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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीक्या क्रेडिट कार्ड का बिल न भरने पर पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है? जानें क्या कहता है कानून

क्या क्रेडिट कार्ड का बिल न भरने पर पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है? जानें क्या कहता है कानून

Credit Card: क्रेडिट कार्ड बिल न चुकाने से क्रेडिट स्कोर प्रभावित हो सकता है? क्या कर सकती है पुलिस आपको गिरफ्तार, जानिए इसको लेकर क्या कहता है कानून.

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 06 Apr 2026 09:49 PM (IST)
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Credit Card Late Payment Effects: आजकल नौकरीपेशा से लेकर बिजनेस करने वाले लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं. इसके जरिए बिना पैसों के भी तुरंत खरीदारी की जा सकती है. साथ ही अलग‑अलग सेवाओं का यूज भी किया जा सकता है. हालांकि, अगर बिल समय पर न भरा जाए तो यह फायदे की बजाय परेशानी का सबब बन सकता है.

बैंक या संबंधित कंपनी ब्याज बढ़ा सकती है. आपके क्रेडिट स्कोर पर भी असर पड़ सकता है. साथ ही जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई भी संभव है. आइए जानते हैं, क्रेडिट कार्ड बिल न भरने पर कौन-कौन सी परेशानी हो सकती है?

समय पर बिल न भरने का नुकसान

अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर नहीं चुकाते हैं, तो इसका सीधा असर आपके क्रेडिट स्कोर पर पड़ता है. स्कोर खराब होने पर आगे भविष्य में आपको लोन लेने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता हैं. साथ ही नया क्रेडिट कार्ड मिलना भी लगभग नामुमकिन हो जाता है. इसके अलावा, बैंक आपकी प्रोफाइल को ब्लैकलिस्ट कर सकता है और कार्ड ब्लॉक करने जैसे कदम भी उठाए जा सकते है. 

क्रेडिट कार्ड बिल न चुकाने पर पुलिस कार्रवाई?

क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर न चुकाने से आपकी वित्तीय स्थिति प्रभावित हो सकती है. जिससे आने वाले समय में कई तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि, बिल न भरने पर पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती, क्योंकि यह अपराध नहीं बल्कि कर्ज के डिफॉल्ट से जुड़ा सिविल मामला माना जाता है. ऐसे विवादों का निपटारा आमतौर पर बैंक और कोर्ट के माध्यम से होता है.

बैंक उठा सकता हैं सख्त कदम

अगर लंबे समय तक क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा जाता तो बैंक रिकवरी के लिए कड़े कदम उठा सकती है. जरूरत पड़ने पर आपकी संपत्ति पर भी कार्रवाई की जा सकती है.

इसके साथ ही, जिस बैंक का कार्ड आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उसी में आपका सेविंग या अन्य खाता है, तो बैंक उसमें जमा रकम से बकाया राशि एडजस्ट करने जैसे कदम उठाकर पैसा वसूल सकता है. अगर फिर भी समझौता नहीं होता है तो बैंक आपके खिलाफ सिविल केस फाइल कर सकता है. 

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About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
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Published at : 06 Apr 2026 09:49 PM (IST)
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