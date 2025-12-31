कोहरे में लेट हो रहीं उड़ानें, ऐसे चेक करें अपनी फ्लाइट का लाइव स्टेटस

सर्दियों का मौसम आते ही दिल्ली-NCR में घना कोहरा और खराब एयर क्वालिटी आम बात हो जाती है. इसका सबसे ज्यादा असर इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI Airport) पर देखने को मिलता है. कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि सामने कुछ ही मीटर तक दिखाई देता है. विजिबिलिटी 50 से 100 मीटर से भी कम हो जाए, तो फ्लाइट ऑपरेशन पर सीधा असर पड़ता है.

ऐसे में यात्रियों को फ्लाइट लेट होने, कैंसिल होने या किसी दूसरे शहर में डायवर्ट होने जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इसलिए अगर आप सर्दियों में फ्लाइट से सफर करने की योजना बना रहे हैं, तो एयरपोर्ट निकलने से पहले अपनी फ्लाइट का लेटेस्ट स्टेटस चेक करना बेहद जरूरी हो जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कोहरे में लेट हो रहीं उड़ानें तो अपनी फ्लाइट का लाइव स्टेटस कैसे चेक करें.

कम विजिबिलिटी का फ्लाइट्स पर क्या असर पड़ता है?



जब कोहरे की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, तो लो विजिबिलिटी प्रोसीजर (LVP) लागू कर दिए जाते हैं. इसके तहत विमानों की लैंडिंग और टेक-ऑफ के बीच ज्यादा अंतर रखा जाता है. सुरक्षा कारणों से एयर ट्रैफिक की गति धीमी कर दी जाती है. फ्लाइट्स में देरी होना आम हो जाता है. हालात ज्यादा खराब होने पर उड़ानें रद्द भी की जा सकती हैं. कई फ्लाइट्स को दूसरे एयरपोर्ट्स पर डायवर्ट करना पड़ता है यानी यात्रियों को घंटों तक एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ सकता है.



दिल्ली एयरपोर्ट और DGCA की चेतावनी

दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए साफ कहा है कि अपनी फ्लाइट का स्टेटस कन्फर्म किए बिना एयरपोर्ट न आएं. DGCA ने इस साल 10 दिसंबर 2025 से 10 फरवरी 2026 तक को आधिकारिक फॉग विंडो घोषित किया है. इस दौरान उत्तर भारत में कोहरे की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन पर लगातार असर पड़ सकता है. दिल्ली में जनरल विजिबिलिटी सिर्फ 50 मीटर के आसपास दर्ज की गई थी. सड़कों पर गाड़ियां हैजर्ड लाइट जलाकर चल रही थीं और कई फ्लाइट्स को डायवर्ट करना पड़ा.

कोहरे में फ्लाइट का लाइव स्टेटस कैसे चेक करें?

1. दिल्ली एयरपोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से स्टेटस चेक करें - IGI एयरपोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर Live Flight Information का ऑप्शन मिलता है. यहां आप अराइवल और डिपार्चर टाइम, फ्लाइट लेट है या नही, कैंसिलेशन या डायवर्जन की जानकारी रियल टाइम में देख सकते हैं.

2. एयरलाइन की वेबसाइट या मोबाइल ऐप का यूज करें - Air India, IndiGo जैसी सभी बड़ी एयरलाइंस अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर फ्लाइट स्टेटस चेक करने की सुविधा देती हैं. आप फ्लाइट नंबर या PNR डालकर तुरंत जानकारी पा सकते हैं.

3. नोटिफिकेशन और SMS अलर्ट ऑन रखें - अगर आप बार-बार वेबसाइट नहीं देखना चाहते, तो एयरलाइन ऐप में नोटिफिकेशन ऑन कर लें. फ्लाइट लेट, गेट चेंज, कैंसिलेशन जैसी हर जरूरी जानकारी आपको SMS या ईमेल से मिलती रहेगी.

4. सोशल मीडिया और कस्टमर केयर से जानकारी लें - एयरलाइंस अपने X और Instagram अकाउंट पर रियल टाइम अपडेट और एडवाइजरी जारी करती हैं. इसके अलावा, आप एयरलाइन की कस्टमर केयर हेल्पलाइन पर कॉल करके भी फ्लाइट स्टेटस जान सकते हैं.

इंडिगो फ्लाइट का स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक करें?

अगर आप इंडिगो से सफर कर रहे हैं, तो goindigo.com वेबसाइट पर जाएं, ऊपर दिए गए Trips ऑप्शन पर क्लिक करें, Flight Status टैब चुनें, फ्लाइट नंबर या PNR डालें. डिपार्चर, अराइवल और ट्रैवल डेट सेलेक्ट करें. Search Flight पर क्लिक करें. अब आपकी फ्लाइट का लाइव स्टेटस स्क्रीन पर दिख जाएगा.

