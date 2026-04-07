केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश जारी रहे या नहीं, इसे लेकर मंगलवार (7 अप्रैल, 2026) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हिंदू, इस्लाम और संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 को लेकर चर्चा हुई. कोर्ट धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ भेदभाव से जुड़ी याचिकाओं का 22 अप्रैल तक निपटारा करने के लिए सुनवाई कर रहा है. ये याचिकाएं अलग-अलग अदालतों में पेंडिंग हैं. इस सुनवाई में मस्जिदों में महिलाओं की एंट्री, दाऊदी बोहरा समुदाय में महिलाओं का खतना और दूसरे धर्म में शादी करने वाली पारसी महिलाओं को धार्मिक स्थलों में जाने का अधिकार मिले या नहीं जैसे मुद्दों पर भी फैसला करेगा.

केंद्र ने हलफनामे में सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 साल की उम्र की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाए रखने की अपील की है. केंद्र का कहना है कि भगवान अयप्पा को नैष्ठिक ब्रह्मचारी माना जाता है, यानी जीवनभर उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया. केंद्र ने कहा कि अगर महिलाओं को प्रवेश दिया गया तो मंदिर की पारंपरिक पूजा पद्धित बदल जाएगी, जिसका संविधान में संरक्षित धार्मिक विविधता पर असर पड़ सकता है.

केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सबरीमाला मंदिर मामले में जस्टिस तरुण गोगोई ने आदेश लिखा था और आदि शैव फैसला भी उन्होंने ही लिखा, जिसमें श्रीर मठ से लेकर आज तक के कानून का जिक्र किया गया है. उन्होंने कहा कि श्रीर मठ से लेकर सबरीमाला तक के मामलों में कुछ बातों पर ध्यान नहीं दिया गया. एक तो संविधान सभा में हुई बहसों का. दूसरा उन्होंने कहा कि भारत में धर्मों की विशालता और उनका व्यापक दायरा है. जैसे हिंदू धर्म के अंदर उप-संप्रदाय हैं और उनकी अपनी स्वतंत्र पहचान है. ऐसे ही इस्लाम में भी उप-संप्रदाय हैं. हालांकि इस्लाम में एक ही पवित्र किताब है और एक संस्थापक हैं, फिर भी इस धर्म में आंतरिक विविधताएं हैं.

एसजी तुषार मेहता ने कहा कि जज साहब आप धर्मशास्त्र से जुड़े पहलुओं की जांच नहीं कर रह हैं, लेकिन कोर्ट को इस बात पर जरूर ध्यान देने की जरूरत है कि इस्लाम का मतलब सिर्फ एक तरह का इस्लाम नहीं और न ही हिंदू धर्म का मतलब सिर्फ एक तरह का हिंदू धर्म है. उन्होंने कहा कि धर्म और धार्मिक मामलों की व्याख्या करते वक्त कोर्ट को इन सब बातों को जहन में रखना चाहिए.

तुषार मेहता ने कहा कि हमने संविधान में अमेरिकी संविधान से कुछ स्वतंत्रताएं ली हैं, लेकिन अनुच्छेद 25 और 26 विशेष रूप से भारत के संदर्भ में तैयार किए गए है. उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में दशम दशनामी संप्रदाय का ही हिस्सा है, जिसमें हर किसी का एक अलग नाम होता है. आप किसी संत के नाम से ही पहचान सकते हैं कि वह गिरी, तीर्थ, भारती या किसी अन्य संप्रदाय से जुड़े हैं. हर किसी का तिलक अलग होता है, उनका नमस्ते करने का तरीका अलग होता है, जिससे उन्हें पहचाना जाता है कि वह दशनाम में किस कैटेगरी से हैं. ये 9 कैटेगरी हैं और दसवीं कैटेगरी कानूनी भाषा में वो होगी, जिसे हम रेसिड्यूअरी एंट्री कहते हैं.

उन्होंने कहा कि जो लोग 1 से 9 के बीच नहीं आते हैं या आना नहीं चाहते हैं, वो भी दसवीं कैटेगरी के तहत हिंदू ही होंगे. उन्होंने कहा कि इसमें नास्तिक भी शामिल हैं और वो भी हैं जो किताबों में विश्वास करते हैं और जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, वो भी इसमें आते हैं. उन्होंने कहा कि मैं नास्तिक होने, मूर्ति पूजा में विश्वास न करने और चार्वाक फिलॉसफी को मानने के बावजूद भी हिंदू हो सकता हूं इसलिए सुनवाई के समय इसको ध्यान में रखना चाहिए. उन्होंने बताया कि अनुच्छेद 26(b) में विशेषरूप से न सिर्फ संप्रदाय बल्कि उसके अंतर्गत आने वाले वर्गों को भी शामिल किया गया है.

एसजी तुषार मेहता ने यह भी कहा कि शिरडी में सभी हिंदू संप्रदाय के लोग जाते हैं. ऐसे ही निजामुद्दीन औलिया दरगाह में हिंदू भी जाते हैं, हर कोई जाता है तो आप इसको किस संप्रदाय में रखेंगे.

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