Controversy: Himanta की पत्नी पर फर्जी पासपोर्ट का आरोप लगाना पड़ा भारी | Assam Police
Iran Israel War Updates: महायुद्ध के बीच बड़ी खबर..Train सफर पर बड़ा अपडेट! | Donald Trump
Iran Israel War: US Pilot Rescue Operation पर Trump का बड़ा खुलासा! | Iran Israel Ceasefire
US Rescue Mission In Iran: आसानी से नहीं मिला America का Pilot..Rescue Operation पर बड़ा खुलासा!
Trump Ultimatum to Iran: आज रात ईरान खत्म? Trump की चेतावनी से हड़कंप! | Iran Israel War Ceasefire
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सबरीमाला मामले पर सरकार ने की जोरदार बहस, SC की जज भी नहीं रुकीं, महावारी पर बोलीं- पर महिलाएं अछूत नहीं हो सकतीं...
सबरीमाला मामले पर सरकार ने की जोरदार बहस, SC की जज भी नहीं रुकीं, महावारी पर बोलीं- पर महिलाएं अछूत नहीं हो सकतीं...
इंडिया
पवन खेड़ा नहीं मिले, घर से क्या जब्त करके ले गई असम पुलिस? निकलते ही कहा- 'कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे'
पवन खेड़ा नहीं मिले, घर से क्या जब्त करके ले गई असम पुलिस? निकलते ही कहा- 'कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे'
आईपीएल 2026
Watch: अर्जुन तेंदुलकर की बैक टू बैक यॉर्कर, LSG कैंप में मचाया तहलका; ऋषभ पंत भी चारों खाने चित
Watch: अर्जुन तेंदुलकर की बैक टू बैक यॉर्कर, LSG कैंप में मचाया तहलका; ऋषभ पंत भी चारों खाने चित
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'योगी आदित्यनाथ अच्छे आदमी हैं लेकिन...', ओवैसी की पार्टी AIMIM नेता शौकत अली ने की CM की तारीफ
'योगी आदित्यनाथ अच्छे आदमी हैं लेकिन...', ओवैसी की पार्टी AIMIM नेता शौकत अली ने की CM की तारीफ
इंडिया
मणिपुर में फिर बवाल, इंफाल समेत 5 जिलों में इंटरनेट सस्पेंड, जानें क्यों लिया गया ये फैसला? 
मणिपुर में फिर बवाल, इंफाल समेत 5 जिलों में इंटरनेट सस्पेंड, जानें क्यों लिया गया ये फैसला? 
क्रिकेट
Matheesha Pathirana: KKR के लिए आई खुशखबरी, मथीशा पथिराना की फिटनेस पर आया अपडेट, जानिए IPL के लिए कब आएंगे भारत?
KKR के लिए आई खुशखबरी, मथीशा पथिराना की फिटनेस पर आया अपडेट, जानिए IPL के लिए कब आएंगे भारत?
ऐस्ट्रो
Raveena Tandon: रवीना टंडन के गले में दिखा माता रानी का 'दिव्य हार' ज्योतिष संकेत जान रह जाएंगे हैरान!
Raveena Tandon: रवीना टंडन के गले में दिखा माता रानी का 'दिव्य हार' ज्योतिष संकेत जान रह जाएंगे हैरान!
इंडिया
'मैं नास्तिक होने के बावजूद हिंदू, इस्लाम में भी...', सबरीमाला मंदिर मामले में SG मेहता ने दी दमदार दलील
'मैं नास्तिक होने के बावजूद हिंदू, इस्लाम में भी...', सबरीमाला मंदिर मामले में SG मेहता ने दी दमदार दलील
ENT LIVE
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
ENT LIVE
Chand Mera Dil Teaser Review: Ananya Panday और Lakshya की सुपर इंटेंस लव स्टोरी
Chand Mera Dil Teaser Review: Ananya Panday और Lakshya की सुपर इंटेंस लव स्टोरी
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Embed widget